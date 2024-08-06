Эксперт подвергла сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперт от сторонников петиции за отмену единого часового пояса в Казахстане Аида Альжанова усомнилась, что приведенные вице-министром здравоохранения Тимуром Султангазиевым на общественных слушаниях данные корректные. В связи с этим она направила на имя вице-министра письмо с разбором его выступления.
Во время вашего выступления вы сослались на международные исследования, которые утверждают, что перевод на зимнее и летнее время не оказывает влияния на организм человека. Но в петиции речь идет не о летнем времени, которое осуществляется путем перевода часов вперед для максимального использования светового дня, а о переводе всей территории Казахстана в единый часовой пояс UTC +5, для чего 1 марта 2024 года стрелки часов были переведены назад, что сократило световой день и привело к более раннему закату. Таким образом, ваше сравнение не является корректным, так как для проведения научного сравнения необходимо повторять эксперимент по аналогичной методологии при тех же соответствующих условиях и контрольной группе. В связи с этим отсылка на международные исследования (хотелось бы получить эти ссылки для проверки их научной достоверности) в данном контексте не является научно обоснованной и вызывает сомнение в компетентности топ-менеджмента Министерства здравоохранения, а также беспокойство о казахстанской медицине", - написала Аида Альжанова на своей странице в Сети.
Кроме того, она просит Минздрав провести анализ состояния здоровья жителей Западного Казахстана за последние 10 лет.
Если по логике экспертов, повлиявших на решение правительства перевести весь Казахстан в единый часовой пояс, граждан восточного и центрального Казахстана приблизили к правильному природному времени, то это значит, что уровень здоровья у жителей Западного Казахстана должен быть лучше. Просим провести анализ заболеваемости жителей Западного Казахстана за последние 10 лет, чтобы выявить данную корреляцию", - сообщила Аида Альжанова.
Эксперт отметила, что принятие решений, касающихся изменения времени, должно основываться на тщательных и многолетних исследованиях не за рубежом, а в той временной зоне, где намереваются ввести временные изменения с учетом обширной территории страны, через которую проходят 4 часовых пояса.
Это необходимо для минимизации возможных негативных последствий для здоровья граждан и предотвращения нагрузки на систему здравоохранения, которая в настоящий момент переживает не лучшие времена", - заключила Аида Альжанова.
Напомним, в ходе общественных слушаний вице-министр здравоохранения сообщил, что перед принятием решения о переходе на единый часовой пояс, научные исследования в Казахстане не проводились. Специальная рабочая группа, созданная Минздравом, провела анализ зарубежной литературы и изучила опыт других стран по изменению времени.
Участница публичных слушаний рабочей группы по рассмотрению петиции о возврате времени Шолпан Жаксыбаева отметила, что благодаря решению о введении единого часового пояса обнажилась проблема колоссальных провалов в госуправлении в Казахстане.
С какой легкостью было принято такое необоснованное, незаконное решение, которое просто состоит из подбора фактов, в котором принимали участие псевдоученые. Получается, что с такой же легкостью правительство завтра примет решение по поводу перевода Казахстана, допустим, на левостороннее движение или, может быть, по поводу того, чтобы беременность уменьшить с 9 месяцев до 7", - сказала она.
Как сообщалось ранее, пять месяцев назад, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По мнению эксперта, члена общественного совета Алматы Асета Наурызбаева, решением по петиции Министерство торговли наращивает социальное напряжение.
Вместо того, чтобы разобраться, выслушать людей, снять социальное напряжение, оно его прямо сейчас наращивает", - заявил он.