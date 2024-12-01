30.11.2024, 16:45 42776

Стало известно, когда начнется суд по делу о переходе на единый часовой пояс

Решение кабмина - это дискриминация по отношению к жителям Восточного Казахстана
Стало известно, когда начнется суд по делу о переходе на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Восточно-Казахстанской области Серикжан Ахметжанов подал в суд на правительство из-за перевода времени на час назад. Суд по этому делу стартует 12 декабря, сообщает Atameken Business.

Они, видимо, пришли к этому процессу, что "мы уже это прошли на петиции, мы то же самое сделаем и в суде". Но они не учли тот момент, что в суде работают совсем другие правила. Во-первых, у нас по Конституции все равны перед судом и законом. Неважно, ты - министерство, либо комитет, либо даже правительство. Для суда что я, что правительство - одинаково", - говорит истец.


По его мнению, решение кабмина - это дискриминация по отношению к жителям Восточного Казахстана. Как стало известно в ходе подготовительного слушания, правительство будут представлять сотрудники Комитета техрегулирования и метрологии Министерства торговли. Было заметно, что они не часто сталкиваются с судами, поэтому и не были готовы к слушаниям, пишет издание.

Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.

После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.

В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.

Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.

Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.

Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.

Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".

Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.

Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.

Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов. В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент, однако она не прошла модерацию.

В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.

Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса.

Мнение о переводе времени на час назад также высказала известная юрист Анна Чернова, предположив, что часовые пояса Казахстана были объединены не во благо общества, а для удобства чиновников.

Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.

Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и выросло количество брака.

Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
 
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Теги:переводчасовой поясВремя

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01.12.2024, 13:50 2426

Китайское посольство представило самый большой павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане

Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане
Китайское посольство представило самый большой павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.


Он напомнил, что до пандемии посольство Китая каждый год принимало участие в благотворительной ярмарке, потом на несколько лет традиция прервалась, но в этом году восстановилась.

Kazakhstan Today

К этому мероприятию мы готовились 2-3 месяца, делали заказы и выбирали. Постарались выставить товары именно китайского производства в национальном колорите. Напитки, украшения, сувениры - все, что связано с Китаем, и все, что здесь востребовано. Специально в этом году мы подготовили чайную церемонию и китайскую кухню", - сказал Посол.


Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Китай представил зрителям и покупателям натуральный китайский чай, традиционные блюда, шелковые и шерстяные платки, зеркала и прочие сувениры.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

Надеюсь, что наша выставка будет популярна и сегодня понравится всем посетителям. Таким образом мы сможем собрать больше денег, которые будут направлены на оказание помощи нуждающимся семьям", - рассказал дипломат.


По словам Чжан Сяо, стенд Китая самый большой на ярмарке. Посольство Китая лидирует по количеству продаж почти каждый год, вероятно, первенство повториться и в этом году.

Когда мы планировали выставку, у меня была такая идея - показать китайскую медицину: иглоукалывание, массаж, потому что в Астане работают очень хорошие китайские врачи, высококвалифицированные профессионалы. Даже в Китае они очень востребованы. Но, к сожалению, здесь очень мало места для этого. Я думал, если мы организуем здесь такое лечение, это тоже будет очень интересно", - поделился посол.


Рождественскую благотворительную ярмарку можно посетить 1 декабря с 11 до 18.00.
 
01.12.2024, 09:53 12891

Что ждет казахстанцев в декабре

Что ждет казахстанцев в декабре
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 декабря в Казахстане меняется порядок ввоза транспортных средств юрлицами

Depositphotos

Вступают в силу новые правила, согласно которым автомобили моложе трех лет смогут ввозить только юридические лица. Новые ограничения направлены исключительно на борьбу с нарушениями, связанными с импортом, который осуществляется юридическими лицами.

Юридические лица смогут ввозить транспортные средства только при наличии одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Согласно техническому регламенту Таможенного союза, право на ввоз машин, с даты изготовления которых прошло менее трех лет, сохраняется за лицами, указанными в ОТТС. Декларантом должно быть именно то лицо, которое указано в документе.

До вступления новых правил компания могла оформить ОТТС и подать в заявке любого человека, с 1 декабря ввоз автомобилей будет разрешен только тем, кто оформлял ОТТС от лица компании, сообщила НПП "Атамекен".

День Независимости


В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.

В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 15 и 16 декабря.

В декабре текущего года казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной.

Зимние каникулы

Depositphotos

29 декабря 2024 года у школьников заканчивается вторая учебная четверть. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней: с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

В Казахстане усилили контроль за хвойными деревьями в преддверии праздников

Depositphotos

Для защиты хвойных лесов в преддверии новогодних праздников лесоводы усиливают меры по охране молодняков хвойных пород, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.

