Правительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 годуПравительство обещает повысить удовлетворенность казахстанцев экологическим качеством жизни к 2029 году
08.11.2024, 13:38 3466
Правозащитник подверг жесткой критике игнорирование мнения общества при смене часового пояса Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Юрист общественного фонда "Международная правовая инициатива", правозащитник Амангельды Шорманбаев в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today раскритиковал бездействие казахстанских чиновников и игнорирование массового возмущения переводом времени на час назад.
Вопрос о переводе времени вызвал большое непонимание и несогласие общества. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Казахстанцы не перестали писать и подписывать многочисленные петиции за возвращение привычного времени. В ответ на народные обращения вице-премьер РК Серик Жумангарин заявил, что заново поднимать вопрос о переводе часов в правительстве не намерены.
Эксперты уверяют, что смена часового пояса негативно отразится на здоровье и безопасности населения Казахстана, однако чиновники полностью отрицают наличие проблем. Кроме того, министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев ведомство сможет только через три года.
Каким образом членам правительства удалось обойти законодательные процедуры, в частности парламентские слушания, при этом полностью проигнорировав недовольство практически всех граждан Казахстана? По какому праву?
- Я думаю, что введение единого часового пояса путем принятия постановления правительства, точнее путем принятия изменений в постановление правительства без широкого обсуждения и явной доказанной пользы, - все это является результатом ущербности нашей демократической правовой системы.
В нормальной демократической системе есть парламент, который издает законы, и права человека могут ограничиться только этими законами. Парламентариев выбирает народ, поэтому парламент является формой представительства интересов общества.
У нас же давно все перевернуто с ног на голову: правительство выше парламента, парламент не воспринимает себя независимым органом, который контролирует исполнительную власть. Правительство давно формирует повестку того, что должен принимать парламент, в том числе и правила законодательного юридического процесса. В результате слишком вольного состояния правительства мы видим ситуацию, когда это самое правительство принимает важные экономические, правовые решения в обход законодательного органа.
Когда такая монополия длится долго, правительство начинает каждый второй вопрос решать без парламента и даже без президента, кулуарно, в каких-то узких лоббистских интересах. В итоге общество ставят перед фактом.
Еще один аспект - отсутствует конституционный контроль за деятельностью правительства. Раньше был конституционный совет, который должен был этим заниматься. Сейчас есть всеми хваленый Конституционный суд. Причем туда могут обратиться не только простые граждане, но и депутаты, и президент. Однако никто до сих пор не удосужился наладить механизм контроля за правительством через Конституционный суд, если такой вопрос прошел мимо всех.
То же самое - Конституционный суд по большей части отказывает в рассмотрении острых, важных вопросов. Я сам этому свидетель. То есть конституционно-правовая система, которая жестко контролирует правительство, пока в Казахстане отсутствует. Этот вопрос нужно решить для всех нас, нельзя, чтобы правительство было закрытым клубом, это очень опасно. Даже если там нет злого умысла, какие-то решения могут оказаться абсурдными и вредными.
Последние пару лет в обществе очень много недовольства из-за того, что правительство принимает какие-то кулуарные решения, обязательные для всего общества, навязывает эти решения, хотя они идут против экономических интересов общества. Это по теме смены часового пояса, утильсбора и прочего. Поэтому, я думаю, нам всем нужно задуматься, что делать с этой правовой системой, так как должны быть сдержки и противовесы, нужен механизм контроля за такими абсурдными и опасными действиями правительства.
Как это (перевести время на час назад. - Прим. ред.) удалось - законодательство позволяет принимать некоторые постановления в обход парламента.
Более того, депутаты могут решить этот вопрос за один день. В пояснительной записке к постановлению правительства есть пункт, в котором указано, что принятие постановления об объединении часовых поясов не потребует дополнительных затрат из госбюджета. Депутаты имеют право законодательной инициативы, но они могут вносить и принимать только те законы, где нет необходимости финансовых затрат из бюджета, при их наличии нужно брать согласие правительства. То есть парламент может в любую секунду собраться на сессию, внести проект закона и принять закон о разделении часовых поясов, и правительство будет обязано его исполнять.
Я думаю, что нынешние депутаты открыто обманывают казахстанское общество. Они разводят руками и изображают, что бессильны перед правительством. Но они могут решить этот вопрос за пять минут, у них есть на это полная законодательная инициатива. Депутаты вводят в заблуждение людей, которые тратят свои силы, организовывают пресс-конференции, пишут петиции и снимают видеообращения.
Как Вы думаете, помогут ли петиции в этом случае?
- Петиции - это путь вбок и местами назад. А нужно шагать вперед. Уже одна петиция рассматривалась, правительство нам показало, что ничего с этим делать не будет. Поэтому просто обращаться и просить у государства, к сожалению, не поможет.
Есть такое латинское изречение "cui prodest", или "ищи, кому выгодно". Как Вы полагаете, кому может быть выгоден перевод времени на час назад, с какой целью казахстанцам уже год навязывают, что нынешний часовой пояс подходит нашему региону больше всего? И почему вследствие этого в правительстве наотрез отказываются рассматривать возвращение прежнего времени?
- Я не врач, не энергетик и не бизнесмен в широком смысле, чтобы видеть подноготную. Есть предположения, что, возможно, таким образом увеличивается потребление электроэнергии. Очевидно, что народ потратит на два часа больше электроэнергии, чем год назад. Прямым последствием принятия объединения часовых поясов является увеличение расходов на электроэнергию. Другой вопрос - мы не знаем, зачем им это надо.
Ну, корень может быть в другом. Может, пытаются какой-то режим создать, сейчас век высоких технологий, искусственного интеллекта и так далее... Мы просто не имеем информации, а многие, кто в теме, кто адресат этого, просто молчат.
Мы должны это дело исследовать дальше, чтобы понять, кто конечный бенефициар, для чего было принято такое решение. Никто не понимает, зачем перевели время, из этого вывод - это не нужно было обществу.
Могли бы Вы подробнее рассказать, как и какие права народа Казахстана были нарушены переводом стрелок часов?
- Перевод времени затрагивает минимум четыре права человека. Первое - право на здоровье, признанное на международном уровне право. Первая статья Конституции РК гласит, что высшими ценностями государства являются человек, его жизнь, права и свободы.
Второе - право не подвергаться дискриминации и право на равенство. У людей, живущих на западе страны, со временем все нормально, у них рассвет и закат происходят в нормальном режиме - они высыпаются. А вся остальная часть Казахстана страдает, то есть присутствует неравное отношение к людям, то есть дискриминация. Перевести стрелки могут административным путем, но природа нам неподвластна, нельзя заставить солнце всходить в 3-4 частях Казахстана одновременно.
Третье - право на участие в управлении делами государства. Такое решение должно было широко обсуждаться со всем обществом, учитывая всех. Потому что все казахстанцы разные, нужно было изучать, как и на кого конкретно повлияет смена часового пояса.
Косвенно затрагивается право на жизнь. Ранняя темнота ведет к увеличению шансов дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, государство создало большую вероятность смертельных исходов. А право на жизнь, наоборот, говорит о том, что государство должно охранять человека от наступления смерти всеми доступными способами. В том числе может увеличиться смертность людей с хроническими заболеваниями. Все, для чего якобы было изменено время, противоположно тому, что происходит сейчас.
Могут ли граждане Казахстана все-таки отстоять свое право на защиту здоровья, безопасность своих детей в вечернее время, благоприятные условия труда и отдыха? С юридической точки зрения существуют ли такие способы? Не противоречат ли ответы чиновников о "пользе" времени здравому смыслу?
- Отсутствие эффекта перевода времени - это ложь, и мы все это видим. Государство не может вводить меры ограничения, аргументируя тем, что нужно посмотреть, как это повлияет на население, государство должно иметь конкретные цели. Статья 39 Конституции РК говорит о том, что права человека могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо. То есть часовой пояс можно было поменять только при наличии уже имеющегося вреда, доказанного учеными.
У нас ситуация обратная - у правительства отсутствуют доказательства, многолетние исследования. В такой ситуации принимать какие-либо ограничения точно неконституционно.
Теперь что нужно делать в рамках правового поля. Гражданам нужно объединяться и идти к депутатам мажилиса и сената, встречаться с ними и требовать внести проект закона. Если депутаты не выполняют требования общества, граждане имеют право их отозвать, лишить их мандатов. Также мажилис парламента имеет право выразить недоверие любому члену правительства. Сегодня присутствуют все юридические механизмы, все и все могут. Народ может массово подавать заявки на митинги - выносить этот вопрос в политическое поле законным способом. Есть законы и методы, давайте это использовать.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
19.10.2024, 08:00 37216
Выданные банками займы должны быть списаны с жертв мошенничества - депутат Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Никита Шаталов рассказал журналисту Kazakhstan Today о способах борьбы с мошенниками, оформляющими кредиты на казахстанцев.
