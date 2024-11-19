Объединение часовых поясов в Казахстане дополнительно увеличит стоимость на электроэнергию

Фото: акимат ВКО

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Восточный Казахстан - один из наиболее развитых промышленных регионов страны. Но на слуху - только крупные гиганты индустрии, при этом в тени - множество других интересных проектов. А в планах реализовать и новые за счет привлечения инвестиций. К примеру, область может стать центром добычи "нефти ХХI века" - лития, привлекая в экономику страны миллиарды долларов. В интервью корреспонденту агентства Kazakhstan Today первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов рассказал о перспективах развития региона.





Нурымбет Аманович, глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил главной задачей - увеличение экономики страны к 2029 году в два раза. Какая работа для увеличения роста экономики проводится в Восточном Казахстане?





- На сегодня область имеет стабильную базу реального сектора для дальнейшего роста.





Необходимо отметить, что экономика области имеет промышленную направленность (доля промышленности в ВРП - 40%). Обрабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс являются одними из основных отраслей экономики.





Нами принимаются все меры для развития и решения задач, поставленных главой государства и правительством Республики Казахстан, которые, безусловно, будут выполнены.





Объем валового регионального продукта области за январь-июнь 2024 года составил 1,9 трлн тенге (удельный вес в ВВП страны - 3,6%, или 9-е место по РК), ИФО - 103,9%, ВРП на душу населения - 2 624,3 тысячи тенге.





Для обеспечения задачи по росту экономики нами определены резервы и точки экономического роста в реальном секторе в разрезе каждого города и района по направлениям: производство и переработка сельхозпродукции, логистика, туризм и развитие связанного с ним малого и среднего бизнеса. В результате с текущего года по всем городам и районам действуют планы развития на 2024-2028 годы с учетом точек роста, потенциала, баланса производства и потребления продуктов питания.





Результатом проводимой работы является рост краткосрочного экономического индикатора, который за январь-сентябрь текущего года достиг 106,5% (по республике - 105,3%).





За январь-октябрь текущего года достигнута положительная динамика по всем ключевым отраслевым показателям:





сельское, лесное и рыбное хозяйство - 109,2% (по республике - 112,7%);

обрабатывающая промышленность - 101,3% (по республике - 104,8%);

строительство - 120,0% (по республике - 110,2%);

транспорт и транспортно-логистическая инфраструктура - 109,5% (по республике - 107,9%);

информация и связь - 105,1% (по республике - 105,7%);

торговля - 103,5% (по республике - 107,3%).





Нурымбет Аманович, также к 2029 году Казахстан намерен привлечь инвестиции на 150 миллиардов долларов. А какую планку ставит перед собой восток страны на ближайшее время?





- Начнем с того, что восток всегда был привлекателен для инвесторов. Огромные запасы цинка, свинца, меди, серебра, тантала, золота дали возможность сосредоточить в регионе большую часть цветной металлургии Казахстана. И на нее приходится около 63% промышленного потенциала области. Очень перспективны и такие отрасли, как сельское хозяйство, энергетика, туризм, медицина.





Для эффективного взаимодействия с инвесторами у нас создан региональный инвестиционный штаб. А для цифровизации процесса сопровождения инвестпроектов все они загружаются в Национальную цифровую инвестиционную платформу. Так, с начала года в общенациональный пул от области включены 40 инвестиционных проектов на сумму 912,6 миллиардов тенге. Их планируется реализовать до 2032 года.





На стадии завершения 10 инвестпроектов на 45,9 миллиарда тенге. Это значит, что уже в ближайшее время в регионе будет создано 478 рабочих мест.





А какие именно это проекты? Расскажите о наиболее интересных.





- Интересные и значимые, каждый в своей отрасли. Например, строительство оптово-распределительного центра "Алтай". Реализация проекта обеспечит сбыт сельскохозяйственной продукции и импортозамещение за счет создания условий для приема, реализации, первичной переработки и надлежащего хранения такого вида товаров. Мы сможем закупать их для государственных и муниципальных нужд и даже формировать резервы для решения проблемы продовольственной безопасности.





