Верните время назад: противники перевода часов собрали более 32 тысяч живых подписей
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Караганда. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, сообщает "31 канал".
Напомним, первую петицию о возврате прежнего часового пояса отклонили после рассмотрения комиссии. Общественники подали вторую, но ее не приняли.
Общественники бросили клич в социальных сетях, организовали точки сбора подписей, и на сегодня собрали уже более 32 тысяч голосов. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
У нас забрали час, украли лето в этом году, никто не смог нормально летом ни погулять в парке, ни отдохнуть после работы. У людей время просто пролетело. Мы его проспали за плотными, закрытыми шторами. Мы говорим о том, что не согласны с этим временем. Мы просим вернуть нам этот час, который был у нас украден!" - говорит общественница Ольга Юрковская.
По словам депутата Армана Калыкова, мажилисмены намерен пригласить трех министров: здравоохранения, энергетики и торговли - и снова обсудить наболевший вопрос. И, если министры не смогут привести убедительные доводы, решение о переводе часов могут пересмотреть юристы. По словам активистов, сбор живых подписей вполне правомерен.
В АППК нет никаких норм о том, что есть какой-либо запрет на то, чтобы повторно подавалась петиция о том же предмете. Ее можно и в электронном виде, и в бумажном виде подать, и там два вида решения, которые принимаются в Казахстане", - пояснила адвокат Ширин Амиргалиева.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции поставили под сомнение компетентность экспертов и ученых, которые выступали за единый часовой пояс. Однако суд признал итоги рассмотрения петиции законными и отказал активистам в удовлетворении иска. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.