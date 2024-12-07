На 11,5 млн казахстанцев единый часовой пояс повлиял отрицательно - социолог

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Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Результаты опроса озвучила на пресс-конференции в Алматы президент центра, биофизик, кандидат психологических наук, социолог, член общественного совета по госфинансам Минфина Жанар Джандосова.









Правительство, когда вводило этот часовой пояс, оно заявляло, что перевод временим положительно скажется на людях, произойдет синхронизация с естественным временем. Однако мы видим обратное. Ввод единого часового пояса… положительно сказался на западных областях, а в центральных, и особенно в восточных, очень много людей, на которых ввод этого времени повлиял плохо. В восточных областях (в общем, если взять, это Павлодарская, Карагандинская, ВКО, Абайская, Жетысуская и Алматинская, естественно, Алматы) 85% людей сказали, что на них перевод времени повлиял отрицательно. В центральных областях 54% сказали, что повлиял отрицательно. Это все говорит о том, что примерно на 11,5 млн людей в Казахстане этот пояс (если экстраполировать на весь Казахстан), перевод времени повлиял отрицательно", - заявила она.









По ее словам, в ходе исследования за контрольную группу были взяты западные регионы, где время не изменилось - это Западно-Казахстанская, Атырауская, Магистауская, Актюбинская и Кызылординская области. Все остальные регионы Казахстана сравнивали с этой контрольной группой, чтобы оценить, насколько изменение часового пояса изменило самочувствие граждан.









От 65% до 90% жителей центра и востока ответили, что на них переход на единый часовой пояс повлиял отрицательно.





Мы разделили Казахстан на три таких региона - запад, центр и восток. На западе сказали, что ухудшилось всего у 10%. В центре сказали, примерно, что ухудшилось где-то 50%, на востоке почти 80% сказали, что ухудшился сон, самочувствие, условия работы и учебы, работоспособность упала, здоровье ухудшилось", - сказала Джандосова.

















Кроме того, по ее словам, после перевода времени увеличилось количество ДТП и ухудшилась безопасность. 50% опрошенных в центре, 80-90% на востоке отмечают ухудшение безопасности на улицах после пяти часов вечера.





Согласно данным сайта правовой статистики, разбои в Восточно-Казахстанской области увеличились в 2,5 раза, в Жетысуской - в 2,5 раза, в Алматы - в 1,6 раза, в Жамбылской - в 1,8 раза. Хулиганство в Восточно-Казахстанской области увеличилось в 1,4 раза, в Алматинской области - 1,4, в Алматы в 1,2", - отметила Джандосова.





Она сообщила, что количество ДТП выросло в два раза в ВКО, Абайской области, Алматы, Астане, Павлодаре.





То есть в реальности видно, что после введения единого часового пояса ухудшились и сон, и самочувствие, и здоровье, и безопасность, и так далее… Мы видим, что на самом деле потребление электричества выросло, временные затраты на сопровождение детей выросли, транспортные расходы выросли, потому что человек предпочитает взять машину, такси или сесть в транспорт, чем идти пешком. Люди перестали проводить досуг с друзьями, с семьей вне дома. Очень сильно сказалось это еще на заработке и на бизнесе", - подчеркнула эксперт.









По ее словам, наиболее пострадали такие сферы, как строительство, производство и торговля на базарах.









Вообще шесть отраслей очень сильно пострадали. И у них от 60 до 90 процентов респондентов сказали, что эти отрасли пострадали. Но мы также спрашивали, кто выиграл. И кто выиграл? Это сфера энергетики, естественно, и сфера развлечений", - сообщила социолог.





Согласно результатам исследования, большинство опрошенных выступают за отмену единого часового пояса.





Мы задавали такой вопрос: Вы за отмену или против отмены часового пояса? И посмотрите. Западу, ну, в общем, все равно. Там где-то 35%. Центр - 62%. Но восточные области - 91% сказал, это постановление надо отменить", - сказала Джандосова.









Она отметила, что исследование проводилось по всем правилам.





Мы опрашивали 1024 человека. Выдержаны все параметры. У нас половина мужчин, половина женщин. По этническому составу, по уровню образования. И, кроме того, мы старались обязательно взять разные сферы отраслей: частный бизнес, бюджетников, государственных служащих, предпринимателей", - заключила спикер.













Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.





В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.



