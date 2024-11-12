11.11.2024, 15:51 48491

Казахстан резко увеличил закуп электроэнергии у России после перевода времени

За девять месяцев 2024 года только корпорация KEGOC уже закупила электроэнергию у России почти на 3 млрд тенге больше, чем за десять месяцев 2023 года
Казахстан резко увеличил закуп электроэнергии у России после перевода времени
Фото: Pixabay
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы закупа электроэнергии у России резко выросли после перевода времени в Казахстане на единый часовой пояс, сообщает издание КазТАГ.

Импорт Казахстана электроэнергии из России за период: с 1 марта по 31 октября 2022 года - в объеме 1 091,9 млн кВтч; с 1 марта по 31 октября 2023 года - в объеме 3 742,8 млн кВтч; с 1 марта по 30 сентября 2024 года - в объеме 2 562,3 млн кВтч. В том числе, покупка АО "KEGOC" электроэнергии из РФ в РК для компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электроэнергии от планового за: с 1 марта по 31 октября 2022 года - в объеме 522,3 млн кВтч на сумму 13 027,2 млн тенге; с 1 марта по 31 октября 2023 года - в объеме 817,5 млн кВтч на сумму 14 939,6 млн тенге; с 1 марта по 30 сентября 2024 года - в объеме 884,7 млн кВтч на сумму 17 759,4 млн тенге", - сообщили на запрос издания в АО "KEGOC".


За девять месяцев 2024 года (с 1 марта по 30 сентября 2024 года) одна лишь корпорация KEGOC уже закупила электроэнергию у России почти на 3 млрд тенге больше, чем за 10 месяцев 2023 года (с 1 марта по 31 октября 2023 года).

Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.

После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.

В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.

Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.

Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.

Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.

Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".

Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.

Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.

Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.

В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.

Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса.

Юрист Анна Чернова предположила, что перевод времени был удобен чиновникам.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗакупкиKEGOCэлектричествоРоссия

новости по теме

12.11.2024, 17:01 1771

Казахстан обеспечивает 43% поставок урана в мире - президент   

-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке
Казахстан обеспечивает 43% поставок урана в мире - президент
Фото: Акорда
Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите в Баку заявил, что РК обеспечивает 43% поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики, сообщает Акорда.

В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики", - отметил глава государства.


Также Касым-Жомарт Токаев остановился также на проблеме мировых водных ресурсов.

Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80% всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой", - заявил лидер Казахстана.



Он подчеркнул, что спасение самого большого озера в мире - это общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества. "Мы поддерживаем инициативу президента Ильхама Алиева по созданию группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря", - добавил президент.

Кроме того Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Глава государства отметил, что для достижения поставленных задач жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. Он заявил о том, что в рамках Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Фото: Акорда

Несмотря на то, что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменение климата, мы должны активно использовать передовые технологии, как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие раннее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами", - добавил он.


Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:УранРКзапасы
12.11.2024, 17:00 1271

Новый терминал открылся в аэропорту Кызылорды

Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз
Новый терминал открылся в аэропорту Кызылорды
Кызылорда. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Кызылорды открылся новый терминал "Коркыт Ата", рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.

Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз - с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год, подчеркнули в кабмине.

Обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Терминал площадью 7 500 квадратных метров оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и др. В реализацию проекта 20,9 млрд тенге были инвестированы Фондом Булата Утемуратова в рамках социальной ответственности. Свыше 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, строительство автодороги, благоустройство и освещение территории аэропорта.

Председатель правления АО "Аэропорт "Коркыт Ата" Баян Ажмолдаев сообщил о своевременности запуска терминала с учетом ежегодно растущего пассажиропотока в регионе. За 9 месяцев аэропортом обслужено 265 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В неделю осуществляются 26 внутренних рейсов (17 в Астану и 9 - в Алматы). В июне . был запущен международный чартерный рейс в Анталью (Турция).

Первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах по открытию дополнительных рейсов в Актау и Атырау, а также включению в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как Кызылорда - Кокшетау, Кызылорда - Актобе, Кызылорда - Караганда.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:терминалАэропортКызылорда
12.11.2024, 15:41 4181

На 56% выросло вознаграждение руководства KEGOC с начала года

За 9 месяцев текущего года управленческий персонал получи 577 млн тенге
На 56% выросло вознаграждение руководства KEGOC с начала года
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вознаграждение ключевому управленческому персоналу АО "KEGOC" за 9 месяцев текущего года выросло на 56% до 577 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров (QAMS).

Правление компании состоит из 5 человек и совет директоров из 7 человек. За 9 месяцев 2023 года управленческий персонал получил 370 млн тенге, а за аналогичный период текущего года вознаграждение составило 577 млн тенге.