На банках должна быть ответственность за утечки персональных данных, проблемы с информационной безопасностью, из-за которых люди могут легко стать жертвами мошенников. Займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны", - прокомментировал мажилисмен.
Отмечается, что списание "мошеннических" кредитов - один из способов прекращения бесконтрольной выдачи займов и повышения уровня закредитованности казахстанцев.
По словам депутата, для решения проблемы нужна классификация мошеннических действий и алгоритмы реагирования на них универсальные для всего рынка.
Также обсуждается так называемый период охлаждения для кредитов, то есть промежуток времени, который человеку нужно ждать, прежде чем он получит займ на свой счет и сможет распоряжаться деньгами.
Нужна градация - небольшие займы должны быть доступны быстрее, с минимальным промежутком, в то время как более крупные можно подождать. Это может быть барьером для мошенников, которые получают доступ к личным кабинетам клиентов", - считает Никита Шаталов.
Вместе с тем он подчеркнул, что в процесс решения вопроса должен быть вовлечен МЦРИАП, который регулирует сотовую связь и мобильных операторов, и МВД как карательный орган.
При этом мажилисмен уточнил, что перечисленные меры вряд ли помогут, когда люди сами отдают деньги в руки злоумышленников. Даже самые последние технологии могут быть безоружны перед человеческой доверчивостью.
Сейчас тот массив данных о пользовательском поведении, который есть у банков, позволяет предупреждать мошеннические активности. Но и это не всегда работает, когда человек находится под влиянием преступников и готов сам отдать деньги им в руки", - сказал спикер.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
Недавно блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
09.10.2024, 09:07 52646
У детей нет никакой защиты - эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В начале сентября в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. На момент написания материала стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка. В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
Последние трагедии объединяет одно - возраст всех погибших не превышал 20 лет. А спрыгнувшим с высотки двум школьницам не было и 15. Обе девочки были из благополучных семей, беды ничего не предвещало. Но во время расследования стали известны тревожные подробности. Одноклассники девочек и учителя рассказали, что школьницы состояли в Telegram-чате, где им давали подробные инструкции и в итоге довели до суицида. После трагедии чат удалили, а в полиции поспешили сообщить, что никакой опасной суицидальной группы не было.
Тем не менее встревоженные родители стали проверять, существуют ли на самом деле в Telegram аналоги ранее нашумевшего "Синего кита" - группа "Красный дельфин" и ей подобные, и выяснилось, что клонов этих великое множество, растут они как грибы, и так же быстро исчезают. Также общественность удостоверилась, что дети успешно осваивают игру-квест Runaway, в которой нужно вредить родителям и сбегать из дома. А еще - что существуют некие опасные книги в стиле аниме, которые тоже провоцируют суицидальные настроения.
Переложить всю ответственность за детский суицид на чат-боты, книги или игры, конечно, удобно. Но за всей этой историей стоят гораздо более масштабные проблемы: разобщенность детей и родителей, семейные неурядицы, буллинг, неумение признавать эмоциональное выгорание, и вовремя обращаться за психологической помощью, перегруженная школьная программа и совершенно неуправляемая интернет-зависимость.
Все это, по мнению экспертов, происходит на фоне растущей нестабильности не только в государстве, которое не способно защитить своих граждан и решить элементарные бытовые вопросы, но и в мире, охваченном войнами и конфликтами. Добавим сюда традиционные осенние обострения, начавшуюся учебу с ее непомерными требованиями, нехватку солнца и витаминов, и получим на выходе такой адский коктейль, от которого даже взрослому, адекватному человеку будет тяжело удерживать равновесие, не говоря уже о нестабильной и растрепанной из-за гормональных скачков психике подростка.
В ситуации, когда растерянному молодому человеку не на что и не на кого опереться (родители сами выживают и тянут лямку как могут, школа только требует, но не помогает, государство в их судьбе практически не участвует), на глаза вдруг попадается Telegram-чат, в котором подростку впервые "сочувствуют", просят поделиться своими проблемами, оказывают "психологическую поддержку". На самом деле все это фикция и иллюзия, но ребенку кажется, что его, наконец, слышат. Никаких упреков, ругани и выговоров, только такие же несчастные и жаждущие внимания, как он, и похлопывание по плечу - ты теперь наш, ты с нами, держись, мы научим, покажем и разъясним. Есть мнимое сочувствие, есть четкий алгоритм действий, руководители, дающие понятные инструкции, которые подростки принимают за стабильность и опору. Это уже потом детей начинают запугивать, провоцировать, увещевать, гипнотизировать, и убеждать, что самоубийство - единственный выход из замкнутого круга.
В такой ситуации победить можно только сообща. Включиться в решение проблемы нужно всем - родителям, учителям, школьным психологам, государству.
Мы обратились к специалистам, которые рассказали нам о возможных и самых частых причинах детского и юношеского суицида, способах решения проблемы, а также о юридической стороне вопроса. В частности, о пробелах в казахстанском законодательстве, которое не позволяет найти и наказать организаторов опасных Telegram-каналов по всей строгости закона.
Мы также хотим протянуть руку помощи детям, которые, возможно, прямо сейчас переживают очень непростой период в своей жизни.
В конце статьи вы найдете контакты и телефоны детских омбудсменов, а также круглосуточных call-центров психологической помощи в городах Казахстана, по которым вы можете позвонить в любое время и получить поддержку.
111 - общий номер горячей линии для оказания экстренной психологической помощи
Психолог Зауре Калиакпарова одной из причин волны суицидов считает "феномен Вертера", названный так в честь героя романа Гете "Страдания юного Вертера". После публикации произведения в Германии произошли массовые самоубийства среди молодежи. Позже, в 1970-х годах, социологи Дэвид Филлипс и Линди Карстенсен описали феномен Вертера как массовую волну подражательных самоубийств.
Их причиной становятся другие самоубийства, широко освещенные в СМИ или описанные в кино и литературе", - сообщают источники.
Однако, подражательное самоубийство - это, скорее следствие, нежели причина.
Когда есть кризис в государстве: экономический, политический, нестабильность, незащищенность молодых людей, это способствует суицидальным настроениям. Мы видим, что мир в целом нестабилен. Бытие определяет сознание", - говорит Зауре Калиакпарова.
Одна из причин оторванности детей от родителей, их эмоциональной разобщенности - интернет-зависимость.
Еще Карл Маркс говорил, когда появляется новый инструмент производства, меняется формация общества. Я говорю про интернет. Он не был настолько доступным. Это даже не часть нашей жизни, это вся наша жизнь. В 80-е годы такой проблемой был алкоголизм, потом наркотики, и я говорила, что воспитывать детей в 20 лет, запрещать им не пить и не курить, уже поздно. Воспитывать надо с пеленок. Интернет - это инструмент. Им нужно уметь пользоваться. Вы же, заходя в винно-водочный отдел, можете спокойно пройти мимо полок с алкоголем. А есть люди, которые не могут. Это культура. То же самое с интернетом. Им нужно уметь пользоваться, чтобы не впасть в зависимость", - поясняет специалист.
Суицид - это эмоциональная зараза. А через интернет она распространяется в разы быстрее, утверждает психолог.
Парный суицид - не первый случай в Казахстане. И утверждение о том, что у нас суицид "помолодел" до 11-13 лет - ошибка. Уже в 2002 году американские исследователи зафиксировали суицид пятилетнего ребенка. И это был не единственный случай", - заявляет Калиакпарова.
По мнению психологов, на склонность к суициду влияет множество факторов. Иногда это психиатрическое заболевание, которое из-за невнимания и непонимания со стороны взрослых не диагностируется вовремя и переходит в запущенную стадию.
Прежде чем совершить суицид, человек транслирует эти мысли в течение плюс-минус двух лет, к этому готовится, вынашивает идею. Это не происходит спонтанно. Это запланированный акт. Нам кажется, что человек ушел неожиданно. Значит, у нас просто не было никакого эмоционального контакта с ним. Я недавно общалась с мамой двоих детей, спрашивала ее, какие фильмы смотрит ее ребенок, какие книги читает, какие подкасты слушает, с кем общается? Она отвечает: не знаю. При этом утверждает, что занимается им, водит на занятия. Но практически ничего о нем не знает. Сколько раз я наблюдала в кафе: родитель сидит в телефоне, ребенок преданно смотрит на него, а внимания ему - ноль. Ему не с кем поделиться эмоциями", - рассказывает глава центра семейной психологии Сауле Чарышева.
Ситуация усугубляется, если ребенок проживает подростковый период, у него идет гормональная перестройка, меняется настроение, он часто чувствует себя некомфортно.
А что происходит в школе? СОРы, СОЧи - это постоянное давление, напряжение. Очень многие педагоги в бюджетных школах слабые, темы толком не объясняют. На контрольных задают вопросы, которые не изучали. Дети получают низкие баллы, приходят домой, и там на них давят родители, поскольку ребенок не соответствует их ожиданиям. И он опять остается наедине с собой и своими проблемами. Сколько из-за этого конфликтов! Моя дочь за 2 месяца в обычной школе впала в депрессию. Вся эта система не нацелена на то, чтобы поддерживать детей. Добавьте к этому буллинг. Ребенка могут затравить за то, что он не пришел в школу в брендовой одежде, не курит айкос. И ни родители не знают об этой травле, ни педагоги, и сами дети боятся рассказать", - поясняет специалист.
