Инфляция в Казахстане с начала года составила 1,8%

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане за январь-апрель составила 1,8%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за четыре месяца текущего года (апрель 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 4,8%, непродовольственные - на 1,3%, а на платные услуги - снизились на 1,2%", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике.

По информации ведомства, с начала текущего года (апрель 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на овощи свежие на 38,5%, муку - на 10,3%, хлеб - на 7,2%, рис - на 6,2%, макаронные изделия, рыбу мороженую - по 5,4%, фрукты свежие, сыр сычужный - по 3,6%, баранину - на 3,5%, булочные и мучные изделия - на 3,4%, колбасные изделия - на 3,2%, изделия из мяса - на 2,8%, масло сливочное, мясо птицы - по 2,7%, свинину - на 2,5%, чай - на 2,4%, кондитерские изделия - на 2,3%, конину - на 2,2%, молоко свежее - на 1,9%. Табачные изделия подорожали на 4,9%, прохладительные напитки - на 3,8%, алкогольные напитки - на 3,5%.

В то же время снижение цен зафиксировано на творог на 1,5%, крупу гречневую - на 1,4%, яйца - на 0,7%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 3,4%, автомобили - 2,7%, текстильные изделия - 2,2%, мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь - по 2,1%, моющие и чистящие средства, товары личного пользования, бытовые приборы - по 2%. Бензин подешевел на 3,7%, уголь каменный - на 2,1%, дизельное топливо - на 1,5%, сжиженный газ в баллонах - на 0,9%.

Согласно статданным, уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги здравоохранения, санаториев - по 2,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 2,1%, общественного питания - на 2%, гостиниц - на 1,7%, кабельного телевидения - на 1,3%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подешевел на 4,1%, воздушным - на 2,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, холодную воду - на 7,5%, канализацию - на 6,9%, горячую воду - на 6,6%, электроэнергию - на 5,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,1%, вывоз мусора - на 3,4%, проинформировали в Комитете по статистике.

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