В понятие вознаграждение входит - заработная плата и другие расходы (налоги, материальная помощь на оздоровление, больничные, отпускные) и премии по итогам деятельности за отчетный период, уточнили эксперты QAMS.

Национальная компания-оператор электросетей Казахстана опубликовала отчет о своей деятельности за девять месяцев и третий квартал этого года.

В третьем квартале выручка АО "KEGOC" возросла на 26,4% до 74 млрд тенге. Выросла и себестоимость оказанных услуг – на 22,4% (до 57,9 млрд тенге - $117 млн). Операционная прибыль составила 13,6 млрд тенге ($27млн - рост 56%). Чистая прибыль за третий квартал увеличилась на 110% до 11,8 млрд тенге ($23,8 млн), сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на отчет о деятельности компании.

В третьем квартале прибыль на одну акцию компании выросла на 99,8% - до 43 тенге 11 тиын ($0,087).

Впечатляют успехи компании за девять месяцев. Выручка составила 232 млрд тенге ($469 млн - рост на 34,4%). Себестоимость оказанных услуг выросла до 164,3 млрд тенге ($332 млн - рост 29,7%). Операционная прибыль составила 59,2 млрд тенге ($119 млн - рост 52,1%). Чистая прибыль выросла до 47 млрд тенге ($95 млн – рост на 64%). Подросла и прибыль на одну акцию: за девять месяцев прирост составил 55,1% - 170 тенге 85 тиын ($0,34)", - отмечает издание.


Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год. Отметим, что тарифы на электричество продолжили свой рост в ряде регионов в ноябре текущего года. В Алматы тарифы на электричество были повышены в октябре.

Стоит обратить внимание, что после перевода времени Казахстан резко увеличил закуп электроэнергии у России.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:KEGOCдоходыВознаграждение
12.11.2024, 14:34 7996

Новый зерновой терминал введен в эксплуатацию в Казахстане  

Терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта зерновых культур по направлению Казахстан - Иран, страны Кавказского региона и далее
Актау. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В порту Курык Мангистауской области введен в эксплуатацию новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год, рассказали в Министерстве транспорта Казахстана.


Как проинформировали в Минтрансе, зерновой терминал частной компании "Kaspi Grain Way" на территории порта Курык готов принимать зерновые культуры со всего Казахстана. В рамках проекта построено 18 силосов, в которых единовременно можно хранить до 28 тысяч тонн зерновых культур. Производительность конвейеров составляет 300 тонн/час.

В ведомстве отметили, что терминал обеспечит прогнозируемое увеличение объемов экспорта зерновых культур по направлению Казахстан - Иран, страны Кавказского региона и далее.

На сегодня в зерновом терминале хранится порядка 14 тыс тонн ячменя.

9 ноября 2024 года с данного терминала осуществлена отгрузка первой грузовой партии 3500 тонн ячменя с использованием причала №4 порта Курык.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КурыкзернотерминалМангистау
12.11.2024, 14:06 9426

Новый газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год построят в Казахстане

Реализация проекта придаст придаст импульс обеспечению товарным газом, произведенным в РК
Уральск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области построят газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год, сообщил на брифинге в СЦК аким региона Нариман Турегалиев.

В ходе рабочей поездки в регион в прошлом году глава государства дал поручение построить на Карачаганакском месторождении газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год. Сейчас ведется работа в этом направлении. В перспективе запуск нового газоперерабатывающего завода придаст импульс обеспечению товарным газом, произведенным в нашей стране", - сказал Нариман Турегалиев.


Кроме того, недавно запущен завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли, начато производство оборудования для добычи сырья.

В конце прошлого года в промышленную эксплуатацию введено газоконденсатное месторождение "Рожковское". Если в начале этого года объем поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области составлял 30%, то на сегодняшний день потребность региона покрыта на 100%", - добавил спикер.


Ранее первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, что запуск ГПЗ на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров запланирован на 2028 год.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗКОзаводстроительство
12.11.2024, 11:19 15561

Сто магистральных грузовых тепловозов экспортирует Китай в Казахстан до конца 2026 года

Максимальная скорость движения нового грузового локомотива составляет 120 километров в час, он рассчитан на работу в суровых погодных условиях
Сто магистральных грузовых тепловозов экспортирует Китай в Казахстан до конца 2026 года
Фото: CFP
Пекин. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заказал у КНР 100 грузовых тепловозов, рассчитанных на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях, сообщает CGTN.

Первый локомотив уже сошел с конвейера. Всего в Казахстан до 2026 года будет экспортировано более 100 единиц новой техники.