Чарышева утверждает: в опасные Telegram-группы чаще всего попадают психологически неустойчивые дети, у которых в семье скандалы, конфликты или разводы.
У нас был случай суицида 19-летней девочки, которая пережила развод родителей, переехала жить к отцу, оказалась ему не нужна, вернулась к матери. А та вышла повторно замуж, сразу родила ребенка. Оба родителя занялись своей жизнью, а девочка в течение 5-6 лет была предоставлена сама себе. И вот эти скандалы, разборки, конфликты, насилие в семье - физическое, эмоциональное, сексуальное, финансовое, которое замалчивается, постепенно ведут к суициду", - говорит психолог.
Членство в "группе смерти" становится последним толчком. Там ребенка берут "на слабо", подначивают, угрожают, запугивают и доводят до самоубийства. Как только это происходит, группу закрывают и образуют новую.
Дети в такой группе состоят от нескольких месяцев до года и более. А родители об этом не знают. Если родитель разговаривает с ребенком, общается с ним, обсуждает просмотренные мультфильмы, фильмы, спрашивает, как прошел день, то эта информация легко выходит. Когда мы на наших психологических программах обсуждаем с детьми разные темы, они все рассказывают. Дети открытые, делятся. Даже своими сексуальными фантазиями, темой закрытой и табуированной. И про суицид говорят. Потому что чувствуют себя в безопасности", - рассказывает Зауре Калиакпарова.
Специалисты приводят много примеров: семья, где мальчик пережил развод родителей, и теперь находится в тяжелой депрессии, почти не ест и не разговаривает. Девушка, которая самостоятельно поступила в Назарбаев школу, хорошо училась, но потом эмоционально выгорела, была отчислена, и получила гневный выговор от матери с предложением "повеситься". Психологи признают: пока родители сами не начнут проходить терапию, чтобы наладить отношения друг с другом и с ребенком, их работа будет бесполезна. В итоге ребенок попадет в категорию "угрожаемые по суициду", и может пополнить страшную статистику.
Ребенок - биологическое выражение психологических проблем родителей, - говорит Зауре Калиакпарова. - Если он совершил суицид, по статистике, 50-70% причин этого кроется в семейных проблемах. А социум их просто усугубляет. Никто никому не нужен, ни у кого нет психологической защиты. Раньше молодых специалистов поддерживали, распределяли, давали работу. Сейчас у них нет поддержки. Когда в семье "гуляют" растерянность перед жизнью, неумение себя защитить, финансовая безграмотность, ребенок это считывает, и проявляет то, что подавляют в себе родители. Родители не признают проблем, считают, что у них все отлично, отказываются работать над собой, пытаются отправить в терапию только ребенка. А это так не работает".
Психологи уверены: суицид можно предотвратить, если чаще разговаривать с детьми с глазу на глаз и обращать внимание на "тревожные звоночки". Родителя должно насторожить, если ребенок замыкается, не хочет общаться, не просит помощи и болезненно реагирует на обращения к нему. Они также рекомендуют установить на телефоне родительский контроль, чтобы отслеживать, какие игры скачивает ребенок, какой контент смотрит, и в каких группах состоит. Если возникло подозрение, что ребенок состоит в "группе смерти", стоит проверить, не наносил ли он себе какие-либо физические повреждения: царапины, ожоги, порезы.
К слову, зависимость от гаджетов специалисты приравнивают к наркоманской ломке и говорят, что неоднократно наблюдали, как дети буквально физически мучаются, если отнять у них на несколько дней телефон.
Когда мы берем на программу ребенка, сразу предупреждаем: ты будешь неделю без гаджетов. Некоторые отказываются ехать, потому что не представляют себе жизни без телефона. Был один мальчик, у которого мы забрали телефон, и у него начались сильнейшие боли в животе и высокая температура. Выяснилось, что дома он целыми днями играет в компьютерные игры. У ребенка были все симптомы ломки, как у наркомана: температура, боль в суставах, животе, головные боли. Он не мог подняться, открыть глаза. Так работает синдром отмены компьютерных игр. Мы в таких случаях даем обильное питье, просим отлежаться, и через сутки ребенок приходит в себя", - рассказывает Сауле Чарышева.
Зависимость от гаджетов детям прививают сами родители, буквально с младенчества.
Как-то в поезде со мной в купе оказалась мама с малышом. Она утверждала, что врачи поставили ее ребенку аутизм. А я наблюдаю за ним и вижу, что аутизма нет. Начинаю разговаривать с мамой, выясняется, что она малышу дает с рождения телефон. Ей так удобно. Ребенок молчит, а она все успевает сделать по дому", - приводит пример Калиакпарова.
От гаджетов зависят и сами родители, утверждают психологи. И эта зависимость убивает один из самых главных родительских инстинктов - сторожевой.
Раньше кормящая мать всегда была на страже своего ребенка. Он просыпался ночью от того, что замерз или хотел есть, мать сразу просыпалась вместе с ним. Она могла на утро не вспомнить даже, что вставала к малышу, но делала все, что нужно: кормила, переодевала, укрывала. Сейчас из-за того, что дети в памперсах, многие на искусственном вскармливании, этот сторожевой инстинкт исчезает. Или мать везет ребенка в коляске по улице, и даже не смотрит на него, не улыбается ему, не общается, не "гулит", а смотрит в телефон. Т.е. физически она присутствует рядом, но ментально и эмоционально ее нет. Соответственно, это общее "поле" матери и ребенка исчезает. Раньше она могла через это поле почувствовать, что с ребенком что-то не так, во сне увидеть, понять через какие-то подсказки, а сейчас такого нет, матери все реже чуют ребенка сердцем", - поясняют специалисты.
Впрочем, молодые родители и сами порой не знают, где взять ресурсы, сталкиваются с постоянным осуждением, непрошеными советами, переживают, что все делают неправильно. Именно поэтому, говорят специалисты, работать нужно комплексно: не только с ребенком, но и с родителями.
Работа с педагогами, которые порой больше времени проводят с детьми, чем их собственные родители, тоже нужна. Нужно учить конфликтологии. Тогда они могли бы считывать, что с ребенком что-то не так, были более отзывчивыми. Знания, которые дает школа, мало кто помнит. Школа нужна для социализации, для умения адаптироваться в разных условиях. Это должно быть не первом месте. Детей нужно учить именно этому. Задайте себе вопрос: вы сами умеете просить об эмоциональной помощи в семье? Если нет, как ваш ребенок научится о ней просить? Он думает, что так и надо. И наоборот: если в семье друг другу доверяют, слушают и слышат, у ребенка есть связь с родителями, его практически невозможно втянуть в "группу смерти", он сам из нее выйдет", - заявляют психологи.
Они также призывают создавать общие семейные традиции.
Пусть это будет совместный завтрак, или ужин, прогулка или просмотр мультфильмов. Если нет возможности в течение недели, то хотя бы в выходной нужно провести день вместе. Уже это будет оздоравливать ситуацию в семье. И заведите правило: хотя бы час в день без телефона. Если у вас семейный ужин, пусть хоть сам президент звонит в это время, вы не берете трубку. Нельзя быть рабом телефона", - говорят специалисты.
Защита молодых людей должна быть и на уровне государства: это хорошая стипендия, бесплатный проезд, гарантия работы и того, что работодатель не сможет его уволить просто так, без повода, заявляют психологи.
Помимо социальной поддержки молодежи, важна и защита юридическая. Законы государства должны жестко пресекать деятельность опасных групп в соцсетях, а их создатели - привлекаться к серьезной уголовной ответственности.
О том, какое наказание предусмотрено в казахстанском законодательстве за создание "групп смерти", агентству рассказал начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
В части законодательного урегулирования в Казахстане существует ряд законов, регулирующих защиту прав детей. В частности, уголовное законодательство Республики Казахстан, а также закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В соответствии со статьей 16 данного закона РК государством прямо регламентировано о том, какая информация относится к запрещенной для детей, а именно - побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к самоубийству; провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия", - сообщил эксперт.
Понятие информации, пропагандирующей самоубийство, также дано в статье 11 закона "О масс-медиа".
Здесь следует понимать, что это есть распространяемая и (или) размещаемая в любой форме информация1, способствующая к побуждению у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, а также информация о способах совершения самоубийства и информация о призывах к совершению самоубийства", - пояснил Петр Кодаш.
Выявить опасные сообщества можно через мониторинг интернет-контента и сообщения граждан, однако практика показывает, что это крайне тяжело. Быстрое и точное выявление создателей таких групп постоянно затрудняют анонимность пользователей и шифрование каналов сообщения.