В рамках реализации проекта в прошлом году на первом этапе построены 2 овощехранилища площадью почти 20 тысяч квадратных метров, другие помещения - со всей инфраструктурой. Сейчас, на втором этапе, возводится уже основное здание, тоже на 20 тысяч квадратов. Работы на стадии завершения. В перспективе ОРЦ позволит покрыть потребность населения крупных населенных пунктов в качественных отечественных продуктах питания по экономически доступной цене, без наценок и многочисленных посредников.





Также в ближайшее время в Усть-Каменогорске намерены достроить огромный торгово-развлекательный центр и административный комплекс Maxi Mall стоимостью 11 миллиардов тенге. В селе Секисовка в Глубоковском районе на 9 миллиардов тенге модернизируют действующее предприятие ДТОО "Baur Gold", чтобы увеличить добычу золотосодержащих руд с 800 тысяч до 1 миллиона тонн в год и дальше перерабатывать эти объемы. На "Казцинке" завершена модернизация обогатительной фабрики "Алтай" с объемом инвестиций 5 млрд тенге, в рамках которой выполнена реконструкция дробильного участка, а также проведена замена флотационных машин.





Появится в регионе и первый в области фармацевтический терминал класса "А" стоимостью 3 миллиарда тенге. Только там работу получат 120 человек. В Риддере открывают базу отдыха BearLog за 1,8 миллиарда тенге. 1,5 миллиарда тенге вложила компания KAZMETALEXPORT в строительство завода по переработке цветного лома. Проект реализован с участием иностранного инвестора из Турции. И туда же продукция пойдет на экспорт.





Лениногорский пивоваренный завод "Риддер" вводит в эксплуатацию новый гостиничный комплекс с рестораном и кофейней стоимостью полмиллиарда. 48 рабочих мест открывается и на новом заводе по производству железобетонных изделий. Объем инвестиций туда составил 1 миллиард тенге.





А "УК Трубтех" трудоустроит еще 30 человек на заводе по изготовлению полиэтиленовых труб стоимостью 1,2 миллиарда тенге. Это единственное в области современное предприятие по выпуску полиэтиленовых труб. И построено с нуля, с использованием передового оборудования, технологий и высоким уровнем автоматизации. В сутки там смогут производить в среднем 5000 метров полиэтиленовых труб различного диаметра. Завод уже начал работу.





А какие наиболее крупные проекты есть в сфере добычи металлов? В частности, все мы слышали о нашумевшем открытии месторождения лития в области, который называют нефтью ХХI века.





- В среднесрочных планах у нас намечена реализация 2 крупных проектов. Это строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке меди в Тарбагатайском районе мощностью до 25 миллионов тонн руды в год. Туда потребуется вложить 216 миллиардов тенге. И строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Уланском районе. Объем инвестиций туда составит 235 миллиардов тенге. А продукция будет экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.





Литий не случайно называют нефтью ХХI века. Спрос на него растет во всем мире. Это и неудивительно, в каждом телефоне батареи именно из этого металла. Кроме того, активно развивается сфера производства электромобилей. И там тоже применяются литиевые аккумуляторы. Используют литий и в ядерных реакторах, химической промышленности и других сферах. Поэтому интерес к этому проекту - огромный. К слову, в мире только четверть разведанных запасов лития выгодно добывать. И наше месторождение относится именно к этим экономически целесообразным для добычи.





Планы грандиозные, но как развиваются сейчас действующие промышленные предприятия в области? На слуху гиганты отрасли, такие как "Казцинк" или же Ульбинский металлургический завод. Но ведь есть и другие, не менее важные производства.





- В Восточном Казахстане действует больше тысячи средних и крупных промышленных предприятий. Они тоже успешно развиваются и вносят значимый вклад в экономику республики. Приведу только пару примеров. Усть-Каменогорский арматурный завод - один из лидеров машиностроения в нефтегазовой отрасли страны. Благодаря модернизации по программе "Дорожная карта бизнеса" на 4,5 миллиарда тенге завод полностью обновил оборудование. И сейчас выпускает современную продукцию, которая находит спрос не только в Казахстане, но и в России. Сегодня завод специализируется на выпуске нефтегазовой трубопроводной запорной и регулирующей арматуры. Она применяется при строительстве, эксплуатации и ремонте нефтяной и газовой транспортных систем. В планах работа с такими крупными заказчиками, как "КазТрансОйл", газопровод Бейнеу - Шымкент, Атырауский НПЗ.





