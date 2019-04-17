В Нур-Султане приостановили строительство системы ЛРТ

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Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане приостановили строительство системы легкорельсового надземного транспорта Astana LRT. Об этом на заседании правительства сообщил аким города Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

Запуск ЛРТ планировался летом будущего года. Проект предусматривал 18 станций, 19 единиц подвижного состава и депо, сообщает "Хабар 24"

Также аким столицы сообщил о снижении показателей в городе: объемы строительства снизились на 43%, вдвое сократились с начала года и инвестиции. По словам Бахыта Султанова, причина - в малом количестве крупных проектов.

Если за последние два года в городе сдали 12 крупных проектов, то в этом году реализация идет только по четырем. Влияние оказывает еще и приостановление строительства ЛРТ. Сейчас совместно с правительством и Национальным банком отрабатываем вопросы финансирования по инвестиционным проектам", - сказал аким.

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