Неограниченный доступ детей к информации на интернет-ресурсах и социальных сетях может прямо сказаться на их поведении. Тем не менее, установить, что это именно следствие информации, а не неблагополучная семейная обстановка подтолкнула ребенка к суициду, весьма проблематично", - сообщил специалист.
Он также отметил, что в Уголовном кодексе Республики Казахстан предусмотрена ответственность только за доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, которое наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет либо лишением свободы на тот же срок.
Разве это действительно такой большой срок, если учесть, что речь идет о потере человека, которого довели до самоубийства, и которого уже невозможно вернуть? Интересно также и то, что для администраторов сайтов уголовная ответственность по данной статье возникает лишь в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались. С юридической точки зрения - это правовой пробел", - заявил эксперт.
По его словам, сообщества, пропагандирующие суицид или другие опасные действия, могут быть заблокированы по решению суда или уполномоченным органом.
Блокировка - это наиболее распространенная мера противодействия таким сообществам, однако она не является достаточной для устранения опасности", - считает Кодаш.
При этом были прецеденты, когда лица, организующие опасные группы, были привлечены к уголовной ответственности.
Однако такие случаи довольно редки, требуют значительных доказательств, а исход дел стараются не афишировать. Именно такая ситуация сложилась в школьные годы у сотрудницы нашей компании. Она училась в 7 классе, когда появились первые инциденты по "Синему киту". И в ее гимназии произошла трагедия с одноклассницей-соседкой по парте, которая совершила суицид из-за этой игры. Данный инцидент нигде афишировали и даже не возбудили уголовного дела, сотрудники абсолютно не проявили инициативу проверить прямо указанного в предсмертной записке обидчика школьницы. Историю забыли окружающие, педагоги, друзья, а для семьи человека уже не вернуть", - резюмировал эксперт.
Напомним, детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений она назвала одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний.
В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками. В Казахстане с начала года выявлено 43 суицидальных интернет-ресурса.
Волну детских суицидов также прокомментировал генпрокурор Казахстана.
Позже президент Казахстана заявил, что популярные соцсети способны превратить в зомби не только детей, но даже взрослых.
Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
_____________________________________________________________________________________________
1
Способствующей к побуждению решимости совершить самоубийство является информация, которая содержит:
- указания на самоубийство как на способ решения проблемы;
- положительную оценку либо одобрение совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство;
- аргументы, побуждающие к совершению самоубийства, включающие утверждения, не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства, в том числе посредством приведения конкретных примеров, популяризирующих действия других людей, которые уже совершили самоубийство, и (или) содержащих утверждения о преимуществах, которые получили лица, совершившие самоубийство, в том числе представление самоубийства как приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка;
- осуждение, высмеивание неудавшейся попытки совершить самоубийство, в том числе включая описание отношений, чувств и обсуждение темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства;
- объявления о знакомстве с целью совершения самоубийства (попытки совершения самоубийства), в том числе группового и (или) ассистированного, осуществляемого с чьей-либо помощью, либо в чьем-то присутствии, либо под чьим-то наблюдением;
- опрос, тест, рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства, в том числе наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа самоубийства.
01.10.2024, 11:20 66861
Сможет ли АЭС устранить энергодефицит в Казахстане - интервью с экспертом Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, почему атомная электростанция необходима Казахстану.
Насколько появление АЭС сможет компенсировать уже существующий и, по всей видимости, растущий энергодефицит в Казахстане? Искоренит ли атомная энергетика эту проблему?
- Одна станция, конечно, не решит проблему энергодефицита, это очевидно. Три станции так или иначе позволят почувствовать это в энергобалансе. Потому что к моменту, когда они могут быть введены, а я прогнозирую это не ранее 2040 года, к этому времени мы можем достичь установленной мощности энергосистемы порядка 40+ гигаватт, тогда это будет заметно.
Однако замещать угольную генерацию необходимо, и альтернативы нет. Возобновляемые источники энергии очень хороши и перспективны, но в качестве базовой генерации не очень подходят.
Кроме того, у атомной энергетики есть большой синергетический эффект.
Первое - это вклад в ликвидацию энергодефицита, а точнее - в устранение нашей энергетической зависимости.
Второе - вклад в достижение углеродной нейтральности, а это, как я полагаю, даже существеннее, чем устранение энергодефицита.
Имея такую долю угольной генерации, мы, очевидно, не достигнем углеродной нейтральности, которую Казахстан должен достичь к 2060 году. Я считаю, что обязательства по достижению углеродной нейтральности - это обязательства перед нашими потомками, потому что все-таки в Казахстане очень высокая доля электроэнергии, вырабатываемой на угле, по сравнению со всем остальным миром.
Третье - это экологическая составляющая. Я прошу не путать это с углеродной нейтральностью.
Уголь, помимо всего прочего, содержит радиоактивные вещества, по среднемировой статистике - это 7 граммов и урана, и тория на тонну, которые попросту выбрасываются в окружающую среду - в золоотвалы, буквально сыпятся нам на головы из дымовых труб.
Четвертое - это экономическая составляющая. АЭС, которую можно будет эксплуатировать 80 лет, будет окупаться всего лишь четверть этого срока. Весь основной срок будет эксплуатироваться с КИУМом (коэффициент использования установленной мощности. - Прим. ред.) не ниже 90%, и с мизерной топливной составляющей в себестоимости, в отличие от того же угля.
Пятое - АЭС - это такой драйвер-локомотив для региона, для страны в целом, потому что и стройка АЭС, и последующая эксплуатация, это то, что "подтягивает" сопутствующие бизнесы.
В Министерстве энергетики РК сообщили, что Балхаш еще в советское время был определен как наиболее подходящая площадка для станции. В каком регионе должна находиться АЭС, по Вашему мнению?
- У нас так исторически сложилось - есть южная часть энергосистемы, где традиционно интенсивно растет потребление, и северная часть нашей энергосистемы, две эти части работают параллельно. Эти связи нельзя назвать абсолютно устойчивыми, потому что на протяжении многих лет они усиливались, но тем не менее все равно проблемы возникают. Именно поэтому на повестке стоит вопрос строительства линии постоянного тока, который не только обеспечит реализацию нашего транзитного потенциала, но и еще больше укрепит связь севера и юга.
Но проблема в том, что в районе Балхаша нет генерации, а для любой энергосистемы целесообразно, чтобы нагрузка (потребление) и выработка электроэнергии располагались более или менее пропорционально. То есть нужно минимизировать передачу существенных объемов электроэнергии на большие расстояния. В районе Балхаша, где сосредоточен в том числе энергоемкий горно-металлургический комплекс, потребление есть, а генерации - нет. Поэтому, действительно, там еще с советских времен и во времена независимости тоже рассматривалось строительство угольной станции. Но это не состоялось, чему я несказанно рад, потому что это точно нанесло бы ущерб экологии озера.
Лично мое мнение - исходя из конфигурации нашей энергосистемы должно быть три АЭС: Балхаш, тот же восток - Курчатов и запад Казахстана - Актау, который пока еще работает изолированно от энергосистемы.
На западе важно иметь АЭС, потому что сам технологический процесс на атомной станции позволяет опреснять воду, тем самым решая проблему обеспечения Актау питьевой водой. Сейчас эта проблема опять появилась, соответственно, строительство АЭС там позволит получить еще один синергетический эффект, он локальный, но для Актау очень актуальный.
С тремя АЭС наша энергосистема получит "опорную" базовую генерацию, которая заместит более существенный объем угольной генерации, потому что КИУМы разные. Строительство АЭС мощностью 2,4 гигаватта эквивалентно угольной станции мощностью не менее 3,5 тысячи гигаватт. Заменяя уголь на атом, мы тем самым увеличиваем мощность, которая автоматически вырастает в 1,5 раза.
Согласно соцопросу, 53 процента казахстанцев поддерживают идею строительства АЭС в стране. Что стоит узнать той части населения, которая против появления атомной станции, опасаясь аварий? Насколько безопасно сейчас строить АЭС? Возможно, существуют современные технологии, которые могут максимально ликвидировать шансы ЧП?
- С атомными электростанциями поколения III и III+ аварий не случалось. Если начать анализировать все имеющиеся у них принципы защиты и технологии, то в каждом мы находим следствие или учет того, что уже происходило.
Наиболее тяжелая авария с тяжелыми последствиями - Чернобыльская. Так называемый взрыв реактора на Чернобыльской АЭС - это не ядерный взрыв (потому что другая степень обогащения урана и еще много условий и аспектов, которые отличают произошедшее от ядерного взрыва), а резкое тепловое расширение. Теперь каждая атомная станция оснащена герметичной оболочкой, это так называемый контейнмент, у него есть две функции, и они "перекликаются" как раз с определенными событиями. Если бы такой оболочкой был оснащен реактор Чернобыльской АЭС, никакого выброса радиоактивных веществ не произошло бы вовне. Все осталось бы внутри этого купола.