Максимальная скорость движения нового грузового локомотива составляет 120 километров в час. Он рассчитан на работу в суровых погодных условиях. Конструкторы заложили в конструкцию высокую морозостойкость и защиту от ветра и песка. При этом тепловоз полностью соответствует современным экологическим требованиям", - пишет источник.


Контракт на закупку магистральных грузовых тепловозов с китайским партнером был подписан в феврале. Это крупнейший заказ, подписанный между двумя странами в области железнодорожного транспорта. Ожидается, что первые экземпляры прибудут в Казахстан еще до середины декабря для проведения эксплуатационных испытаний.

Локомотив оснащен мощным, энергосберегающим и экологически чистым дизельным двигателем, разработанным нашей компанией. Его бортовая компьютерная система обеспечивает высокую скорость реакции на действия машиниста низкую задержку, плавную и безопасную работу основных систем. Конструкция локомотива позволяет использовать его в экстремальных условиях при температуре минус 50°C. Кабина машиниста и его помощника также была оптимизирована, операционная система позволяет перевести информацию на дисплеях с китайского на русский с помощью одного щелчка мыши", - рассказал конструктор отдела разработки локомотивов компании в городе Далянь CRRC Ци Сюй.


По словам первого заместителя главы "Казахстан темир жолы" Бауыржана Урынбасарова, экспорт ста тепловозов производства завода Даляня значительно повысит пропускную способность железных дорог Казахстана, и модернизирует старый парк.

С заводом Даляня мы сотрудничаем уже более 20 лет. Это сотрудничество будет дальше развиваться. Мы сегодня рассматриваем вопросы по электровозам, по моторвагонному подвижному составу и, конечно, локомотиву с чистой энергией", - сообщил Урынбасаров.


Ранее сообщалось, что грузоперевозки Казахстана с Китаем с начала года выросли на 12,4%. Экспорт казахстанских грузов в направлении КНР вырос на 1 млн тонн, до 5,7 млн тонн.
 
12.11.2024, 09:11 18351

Казахстан вводит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2024 года
Казахстан вводит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан с 14 ноября вводит запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа" подписал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.


Запрет вводится с исключением:

1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет";

2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;

3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан;

4) вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Республики Казахстан.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГаззапретМинэнерго
12.11.2024, 08:56 21421

Казахстан заключил контракты на $120 млн на выставке в Шанхае

Казахстан заключил контракты на $120 млн на выставке в Шанхае
Фото: Минторговли РК
Шанхай. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан успешно завершил участие в 7-й Китайской международной выставке импорта (CIIE) в Шанхае, подписав контракты на сумму $120 млн на поставки мясной и масложировой продукции, сухого верблюжьего молока, соков и мармеладов. В прошлом году сумма заключенных контрактов на выставке составила более $81 млн.

Мероприятие, проходившее с 5 по 10 ноября, стало важным шагом в укреплении торгово-экономических связей Казахстана с Китаем и другими странами. Участие Казахстана было организовано при поддержке Минторговли РК и QazTrade.

Одной из ключевых инноваций стало открытие онлайн-продаж казахстанской продукции на платформе TikTok. В партнерстве с китайской компанией Jiangsu Soho Holding Group Co., Ltd был проведен стриминг, который позволил зрителям со всего мира ознакомиться с ассортиментом товаров из Казахстана и приобрести их в реальном времени. За два дня онлайн-продаж была реализована продукция на сумму 450 тыс. юаней", - отметили в Минторговли.


Казахстанские компании CEREBRA AI и Alaqan AI заняли первое и второе места в региональном финале глобального конкурса инноваций и предпринимательства для малого и среднего бизнеса Maker in China 2024 года в Центральной Азии, подтвердив высокий уровень казахстанского технологического потенциала.

В рамках выставки были подписаны несколько стратегически важных соглашений. Одним из ключевых стал меморандум о сотрудничестве между управлением туризма Туркестанской области и компанией Export Bahrain из Королевства Бахрейн, направленный на развитие туристических маршрутов и увеличение потока туристов в Туркестанскую область. Также было заключено соглашение с компанией Nomad Art из Кыргызстана, содействующее культурному и туристическому обмену между двумя странами.

Напомним, что Казахстан был представлен двумя национальными стендами: в коммерческом и национальном павильонах. В национальном павильоне площадью 132 квадратных метра были представлены продукты и услуги, способствующие продвижению казахстанского экспорта. В этом году площадь коммерческого павильона увеличена с 120 до 260 квадратных метров; в секторе "Пищевая и сельскохозяйственная промышленность" приняли участие около 50 казахстанских производителей.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?

      Архив опросов