В Казахстане появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед
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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили новую петицию на портале epetition.kz, в которой просят перевести время на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент.
В данной петиции берется международный опыт разумных стран. Настоящей петицией требуем перевести время в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", - говорится в описании к петиции.
Авторы петиции приводят в пример опыт Бразилии, где одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления.
Отличным примером международного опыта принятия разумных решений можно увидеть на примере Бразилии. А именно, бразильские энергетические ведомства одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления на фоне продолжающейся засухи. Так как уровень воды на крупнейших гидроэлектростанциях снизился, Бразилия вынуждена импортировать электроэнергию и поднимать тарифы для потребителей", - сообщили авторы петиции.
Отмечается, что перевод часов на час вперед с ноября по февраль позволит использовать больше дневного света и снизить нагрузку на энергосистему в пиковые вечерние часы. Эту инициативу поддерживают представители ресторанного бизнеса, утверждая, что дополнительный час дневного света увеличит число клиентов и повысит выручку как минимум на 10%.
Все эти доводы относятся и к жителям центральных и восточных областей страны, включая Астану, Алматы, Шымкент. Потребление электроэнергии растет, за счет раннего заката. Как сообщили в "АлматыЭнергоСбыте", основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август является, в том числе, короткий световой день. Более того в ВКО сейчас темнеет в 16.20, а зимой будет темнеть в 15.20. Разумно будет перевести время на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", - считают авторы петиции.
Также они обратили внимание, что в темное время суток растет количество криминальных происшествий.
Например, город Алматы освещен только на 85% и то, только по данным акимата. Соответственно, будет более безопасно, если солнечный свет будет дольше, чем до обеда", - сообщили авторы.
Они отметили, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты. Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. На сегодня собрано более 32 тысяч голосов. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.