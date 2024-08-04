Аргументы сторонников петиции против единого часового пояса не были услышаны  

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В Астане в пятницу состоялось заключительное заседание рабочей группы, созданной для рассмотрения петиции "Вернуть время обратно назад". По итогам слушаний Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции.





В ходе заседания выступили представители Минздрава, Минэнерго, Минобразования и других ведомств.





По данным Минэнерго и Комитета по регулированию естественных монополий, перевод времени не оказал существенного влияния на общее потребление электроэнергии в стране. По их данным, в первом квартале 2024 года потребление электроэнергии на душу населения снизилось на 2,44% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время в некоторых регионах наблюдался рост тарифов и понижение температуры, что, вероятно, повлияло на расходы населения.





Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что состояние здоровья населения существенно не изменилось. При этом он сообщил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования не проводил.





Времени прошло очень мало для полноценных исследований в Казахстане. Вместе с тем хотел бы отметить, что обращений, посещений медицинских организаций за этот период никак не изменился... Учитывая незначительный временной период после перевода времени для установления причинно-следственной связи влияния перевода времени на здоровье человека, требуется проведение соответствующих научных исследований. И министерство готово рассмотреть возможность проведения данных исследований совместно с Министерством науки и высшего образования", - сказал вице-министр.





Минторговли РК





После выступления представителей госведомств модератор мероприятия - вице-министр торговли Кайрат Балыкбаев озвучил предварительное решение об отказе в удовлетворении петиции.





Все ваши доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии, на здоровье населения, не нашли своего подтверждения. Министерство здравоохранения по статистике не нашло подтверждения, что перевод часов, который был осуществлен в этих 12 областях и трех городах республиканского значения, не повлиял на самочувствие населения. Что касается исследований - при переводе времени был проведен анализ международных исследований", - сказал Балыкбаев.





При этом авторы петиции отметили, что перед принятием решения необходимо было проводить исследования внутри Казахстана.





Разве так делается? Американцы же не ссылаются, когда что-то делают, на исследования, проведенные в Казахстане", - отметили сторонники петиции.









Журналист Ардак Букеева сообщила о том, что врачи в Восточном Казахстане провели исследования у себя в регионе.





Они задавали простой вопрос больным, которые приходили к ним в больницы: "Повлиял ли на ваше самочувствие перевод времени?" - и подавляющее большинство тех, кто пришел в поликлиники Восточного Казахстана, сказали, что повлиял в худшую сторону. То есть вот здесь вот какое-то исследование локальное произведено, и оно дает совсем не те результаты, которые озвучивает Минздрав, не проведя исследования. Я просто потрясена уровнем доказательной базы, которую приводит наше правительство, и Минторговли в том числе. Если на таком же уровне находится и вся остальная экспертиза управления, в данном случае нашей экономикой... Я вообще в шоке", - сказала она.





Также в ходе слушаний выступил юрист ОФ "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев.





По результатам прошедших трех заседаний могу сказать, что полностью вся правовая сторона вопроса игнорируется со стороны правительства. Вы говорите, что наши доводы не нашли подтверждения, а это с вашей стороны не было ни одного правового юридического аргумента. Первое то, что вы постановлением правительства ограничиваете право на здоровье, навязываете людям режим сна и отдыха", - сказал он.





Эксперт Аида Альжанова усомнилась, что приведенные сторонниками единого часового пояса исследования корректные.





Для того чтобы проводить сравнительный анализ, исследования должны быть корректными. То есть вы сравниваете некорректные вещи. Это как будто вы будете сравнивать яблоки с грушами и утверждать, что это одно и то же. В научном мире такие исследования не были признаны. Существуют критерии сравнивания научных данных. Мы не раз поднимали вопрос о том, что эксперты, которые утвердили перевод времени, не являются людьми с научными степенями. У них нет научных публикаций. Поэтому меня очень волнует, что при принятии решения государственные органы используют, так сказать, лжеэкспертов, компетентность которых не подтверждена комитетом по науке. Буквально на прошлой неделе комитет по науке выпустил положение с критериями - кто является ученым, а кто не является", - сказала Аида Альжанова.













Кроме того, своим мнением поделился член общественного совета Алматы Асет Наурызбаев.





То, что мы слышим сегодня и слышали предыдущие два заседания, - это подборка фактов, работающих в одну сторону, альтернативные факты не рассматриваются и наукой назвать невозможно. На самом деле наши главные аргументы и не требуют научного обсуждения, а требуют простого здравого смысла. Не помещается Казахстан в один часовой пояс, притом что у нас четыре часовых пояса географических. И то, что мы на один час раньше включаем электроэнергию, это очевидным образом приводит к перерасходу электроэнергии", - сказал Наурызбаев.