Еще одно заметное предприятие - Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры. Это одно из ведущих машиностроительных предприятий Казахстана по производству трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования. Применяется оно в нефтегазодобывающей промышленности, магистральных нефтяных и газовых трубопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, в энергетическом комплексе, водоснабжении. Качество выпускаемой продукции подтверждается сертификатом происхождения товара СТ-KZ с долей казахстанского содержания 85% и сертификатами международного стандарта API (American Petroleum Institute). Это позволяет работать с крупнейшими заказчиками. Особо хочу подчеркнуть, что завод является первым и единственным отечественным предприятием, обладающим сертификатом на проектирование и производство запорной арматуры по стандарту API 602.





Также в текущем году начата модернизация литейного производства на крупном предприятии машиностроительной отрасли Восточного Казахстана АО "Востокмашзавод", где будет запущено производство рамы боковой и балки надрессорной, используемых для производства грузовых железнодорожных вагонов. Проект реализуется за счет кредитных средств Фонда развития промышленности, объем инвестиций - 33,8 млрд тенге.





Еще одна перспективная отрасль, особенно в свете прошедшего недавно референдума, - атомная энергетика. Какие предприятия Восточного Казахстана могут помочь в развитии атомной отрасли?





- Лидером в атомной отрасли Казахстана, безусловно, остается Ульбинский металлургический завод (УМЗ). Совместно с китайским партнером на базе УМЗ создано предприятие "Ульба-ТВС" - единственное в Центральной Азии производство по выпуску топлива для атомных электростанций. Подобного проекта не было за все время независимости Казахстана. Благодаря сотрудничеству с мировым лидером - французской компанией Framatome была внедрена передовая технология выпуска тепловыделяющих сборок. Ежегодная мощность завода составляет 200 тонн в перерасчете на обогащенный уран. До конца текущего года завод планирует выйти на проектную мощность. Вся продукция отправляется в Китай, где она используется на атомных электростанциях.





И раз мы уже начали говорить об энергетике, нельзя не остановиться и на еще одном важном аспекте. С приближением зимы в разы увеличивается нагрузка на эту сферу. Не секрет, что на многих казахстанских предприятиях энергетическое оборудование устарело, требует замены. Какие предприятия по производству электрического оборудования работают на востоке?





- Лидер в этой сфере у нас - Усть-Каменогорский конденсаторный завод. Это крупнейший в СНГ производитель электротехнического оборудования, включая конденсаторы и емкостные трансформаторы напряжения. Завод использует уникальные технологии, такие как изготовление секций и пакетов конденсаторов, изготовление деталей конденсаторов, термовакуумная обработка конденсаторов, не имеющие аналогов в Казахстане. Предприятие постоянно совершенствуется, проводит регулярное техническое перевооружение. Только за последние три года предприятие инвестировало в развитие производства, разработку, испытание и освоение новой продукции 880 миллионов тенге.





Раз уж заговорили об энергетике, хотелось бы узнать о текущей ситуации по освещению Усть-Каменогорска. За последние несколько лет жители областного центра часто жалуются городским властям на проблемы с уличным освещением.





- В декабре 2019 года заключен контракт с генеральной подрядной компанией Everlight Electronics Co. на "Проектирование" - "Поставку" - "Установку" - "Обслуживание" систем уличного освещения.





В Усть-Каменогорске замены 11 583 уличных светильника, проведен монтаж 187,9 км кабельных сетей. Введен в эксплуатацию диспетчерский центр по управлению системой уличного освещения. Результатом реализации проекта предполагалось повышение энергоэффективности системы освещения города и, как следствие, снижение потребляемой электроэнергии для уличного освещения.





Однако после начала эксплуатации проявились скрытые дефекты светильников, которые начали массово выходить из строя. Требование к компании Everlight Electronics Co. Ltd о замене светильников с их стороны было необоснованно отклонено.





