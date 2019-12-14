Экс-замакима Нур-Султана объявлен в международный розыск по делу о строительстве ЛРТ

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Бывший заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков объявлен в международный розыск по делу о хищении средств при строительстве ЛРТ. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает Kazakhstan Today.

По словам Перова, расследование уголовного дела по хищению средств близится к завершению.

Преступная схема организована заместителем акима столицы Султанбековым и руководителем "Астана LRT" Арданом при пособничестве казахстанских и иностранных компаний. Указанные должностные лица при участии руководителей управлений акимата Аманжулова, Нурпеисова (секретарь городского маслихата) утвердили затраты с завышением на 24 млрд тенге", - проинформировал он.

Перов также отметил, что впоследствии директора подрядных организаций заключили мнимые договоры по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичили деньги через лжепредприятия. Ущерб государству превысил 5 млрд тенге.

По данным Агентства по противодействию коррупции, по этому делу привлекаются пять бывших руководителей акимата столицы и шесть руководителей подрядных организаций. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Трое объявлены в международный розыск, в том числе Султанбеков и Ардан.

Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь бегаете больше. Для чего тогда строить ЛРТ? 18 станций - это значит чуть больше 1 километра один отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим. Я вообще не понимаю, как можно было такой проект пускать в дело", - сказал Токаев, поручив правительству и акимату определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также составить график и механизм реализации второй очереди.

Позднее в интервью Deutsche Welle Токаев отметил, что проект строительства ЛРТ до сих пор вызывает сомнения, причем не только в Казахстане. В Китае лица, причастные к нему, также оказались под следствием. В РК же, по словам президента, "необходимо внимательно рассмотреть этот проект", в том числе касательно коррупционной составляющей.

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