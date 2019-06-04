Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 процентных пункта, передает Kazakhstan Today.

Годовая инфляция в текущем году формируется в середине целевого коридора. Инфляционные ожидания продолжают оставаться ниже годовой инфляции. По оценкам Национального банка, с учетом влияния внутренних и внешних факторов годовая инфляция будет находиться в пределах целевого коридора на протяжении 2019-2020 годов", - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

Отмечается, что в мае уровень годовой инфляции сложился на уровне 5,3% по сравнению с 4,9% в предыдущем месяце. Непродовольственная инфляция и инфляция платных услуг в мае формировались на уровне 6,1% и 1,3% в годовом выражении, соответственно. Текущий уровень инфляции во многом сложился под воздействием роста цен на продовольственные товары (7,9% в мае 2019 года) на фоне увеличения инфляции в производственном секторе и удорожания импортной продукции.

Условия во внешнем секторе определяются во многом динамикой мировой цены на нефть, которая остается волатильной. Средняя цена на нефть марки BRENT за январь-май текущего года сложилась на уровне выше $66,8 за баррель. Однако за период с 27 мая по 3 июня 2019 года цена на нефть резко снизилась на $9 - с $70 до $61, или на 13%, что связано с ужесточением торговых условий в мировой экономике.

Проинфляционное давление со стороны роста цен в странах - основных торговых партнерах в апреле незначительно усилилось. Инфляция в России в апреле составила 5,2%, в Китае - 2,5%, в ЕС - 1,9%. На фоне ожиданий по снижению инфляции в России к концу 2019 года влияние внешнего фактора на инфляцию в дальнейшем будет ослабевать.

По оценке Нацбанка, главным риском со стороны внешних условий остается напряженность в торговых отношениях между США и другими странами, в первую очередь с Китаем, что может привести к замедлению роста мировой экономики и окажет негативное влияние на мировую торговлю, а также товарные и фондовые рынки.

Основные риски для дальнейшего замедления инфляции на прогнозном горизонте до конца 2020 года связаны с ростом совокупного предложения и внутреннего спроса. В январе - апреле 2019 года краткосрочный экономический индикатор повысился на 4,1% за счет роста в отраслях строительства (8,4%), торговли (7,3%), транспорта (4,8%), сельского хозяйства (3,6%), обрабатывающей (3,5%) и горнодобывающей промышленности (2,6%).

Рост объема инвестиций в основной капитал в январе - апреле составил 6,7%. В результате разрыв выпуска оценивается в положительной зоне, то есть, находится выше своего потенциального уровня, формируя определенный проинфляционный потенциал. Рост экономической активности сопровождается расширением внутреннего спроса на фоне повышения заработных плат и социальных выплат. Реальные денежные доходы населения в марте выросли на 9,7% в годовом выражении. Об увеличении потребительской активности населения также свидетельствует рост объема кредитов населения на потребительские цели, который по итогам апреля составил 14,6% в годовом выражении.

Денежно-кредитные условия остаются нейтральными. Базовая ставка в реальном выражении, то есть с учетом ожидаемой через 12 месяцев инфляции, находится на уровне, обеспечивающем сохранение инфляции в целевом коридоре 4-6% на прогнозном горизонте 2019-2020 годов, а также поддержание устойчивых темпов экономического роста. По сравнению с предыдущим решением по базовой ставке баланс рисков смещается в сторону более высокой траектории развития ставок, проинформировали в пресс-службе.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 июля 2019 года, в 17.00 по времени Нур-Султана.

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