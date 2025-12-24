Как казахстанцы отдохнут на Новый год

Подписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтамПодписан указ о присуждении Президентской литературной премии молодым казахстанским писателям и поэтам
Как жители Казахстана будут отдыхать в период новогодних праздников в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
Школьников ждут 10-дневные зимние каникулы - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года. Об это сообщили в Министерстве просвещения РК.
Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств.
В частности, детям в свободное время рекомендуется:
- чтение книг;
- посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам;
- участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах;
- участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.
В школах и организациях дополнительного образования рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий. Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - добавили в пресс-службе.
ЕАБР: Экономики стран Евразии покажут рост до 9,3% в 2026 году
Евразийский банк развития представил макроэкономический прогноз на 2026-2028 годы. Аналитики ожидают, что инвестиционная активность и внутренний спрос останутся ключевыми драйверами роста для большинства стран региона, несмотря на умеренный рост мировой экономики и сохранение повышенных процентных ставок.
Аналитики ЕАБР прогнозируют, что темп роста агрегированного ВВП семи государствах участницах составит 2,3% в 2026 году. При этом большинство стран сохранит высокую экономическую активность. Рост ВВП прогнозируется в 2026 году: в Армении - 5,3%, в Беларуси - 1,8%, в Казахстане - 5,5%, в Кыргызстане - 9,3%, в России - 1,4%, в Таджикистане - 8,1% и в Узбекистане - 6,8%.
По мнению экспертов, мировая экономика будет расти несколько меньшими темпами, чем в 2024-2025 гг., и постепенно приспособится к новым торговым ограничениям. В США в 2026 году ожидается рост около 1,6% на фоне тарифного конфликта и высокого уровня долга. Экономика еврозоны прибавит 1,1%, в основном благодаря увеличению госрасходов на оборону и инфраструктуру. Китай останется драйвером: экономика страны может вырасти на 4,6% в 2026 году, чему будет способствовать стимулирование внутреннего спроса властями.
Инфляция в США и еврозоне останется выше целевых уровней в 2026-2028 гг. При этом динамика процентных ставок будет различаться. В США снижение ставок будет идти медленно из-за роста издержек на фоне тарифных конфликтов. В то время как ЕЦБ, по мнению аналитиков ЕАБР, завершил цикл снижения ставок в 2025 году, и начнет постепенно повышать их в 2026-2027 гг.
В макропрогнозе отмечается, что после периода низких ставок в 2010-е годы экономики вернулись к более высокому, "нормальному" уровню процентных ставок, характерному для периода до эпохи сверхдешевых денег. Это создает дополнительные риски для финансовой стабильности и инвестиций, так как компаниям и государствам приходится рефинансировать значительные объемы долга. Как результат, уровень процентных ставок будет сдерживать рост мировой экономики из-за увеличения процентных платежей и снижения доступности средств для инвестиций.
В 2025-2027 гг. на сырьевых рынках ожидается разнонаправленная динамика: нефть немного подешевеет из-за роста предложения, тогда как цены на металлы вырастут благодаря увеличению инфраструктурных проектов и развитию "зеленой" энергетики. Стоимость золота останется на повышенном уровне из-за повышенного спроса на него в качестве резервного актива в условиях геополитической нестабильности и тенденции к дедолларизации.
Евразийский регион
Прогнозируемая динамика мировой экономики и сырьевых рынков не создаст серьезных препятствий для экономического роста в Евразийском регионе, но и не станет драйвером роста.
Пониженные цены на нефть ограничат экспортную выручку стран - экспортеров энергоносителей (Казахстан, Россия), но не окажут серьезного давления на их экономический рост. Для стран - нетто-импортеров нефти (Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) более низкие цены улучшат условия торговли и помогут сдержать рост внутренних цен. Высокие цены на золото повысят валютные поступления у региональных экспортеров (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).
