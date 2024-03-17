Каждый третий застройщик в Алматы работает недобросовестно - Досаев
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Отвечая на жалобы алматинцев о некачественно построенных жилых домах, аким города Ерболат Досаев отметил, что в мегаполисе каждый третий застройщик работает недобросовестно.
В ходе встречи с жителями Алатауского района местная жительница пожаловалась Ерболату Досаеву, что в доме, сданном в эксплуатацию два года назад, уже протекает крыша и имеются проблемы с отоплением.
Я считаю, что каждый третий застройщик, который получил государственные подряды, работает недобросовестно", - заявил Досаев.
Было отмечено, что в настоящее время подано 30 исков суд по качеству строительства.
С них надо вернуть деньги, а это самое сложное. Многие компании уже закрылись. По решению суда мы не допускаем их к конкурсам", - добавил градоначальник.
Стоит отметить, что, несмотря на осведомленность Ерболата Досаева о некачественном строительстве, в городе продолжается массовая многоэтажная застройка. Только за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.