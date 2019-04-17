В Нур-Султане приостановили строительство системы ЛРТ

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Запуск ЛРТ планировался летом будущего года. Проект предусматривал 18 станций, 19 единиц подвижного состава и депо, сообщает "Хабар 24".
Также аким столицы сообщил о снижении показателей в городе: объемы строительства снизились на 43%, вдвое сократились с начала года и инвестиции. По словам Бахыта Султанова, причина - в малом количестве крупных проектов.
Если за последние два года в городе сдали 12 крупных проектов, то в этом году реализация идет только по четырем. Влияние оказывает еще и приостановление строительства ЛРТ. Сейчас совместно с правительством и Национальным банком отрабатываем вопросы финансирования по инвестиционным проектам", - сказал аким.
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