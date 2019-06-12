Опубликованы окончательные итоги выборов президента РК

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК опубликовала окончательные итоги выборов президента, состоявшихся 9 июня , передает Kazakhstan Today.

По данным ЦИК, в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 960 364 гражданина, приняли участие в голосовании 9 274 110 человек, или 77,5%, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 22 502 и вне помещения для голосования 105 682 избирателя.

Кандидатами в президенты РК баллотировались семь человек. При голосовании кандидаты набрали следующее количество голосов:

Ахметбеков Жамбыл Аужанович - 167 649 голосов, или 1,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Еспаева Дания Мадиевна - 465 714 голосов, или 5,05% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Косанов Амиржан Сагидрахманович - 1 495 401 голос, или 16,23% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Рахимбеков Толеутай Сатаевич - 280 451 голос, или 3,04% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Таспихов Амангельди Сатыбалдиевич - 182 898 голосов, или 1,98% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6 539 715 голосов, или 70,96% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

Тугел Садыбек - 84 582 голоса, или 0,92% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В соответствии со статьей 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" считается избранным президентом Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, 1953 года рождения, казах, член партии "Nur Otan", президент Республики Казахстан, проживающий в городе Нур-Султане", - добавили в ЦИК.

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