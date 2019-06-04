Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в январе - мае составила 2,4%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за пять месяцев текущего года (май 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 5,7%, непродовольственные - на 1,8%, а на платные услуги - снизились на 1%", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистики.

По информации ведомства, с начала текущего года (май 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на овощи свежие на 38,2%, пшено - на 30,1%, муку - на 12,4%, хлеб - на 8,1%, рис - на 7,6%, рыбу мороженую - на 7,4%, макаронные изделия, баранину - по 6,4%, фрукты свежие - на 5%, сыр сычужный - на 4,3%, конину - на 4,2%, свинину - на 4,1%, булочные и мучные изделия - на 4 %, изделия из мяса - на 3,8%, мясо птицы - на 3,7%, колбасные изделия - на 3,3%, чай - на 3,1%, кондитерские изделия - на 2,9%. Прохладительные напитки подорожали на 5,7%, табачные изделия - на 4,9%, алкогольные напитки - на 4,2%.

Вместе с тем снижение цен зафиксировано на яйца на 4%, творог - на 2,2%, молоко сырое - на 2,1%, крупу гречневую - на 0,7%.

Согласно статданным, прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 4,1%, автомобили - 3,3%, мебель и предметы домашнего обихода - на 2,9%, текстильные изделия, одежду и обувь, моющие и чистящие средства - по 2,7%, товары личного пользования - 2,6%, бытовые приборы - 2,4%. Бензин подешевел на 4,1%, дизельное топливо - на 1,4%, сжиженный газ в баллонах - на 0,9%.

Кроме того, уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги здравоохранения, санаториев - по 3,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 3%, общественного питания - на 2,8%, гостиниц - на 1,9%, кабельного телевидения - на 1,3%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подешевел на 5,1%, воздушным - на 1,5%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, холодную воду - на 7,5%, горячую воду - на 7,1%, канализацию - на 7%, электроэнергию - на 5,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,1%, вывоз мусора - на 3,4%.

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