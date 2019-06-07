Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Уровень долларизации депозитов на конец апреля снизился до 41,0%. Об этом сегодня на расширенном заседании сената сообщил заместитель председателя Нацбанка Казахстана Олег Смоляков, передает Kazakhstan Today.

Продолжается тенденция замещения вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Тенговые депозиты за прошлый год выросли на 4,5%, а за 4 месяца текущего года - еще на 5,8%, до 10,1 трлн тенге. Валютные вклады в долларовом эквиваленте, то есть без учета влияния курсовой разницы, сократились на 6,9% и 21,1%, соответственно. В результате общий объем депозитов достиг 17,1 трлн тенге, а уровень долларизации депозитов снизился до 41,0% по итогам апреля 2019 года", - цитирует Смолякова пресс-служба Нацбанка.

Также зампред Нацбанка отметил, что для повышения устойчивости рыночного фондирования в банковскую практику были внедрены сберегательные депозиты с ограничениями на досрочное изъятие , но при этом имеющие более высокую ставку вознаграждения и защиту. "На 1 мая 2019 года объем сберегательных депозитов населения составил 106,9 млрд тенге", - уточнил он.

Кроме того, он проинформировал об изменениях в банковском секторе страны. По данным Нацбанка, объем неработающих займов снизился почти на 20%.

В текущем году продолжается процесс оздоровления банковского сектора . Банки продолжают признавать неработающие займы, а также увеличивать провизии под потенциальные кредитные убытки. Сформированные провизии выросли на 30,6%, до 2,3 трлн тенге", - сказал Смоляков.

При этом он уточнил, что в результате выдача новых кредитов увеличилась на 10,3% за 4 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение базовой ставки способствует снижению ставок на финансовом рынке, в том числе по кредитованию. В апреле текущего года ставка по кредитам юридическим лицам в тенге сложись на уровне 12,0%", - рассказал заместитель председателя.

Помимо этого, Олег Смоляков проинформировал, что внешний государственный долг РК за 2018 год снизился на 5,1%, до $12,3 млрд, долг банковского сектора - на 11,5%, до $5,8 млрд. Международные резервы страны на конец 2018 года сложились в сумме $88,6 млрд, что составляет 52% ВВП. Золотовалютные активы Нацбанка составили $30,9 млрд, валютные активы Национального фонда - $57,7 млрд.

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