Второе событие - это террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда самолеты врезались в башни-близнецы. После этого американские коллеги окончательно настояли на применении контейнмента. Кроме резкого температурного расширения изнутри, оболочка защищает от воздействия снаружи, в частности от удара самолетов.
Вероятность того, что произойдет авария, - раз в миллион лет. Внутри самого контеймента есть еще как минимум 4 барьера на пути распространения радиации и ее излучения, поэтому и присваивается такая низкая степень аварии.
На Фукусиме все системы защиты, которые не были разрушены землетрясением и цунами, так или иначе отработали. Но 9-балльное землетрясение одновременно с цунами - это такое стихийное бедствие, вероятность которого крайне мала.
Поэтому переживать не надо. Нам больше надо переживать за нашу угольную генерацию, которая сейчас наносит ущерб экологии - вот где наш монстр, вот причина онкологии и прочих проблем. А АЭС - это абсолютно безопасный контролируемый процесс. Нам нужен надежный источник базовой генерации.
Потребуются ли Казахстану заводы для отечественного производства деталей для АЭС или содержание станции полностью будет на плечах приглашенного вендора?
- Что касается общестроительных моментов - многие позиции вполне можно будет закрывать за счет отечественных поставщиков, я полагаю. Что касается перспективы - в Казахстане производятся топливные элементы. Когда отрасль начинает развиваться, она и будет стимулировать тем самым отечественное производство.
Сейчас мы плотно занимаемся тем, что настаиваем на отечественном производстве в сфере ВИЭ, потому что доля ВИЭ растет и она будет существенной. Кстати, если доля атомной энергетики будет 15%, то ВИЭ, вероятнее всего, дойдет до 50%. Нет никаких сомнений, ВИЭ будет превалировать. И мы никогда не противопоставляем ВИЭ атомной энергетике. Одно должно дополнять другое, необходим симбиоз.
Казахстан откровенно проспал энергодефицит. Сейчас мы зависим от электроэнергии соседних стран - это очень плохо, потому что, кроме национальной безопасности, это экономическая составляющая. Цена на иностранную электроэнергию всегда дороже отечественной.
Я уверен, когда атомная энергетика начнет развиваться, будет необходимо реализовывать государственный протекционизм, когда государство стимулирует собственное производство и устанавливает барьеры перед импортом оборудования. Это правильная и очень здоровая политика.
Наши ядерщики работают уже десятки лет. В сфере ядерной медицины казахстанские коллеги даже экспортируют свои технологии. У нас существенный потенциал в этой сфере, мы не с нуля начинаем сейчас. Если это правильно стимулировать, можно получить мощное развитие промышленности в сфере атомной энергетики.
Известно, что кандидатами на строительство атомной станции являются Россия, Китай, Корея и Франция. Как Вы считаете, существуют ли принципиальные преимущества у кого-либо?
- Я считаю, что все страны, которые могут выступить потенциальным вендором, достойные в этой сфере.
Полагаю, в части выбора вендора нашим министерством сформирована очень хорошая ситуация. Есть шорт-лист, где 4 вендора, а это достаточно много. Если и когда казахстанцы проголосуют за и если после этого правильно выстроить политику с этими вендорами, то можно получить очень хорошие условия. Это уже не закуп из одного источника, а конкуренция. И если правильно структурировать весь этот процесс, можно "выторговать" очень и очень хорошие условия.
Напомним, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, заявил о проведении общенационального референдума по вопросу строительства АЭС 6 октября этого года.
По словам главы государства, с учетом нарастания глобального энергодефицита Казахстан остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Он отметил, что атомная энергетика способна в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности отечественной экономики.
27.09.2024, 20:34 75526
Грубое нарушение наших прав: алматинцы возмущены введением Face ID в программе Damu Bala
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face ID контроль.
"Обращаем внимание профильного министерства на вопиющие факты злоупотребления должностными полномочиями и в некоторых случаях - превышение должностных полномочий работниками управления культуры города Алматы", - говорится в письме, которое поставщики программы прислали в редакцию Kazakhstan Today.
В свою очередь в управлении культуры опровергли эту информацию, заявив, что управление не финансирует поставщиков Damu Bala и письма родителям не отправляло. Поставщиков финансируют районные акиматы города Алматы.
По словам поставщиков, от них в ультимативной форме потребовали до 26 сентября 2024 года обеспечить сбор персональных данных со всех родителей, чьи дети посещают бесплатные кружки в рамках государственной программы, и установить систему опознавания и контроля доступа в помещения на основе биометрической идентификации.
"Как поставщики, так и сообщество родителей не согласны с такими требованиями, поскольку считаем их незаконными и противоречащими требованиям ряда действующих законов Республики Казахстан", - пишут авторы письма.
Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
"Данные нормы прямо прописаны в Законе РК "О персональных данных и их защите". Со стороны родителей есть четкая позиция - с учетом имевших место и продолжающихся публичных скандалов, связанных с утечкой персональных данных граждан РК (в том числе и за границу), родители не намерены давать свое согласие на сбор, обработку и использование данных детей для внедрения их в систему идентификации. Однако сотрудники акимата не желают принимать данный аргумент и ставит условие - аннулировать ваучеры родителей, не согласных с данным нововведением. Подобный подход является не просто незаконным, он кощунственен по отношению к родителям, которые просто реализуют свое право, предоставленное ему самим государством. Это прямое посягательство на конституционные права гражданина РК, которая дает ему право за законную защиту своих прав и интересов любым законным путем", - пишут активисты.
Они подчеркивают, что в правилах государственной программы подушевого финансирования нет требования к поставщикам о наличии системы контроля доступа, работающей по принципу обработки персональных данных.
Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки.
В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.
telegram/almatydamubala
"За разглашение и незаконное распространение персональных данных действующим законодательством предусмотрены большие штрафы и наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В случае утечки данных из-за внешнего воздействия, системного сбоя или иных факторов (человеческий, технический), виноватым окажется поставщик, которого заставили установить оборудование и собирать данные против его воли. Мы считаем, что в ситуации, когда сами государственные структуры систематически допускают утечку персональных данных из-за отсутствия и недостаточности механизмов цифровой защиты, массовый переход на подобную систему недопустим и является преждевременным", - написали авторы письма.
Они настаивают, что акиматы не вправе предъявлять к поставщикам и родителям те требования, которые законодательно не закреплены в соответствующих нормативных актах.
Нововведение вызвало также огромное возмущение родителей. Сейчас они массово пишут обращения в Генпрокуратуру РК и Министерство культуры и информации с требованием отменить незаконное решение.
"Где можно увидеть официальное сообщение о необходимости предоставления биометрических данных детей?";
"С какой целью обязуете пройти Face ID? Есть какое-то основание в виде постановления, приказа от государства? И это при том, что Даму бала, как исполнитель не несет никакой ответственности за сохранность персональных данных, и в случае хакерских атак, взлома и утечки, якобы вы не несете никакой ответственности и претензий пострадавшее лицо не может предъявить?";
"Добрый день, представители дамубала. Если против фэйс айди, то тогда получается мы не сможем посещать бесплатно кружки? Это ведь нарушает наши права как родителей и права детей!!! Куда можно обратиться? Такая программа классная и вот так взять и загадить все. Зачем государству фото детей в неизвестной системе, которая, уверена, принадлежит не нашему государству, а как обычно, иностранцам";
"Добрый день. Я вообще против биометрии моих детей. Т.к. в соглашении сказано, что сам сайт никакой ответственности не несет за утечку данных! Если уже банковские сайты взламывают, что уж говорить о сайте, который виснет при малейшей перегрузке и выдает ошибку";
"Придумайте что-то другое, более безопасное для наших детей! Если честно, Даму бала уже доходит до абсурда. Эти несчастные 20 000 на одного ребенка выделяются. Обойдемся тогда без вас. Но биометрию своих детей не собираюсь выставлять", - пишут родители в Telegram-чате Damu Bala.
Родителей также возмутило, что теперь пропущенные занятия нельзя отработать в другой день, а за 3 пропущенных подряд занятия ребенка лишают ваучера. Они также отмечают, что, несмотря на освобождающиеся места в секциях и кружках, с января 2024 года по сегодняшний день в системе нет возможности поставить детей на очередь, якобы из-за отсутствия необходимого финансирования.
Родители подчеркивают, что сроки действия ваучеров действительны до 18 лет, однако в связи с предлагаемым ограничением срока действия новой публичной оферты до 31.12.2024 для поставщиков услуг, ваучеры могут быть аннулированы.
Резюмируя вышеизложенное, авторы письма просят профильное министерство:
отменить внедрение в помещениях поставщиков услуг, осуществляющих деятельность в рамках государственной программы подушевого финансирования;
указать ответственным работникам управления на недопустимость принуждения поставщиков к сбору персональных данных детей, родителей и получения их согласия угрожая исключением из программы и аннулированием действующих ваучеров;
открыть портал для постановки детей в очередь и выдачи новых ваучеров на освободившиеся места.
