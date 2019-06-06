В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национально банка РК Мадина Абылкасымова в интервью журналистам в мажилисе прокомментировала наблюдающееся в эти дни ослабление курса тенге по отношению к доллару, передает Kazakhstan Today.

3 июня Нацбанк провел очередной прогнозный раунд и установил базовую ставку на прежнем уровне 9% . С учетом складывающихся фундаментальных факторов я могу сказать, что сейчас в рамках свободно плавающего режима национальной валюты происходит определенное движение обменного курса . Это связано прежде всего с фундаментальными факторами - с изменениями цены на нефть", - цитирует Абылкасымову Kazpravda.kz .

Она отметила, что падение цен на нефть повлияло на многие развивающиеся рынки.

За последнюю неделю на фоне усиливающегося торгового противостояния между крупными экономиками мира произошло соответствующее падение цены на нефть на мировых рынках и, естественно, что валюты многих развивающихся рынков соответствующим образом отреагировали", - сказала Мадина Абылкасымова.

Отвечая на вопрос журналистов о том, каким должен быть курс тенге, чтобы Нацбанк вмешался, она ответила, что на случай значительного падения курса есть подготовленные сценарии реагирования.

В случае значительной волатильности обменного курса у Нацбанка есть право проводить валютную интервенцию. Корректировка курса может происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления в зависимости от тех фундаментальных факторов, которые влияют, прежде всего, на курс тенге. Кроме этого, спрос и предложение на внутреннем рынке также оказывают влияние на курс тенге. Мы внимательно отслеживаем ситуацию, и в рамках значительной волатильности могут происходить какие-то интервенции", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана будет стремиться к сбалансированности валютного рынка в рамках режима свободно плавающего обменного курса тенге.

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