В 2025 году экономика региона операций ЕАБР возвращается к умеренному, равновесному уровню после двух лет рекордного роста. По оценкам аналитиков ЕАБР, ВВП региона увеличится на 1,9% по итогам 2025 г. после 4,5% в 2024 гг. Замедление объясняется в первую очередь охлаждением экономики России. В то же время в ряде стран Центральной Азии ожидаются рекордные темпы роста по итогам 2025 г. Высокие темпы роста позволили странам Центральной Азии удержать внешний долг на стабильном уровне, несмотря на активное привлечение капитала. Это повышает их инвестиционную привлекательность по сравнению с другими развивающимися экономиками, где долговая нагрузка заметно возросла.
В 2026 году экономика региона продолжит развиваться устойчивыми темпами - на 2,3%. В большинстве стран рост останется высоким благодаря активным инвестициям. Инфляция будет постепенно снижаться в направлении целевого уровня. Рост цен в регионе замедлится до 6,4% в 2026 году с 7,5% в 2025 году при отсутствии дополнительных шоков благодаря взвешенной денежно-кредитной политике регуляторов стран-участниц ЕАБР.
Прогноз основных макроэкономических показателей государств - участников ЕАБР на 2026 год
Казахстан
Аналитики ЕАБР ожидают сохранение устойчивого роста экономики Казахстана на уровне 5,5% в 2026 году. Реализация Национального инфраструктурного плана и запуск государственной программы "Заказ на инвестиции" смягчат негативное влияние пониженных цен на нефть. Экономику также поддержит наращивание несырьевого экспорта. Прогнозируется снижение инфляции после пика в начале 2026 г. на фоне повышения НДС. При этом умеренно жесткие денежно-кредитные условия обеспечат снижение инфляции до 9,7% на конец 2026 г. По прогнозам аналитиков ЕАБР, курс тенге в среднем в 2026 году составит 535 тенге/долл. Факторами поддержки обменного курса выступят высокая базовая ставка и рост несырьевого экспорта.
Армения
Темпы экономического роста Армении, по прогнозам ЕАБР, останутся высокими и составят 5,3%. Основным фактором остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос, поддерживаемый высоким уровнем накоплений и растущим кредитованием. Инфляция стабилизируется около целевого уровня, 3±1%, и составит 3,3% на конец 2026 г. Среднегодовой курс драма ожидается на уровне 393 за доллар из-за роста импорта на фоне высокого внутреннего спроса.
Беларусь
В Беларуси прогнозируется сохранение темпов роста в 2026 г. на уровне 1,8% с последующим ускорением. Сдерживающим фактором остается снижение спроса на белорусскую продукцию из-за замедления экономики ключевого торгового партнера - России. При этом высокая инвестиционная и потребительская активность поддерживают рост экономики. Инфляция в Беларуси будет находиться около обновленной целевой отметки - 7%. Ее более быстрому замедлению будут препятствовать импорт ценового давления из России и дефицит трудовых ресурсов. Средний курс белорусского рубля в 2026 г. прогнозируется на уровне 3,32 бел.руб./долл. Умеренное ослабление курса связано с ростом импорта и сокращением экспорта товаров на фоне сохранения чистой продажи валюты населением, поддерживающей курс.
Кыргызская Республика
В 2026 г. экономика Кыргызской Республики сохранит лидерство в регионе по росту ВВП - около 9,3%. Такая динамика будет сформирована за счет наращивания инвестиций в транспорт, энергетику и водоснабжение, а также - в жилищное строительство. Аналитики ЕАБР ожидают замедления инфляции до 8,3% на конец 2026 года. Более быстрое снижение инфляции будет ограничивать рост тарифов и акцизов. Курс сома в среднем в 2026 году ожидается на уровне 89,2, поддержку окажут рост денежных переводов и высокая стоимость золота, ключевого экспортного товара республики.
Россия
В России в 2026 году прогнозируется рост экономики на 1,4% с последующим возвращением к устойчивым темпам роста благодаря сохранению бюджетного стимулирования и восстановлению кредитования. Инфляция продолжит снижаться в направлении целевого уровня и составит 5,7% на конец 2026 г. Повышение НДС и дефицит рабочей силы будут удерживать инфляцию выше цели. Аналитики ЕАБР ожидают ослабления обменного курса российского рубля до 97 руб./долл. на конец 2026 г. в условиях пониженных цен на нефть, постепенного снижения ставок и сокращения валютных продаж Банком России.