"Сообщество поставщиков в Алматы и родители - получатели услуг в данном вопросе занимают очень четкую и активную позицию и намерены добиваться соблюдения своих прав государственными органами", - резюмируют авторы.
Примечание редакции: Авторская орфография и стилистика в письме и комментариях сохранены
18.09.2024, 19:26 93586
Алматинцы требуют сохранить яблоневые сады как уникальный культурный ландшафт
Рассказать друзьям
Юрист, член ОО "Сенiм Адал", CEO "Каспийский экологический консорциум LTD", национальный докладчик по глобальным климатическим спорам Columbia Law School Ернар Сайлыбаев в ходе пресс-тура "Яблоневые сады Алматы - не все потеряно" озвучил несколько предложений по сохранению садов как уникального культурного ландшафта.
Во-первых, генеральный план Алматы до 2040 года, в котором 6500 гектаров (садов. - Прим. ред.) сокращается до нуля, необходимо пересмотреть, потому что мы полагаем, что вопрос сохранения культурного ландшафта алматинских садов не рассматривался", - сообщил Ернар Сайлыбаев.
Более того, отметил он, проекты детальной планировки, которые были разработаны на основе генплана, предусматривают только земли рекреационного назначения и жилья на месте садов.
То есть за счет снижения площади садов вырастает жилье и рекреационное… Это неправильно. Потому что жилье, вы сами видите, к чему приводят. Сада больше нет. Земли рекреационного назначения подразумевает под собой строительство гостиниц, кемпингов, бань и так далее. Или это, допустим, лесопосадка. Но лесопосадка и продуктивный сад - это совершенно разные вещи. И еще, для этого в нашем земельном праве, достаточно прогрессивном на самом деле, в Земельном кодексе закреплены несколько основополагающих принципов. Во-первых, это принцип приоритета сельхозземель, первое. Во-вторых, это принцип целевого использования", - пояснил он.
Ернар Сайлыбаев подчеркнул, что на землях сельхозназначения запрещается строить капитальные строения.
Запрещается строить любые здания, которые не связаны с сельхозпроизводством. То есть уже не построишь баню, или особняк, или что-то еще. Поэтому мы просим, чтобы эти проекты детальной планировки были пересмотрены, чтобы земли сельхозиспользования были все-таки, остались здесь. Это самые первоочередные меры, которые нужно принять", - подчеркнул юрист.
Кроме того, по мнению активистов, научной основы у сокращения садов нет.
Мы не видим материалов ревизии садов, допустим, алматинских. Какие сады сохранились, какие сорта есть, какая продуктивность, у кого что было, потому что все эти сады были в свое время как бы растащены в частную собственность (...) Все документы, с которыми мы ознакомились в ходе работы над этими земельными участками, показывают нам абсолютно четко, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев выведение из госсобственности было сделано с грубейшими нарушениями земельного права. То есть все эти сделки подлежат отмене", - добавил член ОО "Сенiм Адал".
Также он отметил, что по вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения.
Кроме того, даже если в генплане планируется только сокращение к 40-му году, в действующих проектах детальной планировки, которые были утверждены сразу после генплана, ни одного квадратного метра земли, отведенного под сельхозначение, нет. Все эти земли, которые вы сейчас видите своими глазами здесь, отведены под жилье и под рекреационное назначение, под так называемые лесополосы. Но мы говорим о том, что сад - это не лесопосадка. У сада есть его истинное сельскохозяйственное назначение. Поэтому мы просим общественность обратить внимание на то, что мы теряем сейчас наши алматинские сады. Мы видим, как их застраивают", - подчеркнул спикер.
По словам члена ОО "Сенiм Адал", многие сады просто застраиваются.
Мы за то, чтобы сады были возвращены в полноценный сельскохозяйственный оборот. Соответствующая государственная политика о возврате садов в сельхозоборот существует. Президенты много раз говорили о том, что необходимо возрождать алматинские сады, алматинские апорты и так далее. Но мы видим, к чему сейчас ведет хищническая урбанизация. Все эти земли, которые вы сейчас видите, они все находятся в частной собственности. В свое время, когда институты частной собственности ввели на землю, кто-то смог воспользоваться этой возможностью и разными схемами вывели из госсобственности, изменили целевое назначение сельхоз на жилье в ряде случаев. И многие эти земли стали предметом залогового мошенничества. Поэтому мы с вами видим, что эти сады, сейчас за ними никакого ухода нет, они высыхают, их застраивают, сносят, вместо них строят жилые комплексы", - сообщил юрист.
Он подчеркнул, что сейчас общественное объединение "Сенiм Адал" вместе с депутатом Бакытжаном Базарбеком занимается этим вопросом.
Мы просим, чтобы общественность обратила внимание на это, что сады надо спасать, и такая деятельность ведется", - добавил спикер.
Как сообщается в программных документах представителей общественности, для сохранения алматинских яблоневых садов для будущего поколения необходимо:
- ввести мораторий на изменение целевого назначения оставшихся земель сельхозназначения Алматы;
- повысить эффективность профилактической формы государственного контроля за использованием и охраной земель, вошедших в черту города Алматы по итогам 2014 года;
- провести детальную инвентаризацию земель садов горных и предгорных районов;
- дать оценку экономического потенциала алматинских горных садов и путей его увеличения;
- выявить и устранить все нарушения, допущенные в ходе вывода земель садов из государственной собственности и изменения целевого назначения;
- внести изменения в генплан Алматы до 2040 года в области сохранения и приумножения земель сельскохозяйственного использования (садов);
- внести в проекты детальной планировки Алматы зоны сельскохозяйственного использования (садов);
- внести изменения в "Правила организации и проведения конкурсқа по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства", которые наделят необходимыми полномочиями уполномоченные органы городов республиканского значения.
С работой Ернара Сайлыбаева "Алматинские яблоневые сады. Проблемы и перспективы развития уникального культурного ландшафта" можете ознакомиться по ссылке.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
23.08.2024, 19:15 134231
Строительство ЖК ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения - эксперт о прокладке канализации в микрорайоне Нур Алатау Эксклюзив КТ
Фото: от читателей
Рассказать друзьям
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау.
Исходя их новостных сводок, в настоящее время активно обсуждается обращение собственников земельных участков садоводческих товариществ "Энергетик", "Имени Дзержинского", ПКСТ "Труд 2ММ", ПКСТ "Картограф 1-сад" по поводу прокладки канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. Действительно, невооруженным глазом, открывая карту микрорайона Нур Алатау в Бостандыкском районе нашего города, видно, что улица Дзержинского является главным связующим звеном по проезду к вышеперечисленным СТ. Вдоль названной улицы проходят силовые кабели, основной водопровод, кабели "Казахтелекома". Прокладка подземной канализации инициирована для возводимого на сегодняшний день ЖК "Noble House", располагающегося по адресу: микрорайон Ерменсай, улица Торангы, 55 - совсем неподалеку от СТ. Принятие данного решения уполномоченными лицами в сфере строительства является не соответствующим законодательству Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", а также Земельному кодексу Республики Казахстан", - заявил эксперт.
Он отметил, что "в нормативную базу, регламентирующую вопросы строительства, входит также приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 "Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства".
Пунктом 8 названного приказа прямо регламентировано, что использование земельных участков физическими и юридическими лицами на территории населенного пункта для застройки (включая прокладку коммуникаций, инженерную подготовку территории, благоустройство, озеленение и другие виды обустройства участка) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан и настоящими правилами на основании проектной (проектно-сметной) документации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и соблюдением целевого назначения или сервитута, зонирования территории, красных линий и линий регулирования застройки, правил застройки и эксплуатации. На основании пункта 4 статьи 115 ЗК РК "Запрещаются строительство зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций в пределах полосы отвода вдоль автомобильной дороги общего пользования". Исходя из подпункта 15 статьи 1 закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" полоса отвода - земли транспорта, занятые автомобильными дорогами, для размещения соответствующих конструктивных элементов и инженерных сооружений автомобильной дороги, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств дорожной связи, необходимых для их эксплуатации", - проинформировал Петр Кодаш.
Таким образом, пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
Работы (...) начавшиеся с 20 августа, в полной мере ущемляют законные права и интересы как собственников СТ, так и третьих лиц, которые лишены всякой возможности передвигаться по улице пешком, на транспортных средствах. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. Однако, строительство будущего ЖК в данной ситуации ставится выше, чем интересы проживающего близ него населения. К большому сожалению, инициаторы данного строительства не думают о том, что близится начало учебного года, та пора, когда детей необходимо вести в школы, на кружки и секции. Как они будут туда попадать?" - добавил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
Напомним, в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
В частности, жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
02.08.2024, 13:23 174946
Откуда берутся религиозные радикалы, рассказал эксперт
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В начале июля КНБ провел спецоперацию в ряде городов страны, в ходе которой были задержаны религиозные радикалы. Это уже далеко не первая спецоперация, направленная на борьбу с религиозными экстремистами. Откуда в Казахстане берутся радикально настроенные люди и как с этим бороться? На эти вопросы изданию Check-point.kz ответил Арман Кудабай, журналист, публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби, много лет занимающийся религиозной тематикой.
