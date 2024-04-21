Эксперты ЕФСР оценили влияние стихийных бедствий на долговую устойчивость Армении, Кыргызстана и Таджикистана
Для экономической устойчивости Армении основную угрозу представляют землетрясения и засухи, для Кыргызстана и Таджикистана - землетрясения и наводнения
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) подготовили новый рабочий документ "Оценка потенциального влияния стихийных бедствий на долговую устойчивость Армении, Кыргызстана и Таджикистана".
В силу географического положения, относительно небольшой территории и высокой степени концентрации экономики риски стихийных бедствий способны оказывать значительное влияние на макроэкономические показатели этих государств", - подчеркивается в информации фонда.
В рамках исследования составлены страновые профили, включающие систематизированную информацию по географии, климату, демографии и экономике, а также свод и анализ данных по прошедшим стихийным бедствиям.
На основе анализа исторических данных сделан вывод, что для экономической устойчивости Армении основную угрозу из возможных стихийных бедствий представляют землетрясения и засухи, для Кыргызстана и Таджикистана - землетрясения и наводнения", - говорится в документе.
Эксперты ЕФСР разработали алгоритм действий, который может быть использован для оценки влияния стихийных бедствий на макроэкономические параметры и долговую устойчивость государства.
Данный алгоритм включает несколько этапов:
- выбор анализируемого типа стихийного бедствия;
- оценка размера прямого экономического ущерба от стихийного бедствия;
- оценка влияния данного ущерба на различные макроэкономические показатели при помощи моделей общего равновесия (QPM-модель);
- реализация стресс-тестирования в рамках системы анализа долговой устойчивости (DSA) в целях выявления рисков для платежеспособности государства.
Представленный подход и оценки могут быть использованы для разработки фискальных стратегий, а также стратегий противодействия стихийным бедствиям и адаптации к их последствиям. Это, в свою очередь, будет способствовать более эффективному управлению финансовыми рисками и обеспечению стабильности экономического развития", - отметил заместитель исполнительного директора - главный экономист ЕФСР Сергей Улатов.
С полной версией рабочего документа "Оценка потенциального влияния стихийных бедствий на долговую устойчивость Армении, Кыргызстана и Таджикистана" можно ознакомиться на сайте ЕФСР.
Напомним, в настоящее время Казахстан переживает общенациональное бедствие. Из-за паводков в эвакопунктах остаются почти 9 тыс. человек. Затоплены около 6 тыс. домов.