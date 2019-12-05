Токаев: мы не называем события в Крыму аннексией (ВИДЕО)

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Нурсултан Назарбаев накануне официального визита в Германию дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

В ходе интервью журналист Жанна Немцова задала вопрос о том, были ли казахстанские власти напуганы событиями в Украине.

Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, испуга, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией", - заявил Токаев.





По его словам, в РК "изначально верили в мудрость, порядочность российского руководства", "поэтому каких-либо опасений в отношении того, что могут быть якобы предприняты какие-то подобные меры, о чем нам постоянно напоминали некоторые так называемые партнеры, не было".

Вместе с тем сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в Казахстане. "Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске", - напомнил президент Казахстана.

В ходе интервью большое внимание было также уделено взаимодействию с Китаем. В частности, был задан вопрос о строительстве ЛРТ в Нур-Султане, по которому глава государства ранее поручил начать расследование . Токаев отметил, что проект до сих пор вызывает сомнения, причем не только в Казахстане. В Китае лица, причастные к нему, также оказались под следствием. В РК же, по словам президента, "необходимо внимательно рассмотреть этот проект", в том числе касательно коррупционной составляющей

Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о заявлениях правозащитных организаций касательно содержания этнических казахов в лагерях исправительного воспитания в Синьцзяне.

Во-первых, в Синьцзяне проживают граждане Китайской Народной Республики... Что касается сообщений правозащитных организаций в отношении лиц казахской национальности, которые якобы содержатся в этих лагерях перевоспитания, концентрационных лагерях, - эти факты требуют проверки". - заявил глава государства.

По его мнению, "многие сообщения, которые предоставляются международными правозащитными организациями, не соответствуют действительности, во всяком случае, в отношении этнических казахов".

Идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой проблемы. Мы понимаем, что это часть геополитики, поскольку Китай и США столкнулись друг с другом в торговой войне. Как закончатся переговоры, будут ли сняты санкции против Китая, покажет время. Но Казахстан не должен стать территорией так называемого глобального антикитайского фронта", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы были затронуты вопросы о передаче власти в РК, которую Токаев назвал "политической инновацией". Он высказался относительно заявлений о культе личности в РК и в очередной раз заявил, что в стране нет двоевластия

Также поднимались вопросы о митингах, применении спецсредств и другие.

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