Арман Актаевич, на днях стало известно, что КНБ задержал нескольких религиозных радикалов. Как Вы прокомментируете сам факт появления в стране религиозных радикалов?
- Я бы не сказал, что наше общество скатывается к религиозной радикализации. Несомненно, стало заметным количество религиозных одеяний, особенно в среде нашей молодежи, все чаще и острее общество обсуждает вопросы, касающиеся как веры, так и усиления контроля над религиозными объединениями. Да, идут задержания радикалов, нарушающих нормативные правила или даже идущих на преступления и планирующих таковые. Но все же это малый процент в соотношении ко всему населению. Хотя многие пытаются представить все это иначе.
Обращает на себя внимание, что задержанные из разных городов и областей страны. Значит ли это, что религиозный радикализм находит последователей по всему Казахстану?
- Действительно, наблюдается заметная активизация деятельности эмиссаров религиозно-экстремистских группировок. То, что по всему Казахстану идут задержания радикалов, заметьте, напичканных запрещенной религиозной литературой, снабженных средствами связи и компьютерной техникой, как раз говорит о том, что джихадистские группировки переключают внимание на регионы и пытаются как можно быстрее расширить свою аудиторию. Вы, кстати, забыли упомянуть в этом ряду участившиеся факты появления неразрешенных медресе не только по РК, но и по всему региону Центральной Азии. Здесь тоже все объяснимо, в центре внимания экстремистов сегодня молодежь. И тут назревают реальные проблемы.
Известно, что КНБ действовал совместно с прокуратурой и полицией. Можем ли мы говорить о том, что существует специальная программа координации действий по выявлению радикалов и пресечению их действий?
- Давайте все же отдадим должное работе наших силовых органов. То, что эти задержания идут, изо дня в день пресекаются преступления на религиозной почве, конфискуется запрещенная литература, говорит о том, что люди выполняют достойно свою работу. Но я могу сказать, что они могли бы выполнять ее еще лучше. Если бы у них не были связаны руки. К примеру, в Казахстане нет законодательного запрета салафизма. Но салафизм во многих странах объявлен вне закона, а его последователи находятся в "горячих" списках многих иностранных правоохранительных органов. Что вы прикажете делать силовикам? Одних экстремистов задерживать, а других отпускать?..
Кстати, здесь стоит упомянуть, что основное противодействие принятию законов, относящихся как к салафизму, так и к усилению контроля и разрешительных норм религиозной деятельности, к примеру, даже касательно запрета тех же никабов оказывает религиозные лобби. Это тоже новое явление в Казахстане.
А что послужило поводом для появления религиозного лобби?
- Послабления в сфере религии начала 1990-х, по сути, отсутствие внятной стратегии на тот момент, приплюсуйте сюда же отсутствие должного религиозного образования (я часто писал и говорил о том, что даже наши имамы не могли противопоставить ничего внешнему влиянию, так как сами отставали в подготовке и образовании). Все это, плюс, признаем, некоторый пиетет перед всем заграничным, создали ситуацию, когда представители нетрадиционных для нашего региона течений стали активно проникать в высшие эшелоны власти и бизнеса. Сегодня у этих людей остаются мощные ресурсы влияния.
К сожалению, к числу религиозных лоббистов сегодня можно отнести и деятелей различных НПО/НКО. Частью это непосредственно прорелигиозные общественные организации или созданные уже на средства влиятельных "духовных" покровителей из-за кордона. Частью гражданские объединения, которые пытаются сделать себе имя на "защите прав верующих", так сказать, выехать на этой волне. Среди таковых я встречал людей, которые ни сами себя, ни своих близких к особо религиозным не относят. Намеренно или нет, они тоже вносят свою лепту в этот вопрос. Кто патронировал и оказывал поддержку так называемым "родительским пикетам" у школ, требовавших изменить школьные правила? Почему мы об этом до сих пор открыто не говорим?..
Вы спрашивали о причинах совместных действий КНБ, МВД и прокуратуры. Может быть, они именно в этом? Увы, чтобы сегодня противостоять религиозному экстремизму, нужно подключение множества разных структур. Так или иначе, координация общих действий имеется, но является ли это программой, тем более долгосрочной, не знаю. К сожалению, из этого списка выпадают образовательные учреждения.
Откуда берутся радикалы
Вы много лет исследуете данную тему. Есть ли динамика роста религиозных радикалов? Если да, то какие причины способствуют этому?
- Поймите, если "миссионер" добирается до своей аудитории, рост, так или иначе, будет. У нашего общества несколько превратное представление, когда говорим о последователях религиозно-экстремистских течений, мы воображаем сплошь бородатых мужчин в возрасте, укутанных в платки женщин, застрявших во времени и пространстве "отшельников" или членов "тайных религиозных братств". Поверьте, сегодня они представлены довольно образованными людьми, технологически подкованными, а главное, умеющими находить психологический подход к любой аудитории.
Но наша ошибка в том, что мы сосредоточились на этих эмиссарах-миссионерах. Логически вроде бы и правильно, не позволив выйти на аудиторию, мы лишаем их паствы. Однако сколько из этих миссионеров попадает, в конце концов, в руки силовиков? К тому же мы живем в эпоху информационной революции, и проповеди сегодня ведутся онлайн. Возможно, настала пора сконцентрироваться на другой составляющей - самой религиозной аудитории? Почему казахстанская (не только казахская!) публика сегодня стала настолько доверчивой и внушаемой? Только ли новоявленные проповедники во всем виноваты?
Что Вы имеете в виду?
- Не первый год мы говорим о снижении качества казахстанского образования. Фактически этот процесс идет с конца 1980-х, усилился в 1990-е и продолжается поныне. Несмотря на количество открывающихся каждый год вузов, колледжей и школ, можно констатировать: система образования не выполнила предначертанную ей роль, не стала барьером для манипуляторов от религии и фильтром от различных шарлатанов-педагогов.
Давайте задумаемся, почему идет рост религиозной молодежи даже в среде студенчества?
В 1990-е годы мы заговорили о духовном вакууме. К этому времени от традиционной системы подготовки кадров для духовных учреждений не осталось практически ничего. В надежде восполнить этот пробел мы отправляли учиться за кордон, так сказать, нашу надежду. К сожалению, без разбора, куда и к кому. Мы можем сказать, сколько человек из этого количества вернулось и где они теперь? Но в 1990-е наша аудитория все же смогла противостоять религиозному влиянию, не во всем доверяла новым гуру.
Что же произошло позже?
- Последствия разрушения образовательной системы конца 1980-х - начала 90-х мы ощущаем именно сейчас. Если мы говорим о кризисе образования в вузах и школах, сосредоточенных в наших городах, то представьте, что творилось тогда в областях, районах и аулах! Приведу пример. В указанный нами период по всему Казахстану открываются пресловутые турецкие лицеи. Я много раз повторял, что внедрение хиджабов в нашу аудиторию было осуществлено КТЛ. Наше государство не смогло выставить даже самые простые требования соблюдения отечественных правил ношения школьной формы в турецком директорском корпусе. Результат налицо. Кстати, сегодня выпускники КТЛ представлены на многих влиятельных позициях, преподают в ведущих вузах республики.
Что движет людьми, как они становятся радикалами?
- Радикал - это человек, придерживающийся крайних или экстремистских взглядов на свою религию, которые противоречат общепринятым нормам и интерпретациям. К примеру, казахи придерживаются ханафитского мазхаба, как и большинство жителей Центральной Азии, Кавказа, Индии и Ближнего Востока. Существуют шафиитский, маликитский, ханбалитский, которые по-своему тоже традиционны для каждого региона. А вот знают ли обо всем этом наши жители? Поверьте, немногие. Для основной массы нашего населения мусульмане-сунниты представляют некую общую массу.
А ведь есть и "нетрадиционные" течения, по сути, секты, к каковым можно отнести салафизм. Неосведомленность нашей аудитории позволяет салафитам и последователем других экстремистских групп выдавать себя за "истинных мусульман", а любые попытки ограничить или регулировать их деятельность выдаются за преследование единоверцев. Часто наши люди этого тоже не осознают.
Независимо, как позиционируют себя последователи салафизма, будь то умеренные ("аскетические") или джихадистские, в основе их учения лежит неприятие гражданских властей и светских устоев, нетерпимость к бида ("новшествам"). Всего того, что создано "после" времен пророка Мухаммеда и его сподвижников. Само слово "саляф" дословно означает ""предки, предшественники", по смыслу - "те, кто достоин подражания". Есть среди них свои радикалисты, одевающие те самые короткие штанишки, не брезгующие открытым вооруженным противостоянием властям и террористическими методами. Но не удивляйтесь, если встретите даже вполне прилично одетого салафита. Смысл "противостояния" при этом не меняется.
