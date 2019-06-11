Международные наблюдатели назвали выборы президента в Казахстане прозрачными и демократичными

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Международные наблюдатели назвали прошедшие выборы президента Казахстана демократичными и не обнаружили каких-либо значительных нарушений, передает Kazakhstan Today.

Конечно, выборы можно считать успешными. Они были хорошо организованы, соответствовали законодательству Республики Казахстан и отвечают общепризнанным демократическим нормам", - сказал председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Он также отметил высокую явку, которая, по его словам, свидетельствует о том, что "гражданам Казахстана не все равно, кто займет высший пост".

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не зафиксировала на выборах президента Казахстана нарушений, способных повлиять на исход голосования, сообщает ТАСС

"Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность внеочередных выборов, не отмечено", - сказал глава миссии генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

По его словам, "миссия отметила отдельные случаи нарушений, которые не носили распространенный характер и не могли оказать влияние на результаты выборов".

"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - подчеркнул Норов.

Генсекретарь ШОС добавил, что в наблюдении за выборами приняли участие 25 человек из семи государств ШОС. Он также указал, что внесенные с прошлых выборов изменения и дополнения в избирательное законодательство Казахстана были направлены на дальнейшую демократизацию и повышение гласности выборов, а также создание благоприятных условий для реализации прав граждан.

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