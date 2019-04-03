В Нацбанке объяснили причины нынешнего курса тенге

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании комитета сената парламента РК по финансам и бюджету заместитель председателя Национального банка Казахстана Дина Галиева прокомментировала ситуацию с курсом тенге, передает Kazakhstan Today.

"Текущая ситуация на валютном рынке обусловлена тенденциями на внешних рынках. Курс тенге по состоянию на 1 апреля составил 379,95 тенге за доллар США", - отметила Д. Галиева.

Она подчеркнула, что Национальный банк Казахстана будет стремиться к сбалансированности валютного рынка в рамках режима свободно плавающего обменного курса тенге.

В случае роста рисков для финансовой стабильности финрегулятор оставляет за собой право проведения сглаживающих интервенций", - уточнила зампред НБ РК.

Галиева отметила, что координация денежно-кредитной и бюджетной политик является необходимым условием для устойчивого экономического роста, а вносимые в республиканский бюджет на 2019-2021 годы изменения согласованы правительством и Национальным банком. По мнению Галиевой, изменения бюджетных параметров будут стимулировать экономику страны и поддержат совокупный спрос.

По нашим оценкам, влияние на уровень потребительских цен будет контролируемым. Инфляция сохранится в пределах целевого коридора 4-6%, установленного на текущий год", - сказала зампред НБ РК.

Она напомнила, что 26 марта между правительством и Национальным банком подписано Соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год.

В рамках Соглашения был уточнен целевой ориентир по инфляции. На 2020-2021 годы он установлен в пределах 4-6% с последующим снижением до 3-5%. Целесообразность нового коридора по инфляции обусловлена необходимостью поддержания максимальных темпов экономического роста", - проинформировала Д. Галиева.

По ее словам, базовая ставка, оставаясь ключевым инструментом Национального банка Казахстана, будет определять коридор ставок на денежном рынке.

Соглашением правительства и Национального банка Казахстана был определён уровень базовой ставки 3-3,5% в реальном выражении. Данный уровень одновременно позволит достичь целей по инфляции и экономическому росту", - прокомментировала Д. Галиева.

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