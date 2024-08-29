Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" обратился к главе государства
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы. В этой связи инициатор петиции через государственный портал создал петицию, с которой обратился к Министерству торговли и интеграции с просьбой вернуть прежний часовой пояс. Петиция нашла отклик в сердцах тысяч казахстанцев, которые, несмотря на многочисленные технические препятствия, смогли ее подписать, и петиция досрочно, всего за 47 дней вместо шести месяцев, набрала необходимые 50 000 подписей. После чего Министерство торговли и интеграции организовало заседания.
Заседания проводились с многочисленными грубейшими нарушениями процедур, среди которых отсутствие регламентов заседаний, предвзятое отношение к заявителю и к его сторонникам, ограничение выступлений сторонников петиции, игнорирование их вопросов к другим участникам заседания со стороны госорганов и к приглашенным ими экспертам. Второе заседание по рассмотрению петиции было проведено под председательством депутата мажилиса РК Еркин Абиль. В то время как АППК РК не предусматривает делегирования полномочий государственного органа по рассмотрению петиции третьим лицам. В зачитанном проекте решения утверждалось, что доводы, приведенные инициатором петиции и его рабочей группой, не нашли подтверждения. Но дело в том, что "ученые" рабочей группы Минторговли и не искали подтверждений. Тенденциозный подбор фактов в пользу и в оправдание своего решения наукой не является. Такой антинаучный подход, возможно, объясняется тем, что привлеченные министерством ученые эксперты таковыми не являются. Они неизвестны в научных кругах, не обнаружены их публикации именно по этой тематике в общепризнанных мировых научных журналах. С юридической точки зрения постановление правительства о переводе в единый часовой пояс в корне не обосновано и нарушает как минимум три конституционных права человека - право на здоровье, право на жизнь и право на участие в управлении делами государства", - пишет в обращении Руслан Лепский.
Авторы обращения считают, что во всех 11 областях, 11 областных центрах, 3 городах республиканского значения с населением более 15 миллионов человек (что составляет 76 процентов от всего населения страны), которые планировалось затронуть переводом времени, должны были пройти публичные открытые слушания, на которых госорганы должны были представить данные соцопросов, социсследований и другие материалы.
Правительство должно было услышать мнение народа ДО принятия решения, а не ПОСЛЕ. С первого месяца введения единого часового пояса в соцсетях множество гневных комментариев граждан с требованием вернуть время", - пишет Руслан Лепский и его сторонники.
Авторы обращения считают, что сама затея с переводом огромной страны в один часовой пояс, реализация этой затеи, невысокая квалификация состава рабочей группы госоргана и ее экспертов, которые не усомнились в правомерности и обоснованности этого шага, продемонстрировали всей стране крайнюю степень некомпетентности госоргана, бюрократический, поверхностный, односторонний подход Минторговли к подготовке государственного решения, которое отразилось на жизни, здоровье, интересах почти 80 процентов населения страны, игнорирование мнения общества, здравого смысла, норм АППК, Этического кодекса госслужащих и др.
По сути петиция "Вернем время обратно назад" должна была исправить чудовищную ошибку, которую допустил госорган. Однако Минторговли использовало все имеющиеся у него ресурсы и рычаги не для исправления ошибки, а для ее оправдания. Тем самым Минторговли подорвало доверие общества к нарождающемуся институту петиций, который должен был служить инструментом снижения напряжения в обществе, а не его роста. В связи с вышеизложенным, обращаемся к вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, как к гаранту Конституции и просим вас защитить конституционные права граждан, которые были нарушены постановлением правительства РК о введении единого часового пояса и принять меры для отмены данного постановления как антиконституционного. Кроме того, есть все основания признать данное постановление не действительным по вышеизложенным причинам", - говорится в обращении.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.