Казахстан продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 18 октября 2023 года № 34 вводится запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов.





В частности вводится запрет:





- сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 7404 00 - отходы и лом медные, 7602 00 - отходы и лом алюминиевые, 7802 00 000 0 - отходы и лом свинцовые, 8549 11 000 0 - отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, 8549 12 000 0 - прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, 8549 13 000 0 - отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, 8549 14 000 0 - несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть, 8549 19 000 0 - прочие;





- сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным и морским видом транспорта: код ТН ВЭД ЕАЭС 7204 - отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 7204 21 100 0 - отходы и лом легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8 мас. % или более никеля, 7204 21 900 0 - прочие, 7204 29 000 0 - прочие;





- сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: коды ТН ВЭД ЕАЭС 7302 - изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов, 7303 00 - трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, 7304 - трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), трубы для нефте- или газопроводов, 7305 - трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов, 7306 - трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов, 8607 - части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их части, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию Республики Казахстан для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории Республики Казахстан для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта: коды ТН ВЭД ЕАЭС 8607 19 100 1 - бывшие в употреблении, 8607 19 100 9 - прочие, 8607 19 900 9 - прочие, 8607 21 100 9 - прочие, 8607 21 900 9 - прочие, 8607 30 000 0 - крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части, прочие, 8607 99 800 0 - прочие, 8607 29 000 0 - прочие, 8607 12 000 0 - тележки прочие.





Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 ноября 2023 года.