С другой стороны, радикал - это чаще всего тот, кто не способен принимать другую точку зрения, морально или психологически нетерпим к чужому мнению. Возможно, виной тому он сам или некие трагические обстоятельства. Представьте, в такой момент к нему приходит проповедник готовый рассказать, "кто в этом виноват"", назвать "неверных", из-за которых не так сложилась его несчастная судьба, указать, "что нужно делать". И слова эти звучат не из уст какого-то радикала или отшельника, а весьма приличного на вид и уважаемого улема.
В начале беседы мы с вами говорили о студенческой и учащейся молодежи, попавшей под влияние религиозных проповедников. А представьте, каково молодежи так называемой категории NEET, неустроенной и скитающейся по стране в поисках работы и крыши над головой! К сожалению, на таких молодых людей и направлены сегодня поиски командируемых в районы и аулы джихадистских миссионеров.
Как противостоять?
В сообщениях о задержании упоминается об употреблении наркотиков двумя людьми. Как это прокомментируете?
- Я уже сказал и повторю: экстремистские группировки правильно было бы назвать "сектами". А в сектах правила диктует вождь-гуру… Ведь даже в 1980-90-е в "кружках духовного просветления" в среде той же интеллигенции и учащейся молодежи ничего зазорного в употреблении дурманящих веществ не было.
С другой стороны, психотропные вещества применяют для стимуляции храбрости. При совершении тех же терактов. Поймите, для новоявленных проповедников судьба их паствы малоинтересна, важен только результат.
Как предотвратить вовлечение наших граждан в такие группы?
- Раз я указал одной из главных причин неосведомленность, недостаточное знание нашей аудитории, на данный момент необходимо усилить информационную, просветительскую и разъяснительную работу, в особенности в среде молодежи. Начинать следует с детсада, со школы, но не нужно превращать это в новую миссионерскую кампанию. К этой работе ни в коем случае нельзя подключать случайных людей. Возможно, потребуются курсы повышения квалификации для педагогов, которых предстоит привлечь. В школы и вузы должно быть направлено достаточное количество наглядных материалов (учебных пособий, методичек, стендов) с внятной и ярко оформленной информацией об особенностях нетрадиционных и экстремистских течений. Лично я редко вижу такие стенды, да и то, только о правилах поведения при терактах. Этого уже недостаточно.
Что можно противопоставить пропаганде терроризма и вербовке людей?
- Нужна переаттестация "старых кадров", ведущих уроки религиоведения в школах и соответствующие курсы в вузах. К сожалению, курсы религиоведения, что в вузах, что в школах, превращаются у нас в уроки исламоведения или "исламовведения". Все это касается не только светской образовательной системы. Вероятно, рано или поздно нам предстоит переаттестация всех кадров и духовного управления. А соответственно и мониторинг всех духовных образовательных учреждений.
Наконец, законодательные нормы. Рано или поздно мы все же придем к общим правилам регулирования деятельности как самих религиозных объединений, так и всей религиозной жизни общества. Так как время было упущено, хотелось бы безотлагательно взяться за это. Надлежит регламентировать применение и законодательно закрепить юридические термины "традиционные конфессии", а, соответственно, отнести остальные к "нетрадиционным". Если не запретить, то хотя бы открыто уже объявить салафизм нетрадиционным.
Автор: Айгуль Омарова
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
12.07.2024, 15:08 213406
Дом школьников сносят в Алматы вопреки протестам общественности
Фото: скрин с видео КТК
Рассказать друзьям
Журналист Руслан Бахтигареев рассказал, как чиновники и стройкомпании который год покушаются на лакомый участок в центре города.
Руслан является членом общественного совета при акимате Алмалинского района и отцом двоих детей, которые занимаются в доме школьников. Поэтому судьба здания ему небезразлична. До сих пор дом школьников удавалось отстоять. Но в этом году его отдали под снос.
Многострадальный дом школьников № 2 в Алматы все-таки снесут. И все это несмотря на данные ранее обещания и заверения, что трогать эту обитель детского творчества не будут", - пишет автор.
В предыстории он рассказал, что участок площадью 5320 квадратных метров, расположенный на углу улиц Байзакова и Жамбыла, в центре города, уже давно пытаются прибрать к рукам предприимчивые граждане и компании.
Напомним, в том же районе находятся алматинские двухэтажки, которые тоже хотят отдать под снос под видом так называемой реновации. Недавно их жители даже собирали пресс-конференцию, на которой рассказали, что в их уютном районе вместо зеленых и ухоженных палисадников хотят построить многоэтажные общежития.
Руслан считает, что судьба домов, расположенных в квадрате алматинских улиц Шевченко - Манаса - Жамбыла - Байзакова, была предрешена еще при Байбеке.
Однако участка с кадастровым номером 20-311-014-168, на котором и расположен ДШ № 2, в этом перечне не было", - уточнил журналист.
В 2009 году на здание дома школьников начал претендовать фонд русских, славянских и казачьих организаций "Благовест", который решил, что вместо дома школьников в здании лучше организовать "Русский дом" с рестораном, гостиницей и тренажерным залом.
Когда у казачьего фонда ничего не вышло, свой проект застройки этого участка предложила строительная компания ТОО "РАМС Казахстан". А когда на пост акима пришел Сагинтаев, домом школьников заинтересовалось ТОО "Qazaq stroy". Компании даже удалось заключить с управлением образования, которое на тот момент возглавляла Ляззат Жылкыбаева, меморандум о намерениях. Вместо дома школьников на участке собирались возвести двенадцатиэтажный дом, а первые два этажа площадью 2500 кв. м на 600 ученических мест пообещали отдать под помещения ДШ. В октябре прошлого года руководитель стройкомпании встретился с активистами, общественниками и блогерами, однако представителей газеты "Время" на встречу ожидаемо не пригласили.
Видимо, компания испугалась наших вопросов, главным из которых является следующий: как частнику удалось отхватить кусок государственной земли в центре города под предлогом программы реновации ветхого жилья, к которой, как ни крути, ни сам дом школьников № 2, ни его земельный участок не имеют никакого отношения?", - пишет журналист.
Тогда родителям воспитанников дома школьников и общественному совету при акимате Алмалинского района все же удалось отстоять здание.
Под натиском общественности Ляззат Жылкыбаева официально заявила, что меморандум с Qazaq stroy расторгнут и никакой речи о сносе даже быть не может. Однако на совещании, посвященном вопросу переезда музыкальной школы № 3 имени Прокофьева в отдельное здание, вдруг выяснилось, что дом школьников № 2 вновь собираются ликвидировать", - рассказал журналист.
По словам Руслана, когда главе управления образования напомнили ее же собственное обещание, она тут же попыталась оправдаться.
Дом школьников останется на прежнем месте. Просто его старое здание снесут и на его месте построят новое. Территория дома школьников останется прежней", - заявила Жылкыбаева, которая, к слову, в начале июля ушла с поста главы управления образования и заняла должность акима Жетсысуского района.
Информацию о предстоящем сносе ДШ № 2 подтвердил и новый аким района Арман Шамшин. То, что районные акимы не могут противостоять чиновникам из городского акимата, вполне понятно. Но как родителям и общественности бороться за право детей на дополнительное образование, о котором регулярно говорит глава государства, если низы не могут, а верхи не хотят, - вопрос риторический", - заключил журналист.
Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ №2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым.
Ранее, в 2006 году на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
Для справки
Автовокзал "Саяхат" был открыт в Алматы в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции.
В его автопарке состояли около 500 автобусов. С "Саяхата" отъезжали автобусы в Талгар, Чилик и Иссык. Туристы и горожане, желающие отдохнуть, могли уехать отсюда на Капчагай, на Медео или на озеро Иссык.
Дворец пионеров был построен в 1962 году на пересечении улиц Калинина и Сейфуллина, рядом с сосновым детским парком.
В год открытия во Дворце пионеров уже действовало 36 кружков: технических, музыкальных, юннатских, творческих. В них постоянно занималось 2400 школьников. А к 1982 году кружков здесь функционировало уже 230 и занималось в них более 4000 детей", - пишет Informburo.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
09.11.2024, 09:27 09.11.2024, 11:302456Назначен новый аким Кокшетау 09.11.2024, 11:551671Подозреваемый в растрате 57 млн тенге экстрадирован из Швеции 09.11.2024, 12:35746В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве 04.11.2024, 21:22152376В Астане директор строительной компании получил срок за смерть рабочих на объекте 04.11.2024, 19:08141051В Абайской области планируют возродить популяцию сибирского осетра 04.11.2024, 15:41135921Опубликован список ЖК, в которых алматинцам не рекомендуют приобретать жилье 02.11.2024, 11:15122251Жители Алматинской области ощутили землетрясение силой два балла 06.11.2024, 16:09118921Будут ли сокращать уроки в школах из-за раннего заката, ответили в Минпросвещения 24.10.2024, 13:08415681В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49402886Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20353696МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16352616Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45335601В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?