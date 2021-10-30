Казахстанских чиновников объявили в международный розыск по делу "Астана-LRT"

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова, обвиняемых в хищениях по делу "Астана-LRT", объявили в международный розыск по линии Интерпола, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Информация о разыскиваемых размещена в базе данных Интерпола, сообщил в ответе на депутатский запрос генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов.
15 апреля 2021 года от Интерпола Турции получена информация, что уголовный суд района Бакыркей Стамбула проводит установление и задержание разыскиваемого (бывшего председателя правления "Астана LRT" Талгата Ардана. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - говорится в ответе.
В то же время на территории США ведется розыск экс-акима Астаны Каната Султанбекова.
Уголовное дело в отношении беглых чиновников выделено в отдельное производство.
В настоящее время на имущество Султанбекова наложен арест, имущество Ардана, подлежащее аресту и конфискации, не выявлено.
Агентство по финмониторингу также не выявило, чтобы чиновники вывозили какие-либо активы за рубеж.
Напомним, ранее депутат Максат Раманкулов в своем депзапросе назвал дело об LRT "памятником воровству и безнаказанности" и обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела.
Процесс по делу "Астана ЛРТ" начался в Нур-Султане осенью 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге. Прокурор запросил виновным до 11 лет лишения свободы.