Он добавил, что идея введения института петиции была создана для того, чтобы снимать социальные напряжения до того момента, когда они перерастают в нечто большее. По его мнению, эту работу Минторговли провалило.





Вместо того, чтобы разобраться, выслушать людей, снять социальное напряжение, оно его прямо сейчас наращивает", - заявил он.













Также в ходе слушаний выступили граждане из разных регионов Казахстана, которые выразили недовольство введением единого часового пояса и рассказали о негативных последствиях для здоровья и ухудшении самочувствия после перевода времени.





Жительница Астаны Индира отметила, что единый часовой пояс неудобен гражданам и негативно сказывается на самочувствии.





То, что вице-министр здравоохранения говорит, что наплыва людей нет и больные перестали ходить (в поликлиники. - Прим.ред.), - это дезинформация. Потому что мы все прекрасно знаем, чтобы попасть к терапевту, нам надо найти окошко… В моем окружении врачи, фармацевты, мои пожилые родители, мои дети, родители (я в родкоме в классе), у всех одно и то же - раздражительность, нервозность, недосыпания, ощущения как будто выгрузили вагон, к 12 часам дня уже как сонные мухи, как выжатые лимоны", - высказалась она.





Развернули время не понятно куда, не учитывая мнение народа. Народ кричит, народ бьется в закрытые двери, в ответ - тишина. Сначала сделали, а потом думают и даже думать не хотят. Сейчас вице-министр торговли говорит, что сторона, которая подала петицию не привела ни одного довода. А почему мы должны приводить доводы? Правительство же приняло это решение. Значит, правительство должно привести все доводы, что это правильно, а вы, сторона правительства, требуете от простого народа, который против, каких-то заключений, научных исследований. Вы вообще слышите, что вы говорите? То, что сейчас сделало правительство, и то решение предварительное, которое сейчас будет вынесено, - это плевок в лицо народу", - заявила астанчанка Алена.





Вы сейчас заставляете нас доказывать, что мы не верблюды. При том, что, когда вы это все вводили почему-то никто не удосужился провести общественные слушания в каждом регионе… Одними общественными слушаниями в Астане вы решили за 15 регионов. Это разве нормально?... У нас правительство сделало очень большую ошибку - наспех поддержать такое глупое решение. Мы требуем, чтобы в каждом регионе были проведены общественные слушания, чтобы народ был услышан. Но если вы нас не хотите слышать, тогда нам придется, чтобы вы нас увидели. Право на мирные собрания у нас есть у всех", - сказала политолог из Караганды Ольга.





По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации телерадиовещателей Казахстана Шолпан Жаксыбаевой, благодаря решению о введении единого часового пояса обнажилась проблема колоссальных провалов в госуправлении в Казахстане.





С какой легкостью было принято такое необоснованное, незаконное решение, которое просто состоит из подбора фактов, в котором принимали участие псевдоученые. Получается, что с такой же легкостью правительство завтра примет решение по поводу перевода Казахстана, допустим, на левостороннее движение или, может быть, по поводу того, чтобы беременность уменьшить с 9 месяцев до 7", - сказала она.





Жаксыбаева выразила уверенность, что граждане будут подавать в Конституционный суд.





Получается, что у вас были возмущения, были обращения только из Кызылординской, Костанайской областей и было письмо из ЗКО. На основании недовольства трех регионов, трех областей вы почему-то принимаете решение перевести в единый часовой пояс все оставшиеся 15 областей. Это фактически служебный подлог, то есть в ваших действиях оно просматривается, на мой взгляд, от начала до конца, вот это ваше постановление, как вы работали над ним как вы не проводили вот такие вот публичные слушания. Вот это публичное слушание должно было пройти еще весной-летом прошлого года. Если бы вот это провели, то у вас не получилось бы вот такого незаконного постановления. Вы приняли незаконное постановление, а теперь все силы бросаете на то, чтобы этот бред оправдать", - заявила она.





Автор петиции Руслан Лепский призвал правительство признать ошибку и услышать народ.









Весь Казахстан уже видит, что это ошибка, ошибка правительства, и ошибку надо признать. Давайте откроем 50 тысяч подписей, мы также будем голосовать, проголосуем до миллиона, до двух-пяти миллионов. Для этого и создана петиция. 50 тысяч людей. Не надо нам доказывать, как бороздили корабли в космосе, нам это не нужно. Мы народ. От нас народ - 12 млн населения просит услышать", - заявил Руслан Лепский.









Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В соцсетях граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.