Паводки в Казахстане: свыше 8,5 тысячи остаются в пунктах эвакуации Дополнено
Фото: МЧС РК
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за паводков в Казахстане 8520 человек остаются в пунктах эвакуации, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Отведена и откачана вода из 6082 жилых домов и 2584 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. По республике вернулись в свои дома 35 122 человека", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению.
В Западно-Казахстанской области ситуация стабилизировалась. Продолжается мониторинг подтопленных дачных территорий (...) В Атырауской области продолжается мониторинг, наблюдается повышение уровня воды. В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык в городе Атырау непрерывно ведутся берегоукрепительные работы. На сегодняшний день проведено укрепление защитных дамб протяженностью 240 километров", - добавили в министерстве.
Отмечается, что всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 25 тысяч человек.
Дополнено 26.04.2024, 12.20
В Казахстане более 12 тысяч семей получили господдержку после паводков, сообщает пресс-служба правительства.
По состоянию на 26 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 12 642 семьи на сумму более 4,5 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 211,5 млн тенге. На сегодняшний день в пострадавших регионах обследован 3871 жилой дом, по 2230 объектам проведена оценка", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что 49 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.
Напомним, вчера президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.