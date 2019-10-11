Новую схему хищения денег при строительстве ЛРТ в Нур-Султане выявила Антикоррупционная служба

Антикоррупционная служба продолжает расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве легкорельсового транспорта. Создана межведомственная следственно-оперативная группа, которая исследует все три этапа строительства, сообщила пресс-служба ведомства.
Проверяется обоснованность стоимости технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации (ПСД), фактические объёмы выполненных строительных работ, оказанные консультационные услуги и осуществление технического надзора. В этой связи ведомством привлечены специалисты и эксперты, обладающие специальными познаниями в указанных отраслях.
Изъяты все документы, имеющие значение для дела (в банках второго уровня, ликвидационной комиссии, в ТОО "Астана LRT" и его контрагентах, в МНЭ РК и департаменте юстиции по Нур-Султану), на основании которых назначены экономические и строительные экспертизы.
Финансовые специалисты уже приступили к экономическим расчетам, а строительные эксперты заканчивают контрольные обмеры построенных объектов.
При взаимодействии с Национальным банком и Счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в Банк Астаны денежных средств, полученных у Банка развития Китая.
Наряду с этим следствием выявляются новые схемы хищений. Так, в 2014 году ТОО "Астана LRT" заключило договор на разработку проектно-сметной документации по завышенной стоимости. При установленной государственной экспертизой стоимости 2,6 млрд тенге, ЛРТ заключен договор на 4,2 млрд тенге, из которых подрядчикам оплачено 3 млрд тенге. Разница составила 412 млн тенге. Указанные средства обналичены и похищены с использованием лжепредприятий. Следствием определен круг должностных лиц акимата Астаны, ТОО "Астана ЛРТ" и руководителей подрядных организаций, причастных к реализации проекта", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно сообщению, "во исполнение поручения главы государства Антикоррупционной службой принимаются исчерпывающие меры по скорейшему установлению всех обстоятельств дела и привлечению виновных лиц к ответственности".
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавнем совещании в столичном акимате поручил активизировать расследование по делу о строительстве ЛРТ. Он также выразил сомнение в целесообразности проекта.
Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь бегаете больше. Для чего тогда строить LRT? 18 станций - это значит чуть больше 1 километра один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело", - сказал Токаев, поручив правительству и акимату определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также составить график и механизм реализации второй очереди.
Ранее глава государства поручил акиму столицы Алтаю Кульгинову предметно изучить ситуацию со строительством ЛРТ.
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