Ввиду того, что компания "Everlight Electronics Co." ненадлежаще выполняла обязанности по контракту (несоответствующее техническим характеристикам качество поставленных светильников, отставание по срокам выполнения СМР) центром ГЧП было принято решение по расторжению контракта.





В настоящее время ведутся судебные разбирательства. У нас есть видение по решению данного вопроса, однако считаю правильным дождаться решения суда.





В то же время центр ГЧП с помощью субподрядной организации ТОО "КЭМОНТ" круглосуточно продолжает выполнять работы по ремонту и замене вышедших из строя светильников. На сегодняшний день отремонтировано и восстановлено горение около 5,5 тысячи светильников, заменены лампочки. На страницах центра ГЧП в социальных сетях вы можете ежедневно наблюдать о ходе восстановительных работ.





На сегодня количество негорящих светильников - 1280, что составляет 4% от общего количество (35 319 штук) при допустимом нормативном значении 5%.





Активно развивают в регионе и сферу медицины. И сейчас речь не о качестве оказания услуг в здравоохранении, а именно о производстве препаратов, техники. Какие достижения Вы бы отметили в этом направлении?





- Действительно, современные технологии - это залог точного лечения бесценного здоровья человека. На рынке медицинской техники в области выделяется предприятие Takurra, которое выпускает автоматические хемилюминесцентные анализаторы и реагенты для диагностики. Эти высокоточные анализаторы не имеют аналогов в странах СНГ. И, что очень важно для своевременного лечения, они позволяют в короткие сроки выявить широкий спектр заболеваний - инфекционные, аутоимунные, ревматоидные, щитовидной железы, воспаления, гормональные сбои, онкологию, гипертонию, аллергию и другие. С помощью анализатора за 14 минут можно получить первый результат из биообразцов человека. Тем самым при лечении человека мы не теряем драгоценное время. Отечественное производство таких приборов помогает снизить зависимость от импортных аналогов.





Есть в регионе и собственное производство и переработка марли, бинтов, салфеток и медицинской мебели от ТОО "Альянс-Medica". Еще один проект в области медицины - производственно-торговая компания ZTM, которая будет выпускать более 100 моделей медицинских кроватей и 4 модели операционных столов. Ввод в эксплуатацию объекта планируется после завершения ремонтных работ.





Восток страны известен не только своей промышленностью, но ассоциируется и с уникальной природой, флорой и фауной. Именно они служат основой для производства востребованных натуральных продуктов. В частности, алтайский мед называют даже брендом Восточного Казахстана. При этом есть же и другие популярные товары?





- Да, вы правы. Область - лидер в Казахстане по производству меда. Здесь выпускают больше 3 тысяч тонн этого целебного продукта. Это 70% всего меда в стране. На регион приходится и почти половина всех пчелосемей в республике. И восточноказахстанский мед успешно экспортируется в Китай, Монголию, Узбекистан и другие страны. На развитие пчеловодства предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования. В 2024 году выделено 195 миллионов тенге. Кроме того, за последние два года по программе "Ауыл аманаты" для развития пчеловодства было прокредитовано 14 проектов на сумму почти 100 миллионов тенге.





Помимо этого, также регион славится катон-карагайским кумысом. Поголовье лошадей по области на сегодня составляет 235 тысяч голов, в том числе более 4 тысяч - племенные. В прошлом году производство кобыльего молока в области составило свыше 2 тысяч тонн. А по программе "Ауыл аманаты" для развития коневодства было прокредитовано 66 проектов на сумму 475 миллионов тенге. Брендом Восточного Казахстана является и пантовая продукция. Поголовье маралов здесь составляет более 6 тысяч голов. В прошлом году в регионе произведено 3,6 центнера пант, в основном, конечно, в Катон-Карагае.