С 1 декабря начнется работа мобильных групп с участием правоохранительных органов, задача которых - предотвращение незаконных рубок.

Заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов. Лесоводы призывают граждан бережно относиться к лесным ресурсам и соблюдать установленные правила", - сообщили в ведомстве.

Стартует широкомасштабная акция "Сайгак"

Depositphotos

Широкомасштабную акцию по сохранению популяции сайгаков запустили по всему Казахстану. С 1 по 31 декабря будут усилены мероприятия по охране диких копытных животных.

В период проведения акции будут задействованы полицейские, работники "Охотзоопрома" и специалисты инспекций лесного хозяйства и животного мира. За уничтожение сайгаков, незаконное изъятие, хранение, перевозку их мяса или дериватов предусмотрена уголовная ответственность.

Водители автомобилей должны заменить шины на зимние на транспортных средствах

Depositphotos

В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. После первого декабря за нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность в размере 5 МРП, - сообщает Polisia.kz.


Погода в декабре


По данным Казгидромета, в декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - в области Жетысу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской области и области Абай, на крайнем юго-востоке Жамбылской области, ниже нормы на 1 °С - на северо-западе Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -6, -14 °С на большей части территории Казахстана, -15,-16 °С - на крайнем севере и востоке страны, -5, +2 °С на юго-западе, юге и юго-востоке республики.

Количество осадков в декабре прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в Кызылординской, на большей части Мангистауской, Туркестанской областей, на юге Атырауской, Актюбинской областей, на крайнем юго-западе области Улытау, меньше нормы - в юго-западной половине Мангистауской области.
 
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01.12.2024, 09:10 15181

Какая погода ожидается в Казахстане в первый день зимы

Какая погода ожидается в Казахстане в первый день зимы
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег). Также по республике ожидаются туманы, усиление ветра, гололед, сообщает Казгидромет.

В ряде регионов в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

В частности, 1 декабря в области Улытау ожидается на дорогах гололедица, туман.

В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-восточный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере области гололед.

В области Жетысу временами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В области Абай ожидается гололед, туман, усиление ветра.

В Мангистауской области ожидается гололед, туман.

В Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях ожидается туман.

В Астане ожидается туман, переменная облачность, без осадков, -5, -7 °C.

В Алматы осадки, временами ожидается туман, на дорогах гололедица, +3, +5 °C.

В Шымкенте ожидаются сильные осадки (дождь, снег), временами туман, усиление ветра, +3, +5 °C.
 
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Теги:ПогодаКазгидромет
29.11.2024, 17:30 88051

В ОДКБ обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники

Были обсуждены результаты проведения специального учения "Эшелон-2024"
В ОДКБ обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники
Фото: ОДКБ
Москва. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам материально-технического обеспечения войск организации обсудили оснащение коллективных сил современными образцами вооружения и спецтехники, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Члены рабочей группы рассмотрели вопросы военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности, механизмы взаимодействия при оснащении группировок войск ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники, актуальные вопросы тылового и технического обеспечения при оказании помощи государству - члену ОДКБ в рамках реагирования на кризисную ситуацию, а также направления исследований в области тылового и технического обеспечения группировок войск ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе.


Также в ходе заседания были обсуждены результаты проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024".

Было отмечено, что впервые в горных условиях на маршрутах следования колонн были развернуты пункты питания и обогрева личного состава, практически отрабатывались действия дозаправки техники и оказания технической помощи. Также были успешно отработаны вопросы транспортировки и доставки материальных средств комбинированным способом с использованием воздушного, автомобильного и вьючного транспорта", - добавили в организации.


Уточняется, что очередное заседание рабочей группы планируется провести в Республике Беларусь в период проведения специального учения "Эшелон-2025".
 
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Теги:ОДКБТехникаОбсуждение
29.11.2024, 14:19 98966

Информагентство Kazakhstan Today запустило Telegram-бот для обращений читателей

Основным преимуществом бота является простота и скорость использования
Информагентство Kazakhstan Today запустило Telegram-бот для обращений читателей
Фото: Depositphotos
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today запустило Telegram-бот для обращений читателей, передает корреспондент агентства.

Теперь читатели с помощью Telegram-бота смогут отправить в редакцию фото или видео интересных мест, событий, а также информацию о различных происшествиях в Казахстане. Основным преимуществом бота является простота и скорость использования.

Самые важные и интересные материалы будут опубликованы на сайте Kazakhstan Today.

Воспользоваться Telegram-ботом можно, пройдя по ссылке.
 
