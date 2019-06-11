Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным exit poll, на президентских выборах в Казахстане кандидат от партии Nur Otan уверенно опережает своих оппонентов. По результатам опроса Касым-Жомарт Токаев набрал 70,13% голосов избирателей. Явка на выборы составила 77,4%, то есть более 9 млн казахстанцев выразили свое мнение, сообщается на официальном сайте кандидата в президенты РК от Nur Otan.

Токаев встретил результаты exit poll вместе со своим штабом в Центральном аппарате партии Nur Otan, после чего поблагодарил соотечественников за оказанное ему доверие.

Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, эта была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа", - заявил Токаев.

Он поблагодарил членов республиканского общественного штаба, активистов и сторонников партии за проделанную в электоральный период работу, отметив масштабность и технологичность проведенной кампании.

Вы заметили, что ситуация в стране изменилась, так же как и ситуация во всем мире. Мы стали объектом влияния международных турбулентных процессов. Казахстан, будучи частью мирового сообщества, ощущает на себе то, что происходит за его пределами. Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана", - добавил кандидат.

Он отметил, что Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев построил сильное многонациональное государство, известное во всем мире.

Наша задача состоит в том, чтобы сохранить все достижения и идти вперед по пути прогресса и созидания", - подчеркнул Токаев.

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