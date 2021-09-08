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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В их числе - помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ, даже в качестве свидетелей", - сообщает NewTimes.kz.





Ходатайство с просьбой допросить вышеуказанных государственных служащих сегодня, во время заседания апелляционной инстанции, заявила адвокат одного из осужденных Сауле Акатова. Это уже не первое ее обращение к суду, однако в вызове в суд высокопоставленных свидетелей ей было отказано.





В своем решении судья Кажымукан Мекемтас практически не отразил аргументов защиты, ограничившись предложением: "Члены бюджетной комиссии были введены в заблуждение"", - пишет сайт.

Уже настолько назрела необходимость в допросе должностных государственных лиц, принявших решение о строительстве такого уникального и непонятного до сего времени проекта, что без этого просто зайдем в тупик, а вернее, уже до него дошли, что усматривается из вынесенного судом первой инстанции приговора. В итоге результат - осуждение невиновного Рашида Аманжулова и других. Для устранения этих противоречий, для установления действительной истины по делу, в целях недопущения судебной ошибки, мы уже обращаемся к суду апелляционной инстанции с ходатайством, исходя из того, что, согласно части 1 статьи 21 УПК РК, правосудие осуществляется на началах равенства всех перед законом, и просим вызвать в суд в качестве свидетелей бывших премьер-министров и других чиновников", - обратилась к суду Акатова.





Она просит не только допросить экс-премьеров и акимов, но и предоставить на обозрение документы, подписанные вышеуказанными чиновниками. Кроме того, по мнению адвоката, они смогут рассказать, кому принадлежала инициатива появления проекта, кто все согласовывал, проверял данные и кем было принято окончательное решение о строительстве проекта ЛРТ.





По словам Акатовой, премьер-министры, министры и акимы, каждый на своем уровне, контролировали, проверяли и анализировали бюджетные заявки по проекту «Новая транспортная система города Астаны». Они же отвечали за ценообразование и целесообразность запрашиваемых денежных средств, а также контролировали выделение и расходование бюджетных средств и другие вопросы, имеющие существенное значение для дела.





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