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Теги:ЗапускботКТ
29.11.2024, 12:35 104066

Казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках - Балаева

Министерство также разработало пакет мер поддержки креативных индустрий
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации РК Аида Балаева доложила президенту о работе ведомства за 2024 год, сообщает Акорда.

В частности, министр рассказала об осуществленных министерством в 2024 году мерах в сферах культуры, информации, гражданского общества, религии, межэтнических отношений, молодежной политики и креативных индустрий, семейно-демографической сферы, архивов и библиотечного дела, а также о планах ведомства на 2025 год, сообщает Акорда.

По словам Балаевой, в этом году казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках: Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств Гиме. Издательская продукция Казахстана была продемонстрирована на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке.

Важным проектом с точки зрения продвижения истории, культуры и традиций страны стал запуск информационно-просветительской платформы Qazaq сulture на восьми языках. Также ярким культурно-массовым событием стали церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников в Астане", - сообщила Балаева.


Она также доложила о работе министерства в сфере законотворчества. В 2024 году в Казахстане был принят новый закон о СМИ, направленный на повышение статуса журналиста. В парламенте рассматриваются поправки в законодательство, направленные на обеспечение прямого финансирования киностудии "Казахфильм".

Также министр проинформировала главу государства о поддержке развития волонтерского движения.

По сравнению с 2022 годом количество активных добровольцев увеличилось до 240 тыс. человек. Ежегодно реализуются более 50 волонтерских проектов, 7 казахстанских волонтеров направлены в структуры ООН", - рассказала глава ведомства.


Министерство также разработало пакет мер поддержки креативных индустрий, который включает создание фонда креативных индустрий, расширение компетенций центральных и местных исполнительных органов. Введен специальный налоговый режим для субъектов креативной индустрии. С начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов.

Президент поручил взять на особый контроль ход подготовки к таким юбилейным датам и знаковым событиям следующего года, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.
 
29.11.2024, 08:45 110636

В аэропорту Алматы прибывшие авиакомпанией "Скат" 1704 из Астаны пассажиры час ждали свой багаж  Дополнено

В аэропорту Алматы прибывшие авиакомпанией "Скат" 1704 из Астаны пассажиры час ждали свой багаж
Фото: Depositphotos
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию агентства с жалобами на длительную задержку выдачи багажа и плохой сервис в аэропорту Алматы обратились пассажиры, прибывшие рейсом авиакомпании "Скат" 1704 из Астаны в Алматы, передает корреспондент агентства.

Они сообщили, что "час ожидали появление своего багажа".

В очередной раз стало очевидно, что это худший в стране и в мире аэропорт по уровню сервиса и отношению к пассажирам", - сообщили ожидавшие свой багаж глубокой ночью люди.


Редакция агентства запросила комментарий в аэропорту Алматы.

Дополнено 29.11.2024, 14.37

В пресс-службе алматинского аэропорта журналисту Kazakhstan Today сообщили, что рейс DV1704 прибыл в 00.27, а колодки были установлены в 00.37.

Выдача первого багажа началась в 01.12, а последнего - в 01.15. Задержка в выдаче первого багажа была обусловлена тем, что рейс DV1704 прибыл позже запланированного времени и обслуживался в порядке очереди. При этом процесс выдачи последнего багажа был завершен в установленные регламентом сроки", - отметили в аэропорту.

 
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Теги:АэропортбагажЗадержкаАлматы
28.11.2024, 17:30 139261

Оскорбляют память о погибших - в ОДКБ осудили переписывание истории Второй мировой войны

В организации считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Организации Договора о коллективной безопасности осудили любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне.

Наш священный долг как победивших нацизм государств - сохранить для нынешних и будущих поколений правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма, не допустить рецидивов идеологии ненависти, экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве и других бесчеловечных деяний. Категорически отвергаем и осуждаем любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, искажению итогов Второй мировой войны, включая попытки возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции", - сообщается в заявления Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, опубликованном на сайте кремля.


Подчеркивается, что подобные усилия деструктивны и кощунственны, оскорбляют память о погибших и переживших все ужасы войны.

Акцентируем важность итогов Нюрнбергского процесса, признавшего преступными нацистские организации, включая руководящий состав НСДАП, СД, СС и гестапо, участвовавших в агрессивной войне и беспрецедентных по масштабу и характеру преступлениях против мирных граждан", - говорится в документе.


Также в заявлении отмечается, что установленные в приговоре международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.

Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма. Отвергаем циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений", - сообщается в тексте документа.


С полным текстом заявления можно ознакомится по ссылке.

Напомним, по итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности был подписан ряд важных документов.
 
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Теги:ОДКБЗаявлениеВОВ

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      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?

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