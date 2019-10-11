Назарбаев прокомментировал слухи о "двоевластии" (ВИДЕО)

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу "Хабар", передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом "двоевластии", а также рассказал о причинах сложения им полномочий президента страны, сообщил пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Айдос Укибай в Твиттере.





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