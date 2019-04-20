Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - Обычные депозиты становятся все менее интересны казахстанцам: за месяц розничные вклады сократились на 1%, с начала года - на 3%, передает Kazakhstan Today.

Судя по динамике, казахстанцы предпочитают альтернативные системы накопления, сообщают аналитики Ranking.kz.

Вклады физических лиц и система жилстройсбережений. Апрель 2019 года.

Розничные вклады в отрицательной зоне роста второй месяц подряд. Так, к весне их объем составил всего 8,54 трлн тг, против 8,63 трлн тг месяцем ранее и 8,77 трлн тг - в начале текущего года.

В то же время именно население обеспечивает банкам необходимую ликвидность. Так, несмотря на спад, вклады физических лиц составляют 50,4% всех вкладов БВУ РК против 49,3% годом ранее и всего 26,3% - в аналогичном периоде 2010 года.

Напомним, с октября прошлого года Национальный банк РК ввел новую систему привлечения депозитов физических лиц в национальной валюте. Теперь розничные вклады классифицируются как срочные, несрочные и сберегательные. Дочерняя организация регулятора - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) - установила предельные ставки по каждому из видов вкладов. Сегодня для депозитов со свободным снятием средств предельная ставка - всего 10,5% годовых, для срочных вкладов с возможностью пополнения - 11%, для самых "строгих" и высокодоходных сберегательных депозитов - 12%.

Кроме того, в стране работает выгодная система жилстройсбережений, позволяющая конвертировать накопления в недвижимость. Фактически в этом случае депозит становится гарантированной инвестицией в жилье. Более того, эффективные ставки по системе жилстройсбережений превышают стандартные ставки по пополняемым депозитам и составляют до 13% годовых.

Напомним, сберегательные депозиты без возможности частичного изъятия, но с правом пополнения, ставки по которым не превышают 12% годовых, предлагают 11 банков из 28 БВУ РК.

Единственный банк в стране, реализующий в качестве альтернативной модели накопления систему жилищных строительных сбережений - Жилстройсбербанк. Система жилстройсбережений направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и последующее предоставление вкладчикам жилищных займов по низким процентам (от 3,5% до 5% годовых, для льготных категорий граждан - от 2%).

Эффективная ставка по вкладам у ЖССБ достигает 13% годовых, за счет ежегодной премии государства до 20% от депозита. Вклад в Жилстройсбербанке так же застрахован КФГД, как и у прочих банков РК, входящих в систему гарантирования депозитов.

Срок депозита в ЖССБ - до 180 месяцев, сумма минимального вклада, необходимая для открытия депозита - 0 тенге.

У остальных БВУ РК максимальный срок в сегменте - до 36 месяцев, минимальная сумма вклада - от 1 тыс. тенге.

Динамика развития банковского сектора указывает на то, что обычные розничные вклады становятся все менее интересными населению. Из десятки крупнейших БВУ объемы розничных депозитов за месяц увеличили всего 4 банка, и заметнее всего - оператор жилищных программ и системы жилстройсбережений, Жилстройсбербанк. Месячный рост депозитной базы абсолютного лидера составил сразу 34,4 млрд тенге (+5,4%), до 674,2 млрд тенге по итогам февраля. За год объем розничных вкладов банка вырос на 125,5 млрд тенге, или на 22,9%.

Также в плюсе среди десятки лидеров Kaspi Bank (+26,1 млрд тенге за месяц), Bank RBK (+8 млрд тенге) и ForteBank (+5,6 млрд тенге). Из всех 28 БВУ в плюсе всего 13 банков.

Заметим, в общем за месяц розничные вклады в ТОП-10 банков сократились на 0,8%, в прочих БВУ - на 4,9%. За год общий портфель вкладов населения в БВУ РК увеличился лишь на 5,1%.

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