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Токаев проведет переговоры с Ангелой Меркель в Германии

04.12.2019, 14:28 8614
Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит с официальным визитом Германию, передает Kazakhstan Today.
 

5-6 декабря 2019 года Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия. Запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений Казахстана и Германии", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали. 

 
По его информации, программа визита также включает встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Вольфгангом Шойбле.
 
Кроме того, 6 декабря в Берлине Касым-Жомарт Токаев выступит перед видными политиками и общественными деятелями, представителями государственных органов Германии, членами парламентской группы дружбы "Германия - Центральная Азия". 
 
Глава государства примет участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний, уточнил Берик Уали.
 

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