Также область является основным производителем подсолнечного масла по республике. За 9 месяцев текущего года тут выпустили 44% от всего производства нерафинированного и 48% от всего производства рафинированного масла по Казахстану. В области сконцентрированы самые крупные маслоперерабатывающие заводы - АО "Май", ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод", ТОО "Востоксельхозпродукт". Продукция экспортируется в другие регионы страны и за ее пределы. В этом году планируется завершить и строительство маслоэкстракционного завода ТОО "ALTAI MAI" мощностью более 50 тысяч тонн в год по сырью. Таким образом, запуск нового маслоэкстракционного завода, с учетом действующих производств, позволит увеличить объем переработки с 595 тысяч тонн до 700 тысяч тонн масличных культур. А экспорт растительных масел вырастет в 1,5 раза.





Большим спросом по всей стране пользуется и наша молочная продукция. За 9 месяцев текущего года у нас произведено 175 тысяч тонн молока. Область занимает 6-е место по объемам выпуска молока по республике. В то же время по творогу регион - второй после Алматинской области и третий - по производству твердого сыра после Туркестанской и Жамбылской областей. Основной производитель твердого сыра здесь - корпорация "Восток-Молоко". Она получила статус почетного члена Международной гильдии сыроделов La Guilde Internationale des Fromagers. Что касается господдержки производителям и переработчикам молока, за 2024 год им выделено более 2 миллиардов тенге субсидий. А для обеспечения области товарным молоком в 2023 году было выделено 10 миллиардов тенге на кредитование пяти молочно-товарных ферм.





Есть достижения и по мясной продукции. Если по республике за прошлый год было произведено 67,3 тысячи тонн колбасных изделий, то из них 10,5 тысячи тонн выпущено на территории нашей области. Мы занимаем первое место по производству колбасных изделий в стране. Также регион второй после Акмолинской области по производству мяса птицы и также второй по выпуску мясных консервов, после Западно-Казахстанской области. По рыбной продукции мы тоже уступаем лишь Туркестанской области. Торгово-производственное объединение "АС" по праву можно назвать восточноказахстанским брендом высококачественных морепродуктов со всего света.





И, наверное, наше интервью было бы неполным без освещения сферы туризма. Восточный Казахстан привлекает тысячи гостей со всего мира. Что делается для того, чтобы развивать эту перспективную отрасль?





- Туризм в Восточно-Казахстанской области набирает обороты и становится приоритетом для экономики региона. В 2023 году в отрасль вложено более 12,3 миллиарда тенге. Поток отечественных и иностранных туристов вырос до 370 тысяч человек, а объем оказанных услуг достиг 5,9 миллиарда тенге. Для комфортного отдыха в области уже действует 351 объект размещения, включая базы отдыха, гостиницы, горнолыжные курорты и пантолечебницы. В этой сфере реализовано 8 крупных проектов на 10,2 миллиарда тенге.





Особое внимание уделяется развитию сельского, оздоровительного и экологического туризма. Среди популярных мест для отдыха можно отметить эко-отели "Заречье" и "Музтау", санатории, а также курорты, которые привлекают туристов не только со всей страны, но и из-за рубежа. Активно развивается горнолыжный и пляжный туризм, появляются новые базы отдыха, такие как "Приморск" и Shale la Bale.





Для удобства туристов уделяется большое внимание логистике: ремонтируются дороги к туристическим объектам, открываются новые погранпереходы и расширяется инфраструктура придорожного сервиса. В планах построить 2 аэропорта в Катон-Карагае и близ Тарбагатая. Также создан сайт и мобильное приложение VISITEAST.KZ, где представлена вся информация для путешественников, а в Усть-Каменогорске и Улкен Нарыне работают туристические информационные центры.





Нельзя не отметить растущую популярность активных видов отдыха, таких как парапланеризм. В регионе регулярно проводятся фестивали и чемпионаты по этому виду спорта, что также помогает привлечь туристов. И в сфере туризма новым брендом региона стал международный фестиваль "Шығыс салбурыны". В этом году его посетили 5 тысяч гостей! А участие приняли 6 стран, помимо Казахстана, это Венгрия, Россия, Кыргызстан, Монголия, Китай. Фестиваль призван популяризировать и сохранить искусство охоты с ловчими птицами. Он привлекает внимание к национальной культуре Казахстана и стал настоящим продолжением Всемирных игр кочевников.









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