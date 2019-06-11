Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Инаугурацию президента планируют провести 12 июня. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

Инаугурацию мы планируем провести 12 июня, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет", - проинформировал Токаев.

Он отметил, что 14 июня ему нужно вылетать в Бишкек и далее в Душанбе на крупные международные мероприятия.

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