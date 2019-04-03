Инфляция в Казахстане в марте составила - 0,5%, с начала года - 1,3%

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Инфляция в Республике Казахстан в марте 2019 года составила - 0,5%, за январь - март 2019 года - 1,3%, передает Kazakhstan Today.

"Цены на продовольственные товары за три месяца текущего года (март 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 3,8%, непродовольственные - на 0,9%, а на платные услуги снизились на 1,4%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным Статкомитета, с начала текущего года (март 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на овощи свежие на 38,3%, муку - на 6,5%, хлеб - на 4,5%, рис - на 4,4%, рыбу мороженую - на 4%, макаронные изделия - на 3,5%, сыр сычужный - на 2,8%, колбасные изделия - на 2,6%, масло сливочное - на 2,3%, мясо птицы - на 2,2%, изделия из мяса, баранину, булочные и мучные изделия - по 1,9%, молоко свежее - на 1,8%, конину - на 1,5%, свинину, кондитерские изделия - по 1,4%. Табачные изделия подорожали на 4,8%, прохладительные напитки - на 3,1%, алкогольные напитки - на 2,4%. Снижение цен зафиксировано на сахар-песок на 2,2%, творог - на 1,6%, крупу гречневую - на 0,9%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 2,6%, автомобили - 1,8%, текстильные изделия, моющие и чистящие средства - по 1,7%, товары личного пользования, мебель и предметы домашнего обихода, одежду и обувь - по 1,6%, бытовые приборы - 1,4%. Бензин подешевел на 3,2%, уголь каменный - на 2,1%, дизельное топливо - на 1,5%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 5%, услуги здравоохранения - на 2%, санаториев - на 1,9%, общественного питания - на 1,7%, кабельного телевидения, парикмахерских и заведений личного обслуживания - по 1,3%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 7%, железнодорожным - на 1,6%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, холодную воду - на 7,5%, канализацию - на 6,9%, горячую воду - на 6,6%, электроэнергию - на 5%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 4,1%, вывоз мусора - на 3,4%.

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