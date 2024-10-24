Правительство не намерено заново поднимать вопрос о переводе времени - Жумангарин
Вице-премьера спросили, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин прокомментировал недовольство казахстанцев переводом времени на час назад.
Когда правительство принимает какое-то решение, оно необязательно должно проводить референдумы. Для этого и существует коллегиальный орган. В данном случае перед принятием решения необходимые исследования были проведены. Решение было принято в установленном порядке. После этого была получена петиция. Все "за" и "против" в соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение принято. Нигде регламент не был нарушен. Мне нечего комментировать", - сказал зампремьера.
Журналисты спросили Жумангарина, читает ли он возмущения миллионов казахстанцев, которые не перестают требовать возвращения прежнего часового пояса.
У любого решения всегда будут те, кто за и против него. То, что многие из них говорят, не подтверждается. Это ущерб здоровью - напротив; перепотребление электроэнергии и плата за нее тоже не подтверждается", - ответил спикер.
По его словам, аргументы, что "приходится рано вставать" и "рано темнеет" - субъективные.
Когда итоги рабочей группы подводились, было сказано, что этот момент мы будем изучать не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе. Оказывает ли это какое-то влияние на самом деле. Все ответы на эту тему были даны. Сейчас поднимать этот вопрос и заново комментировать правительство не намерено. Было решение - была петиция, петиция была рассмотрена, решение было подтверждено. Я думаю, на этом надо остановиться", - прокомментировал Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты. Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. На сегодня собрано более 32 тысяч голосов. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
Также в Казахстане появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед.