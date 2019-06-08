В Нацбанке прокомментировали ослабление курса тенге

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана выступил с разъяснением касательно ситуации на валютном рынке, передает Kazakhstan Today.

Ситуация на внешних рынках, связанная с торговыми конфликтами и ростом запасов нефти, повлияла на снижение котировок нефти на мировых рынках. Стоимость нефти с 28 мая по 5 июня снизилась с 70 до 61 доллара США за баррель, или более чем на 12%. Это оказало прямое влияние на курс тенге", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По информации регулятора, курс по состоянию на 6 июня достиг уровня 384,53 тенге за доллар США. Ослабли и курсы валют некоторых развивающихся экономик, в том числе торговых партнеров Казахстана.

Помимо внешних факторов, на ослабление тенге повлияла психологическая реакция рынка, подогреваемая прогнозами в социальных сетях", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем в Нацбанке сообщили, что за последние сутки цена на нефть выросла до 62,2-62,5 доллара США за баррель, что позитивно повлияло на курс тенге. По состоянию на закрытие 7 июня биржевой курс тенге закрылся на уровне 383,26, показав рост в 0,3%.

В пресс-службе заявили, что ситуация на валютном рынке находится под пристальным контролем Нацбанка. Внутренние фундаментальные факторы остаются благоприятными. В частности, сальдо текущего счета платежного баланса второй квартал подряд складывается положительно, что говорит об укреплении международных резервов страны.

Золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана за май текущего года выросли на 3,5% , или на 948 млн долларов США и составили 28,0 млрд долларов США. Их объем превышает 7 месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца.

Национальный банк Казахстана рекомендует взвешенно подходить к приобретению иностранной валюты, курс может колебаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления", - заключили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Мадина Абылкасымова прокомментировала ослабление курса тенге по отношению к доллару . По ее словам, в рамках свободно плавающего режима национальной валюты происходит определенное движение обменного курса. Это связано прежде всего с изменениями цены на нефть.

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