Таджикистан
Экономика Таджикистана сохранит высокие темпы роста ВВП в 2026 году - около 8,1%. Основные драйверы - расширение мощностей в энергетике и обрабатывающей промышленности, повышенные цены на золото и цветные металлы. Инфляция повысится до 4,5% г/г к концу 2026 года и останется в целевом диапазоне, 5±2%. Курс сомони будет стабильным благодаря увеличению экспорта и денежных переводов трудовых мигрантов. По прогнозам аналитиков ЕАБР, средний курс сомони в 2026 году составит примерно 9,8 сомони/долл.
Узбекистан
Аналитики ЕАБР ожидают, что экономика Узбекистана продолжит расти устойчиво высокими темпами - около 6,8% в 2026 году. Рост обеспечат высокие инвестиции и благоприятные цены на золото. Инфляция продолжит снижаться в направлении цели ЦБ РУ и может замедлиться до 6,7% на конец 2026 г. Этому будут способствовать относительно жесткие денежно-кредитные условия и стабильность курса сума -примерно 12 800 сумов за доллар в среднем за год. Поддержку национальной валюте окажут сохранение высокого уровня денежных переводов и рост экспорта металлов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
ЕАБР прогнозирует замедление инфляции в Казахстане до 12,3% к концу 2025 года
Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Казахстане замедлилась до 12,4% г/г в ноябре 2025 года с 12,6% г/г в октябре. Ключевой вклад в торможение роста цен внесла дефляция в сфере жилищно-коммунальных услуг: -0,3% м/м в ноябре после -3,5% м/м в октябре. Снижение происходит на фоне решения правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги и бензин до стабилизации инфляции. По нашим оценкам, инфляция продолжит замедляться и составит около 12,3% на конец 2025 года", - заявили аналитики.
Между тем инфляция в Армении снизилась до 3,1% г/г в ноябре после 3,7% г/г в октябре, что, по мнению аналитиков, обусловлено замедлением роста стоимости продовольствия и связано с динамикой мировых цен.
В ноябре инфляция в секторе услуг стабилизировалась, вместе с тем в непродовольственном сегменте рост цен ускорился. Мы прогнозируем сохранение роста потребительских цен вблизи цели ЦБ РА в текущем году", - заявили они.
Тем временем в Беларуси золотовалютные резервы выросли на $0,18 млрд за ноябрь 2025 года и достигли $13,9 млрд на начало декабря.
Основным фактором стало подорожание золота на мировых рынках, что увеличило его стоимость в резервах на $0,31 млрд. При этом активы в иностранной валюте сократились на $0,1 млрд. С начала года резервы выросли более чем в 1,5 раза, или на $5 млрд. С сентября 2025 года объем резервов соответствует международному критерию безопасности - покрывает трехмесячный объем импорта", - сообщается в обзоре.
Также по информации аналитиков, инвестиции в Кыргызской Республике повысились на 18,9% г/г по итогам января-октября 2025 года после 18,8% г/г в январе-сентябре.
В отраслевом разрезе наибольший рост капиталовложений наблюдался в водоснабжении - на 110% г/г, а также в добыче полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности - на 60% г/г в обоих случаях. Основными источниками инвестиций являются бюджетные и собственные средства предприятий. Благодаря высокой инвестиционной активности ожидаем, что рост экономики станет рекордно высоким в 2025 года", - заявили в ЕАБР.
ВВП России увеличился на 1% г/г в январе-октябре 2025 года, как и в январе-сентябре.
Рост потребительской активности ускорился до 2,7% г/г в январе-октябре после 2,5% г/г за январь-сентябрь. Увеличились темпы роста в сельском хозяйстве и в промышленном производстве. При этом инвестиционная активность снизилась: инвестиции в основной капитал сократились на 3,1% г/г в III кв. после роста на 1,5% г/г во II квартале. Спад во многом связан с высокой базой в III квартале прошлого года, когда компании нарастили закупки транспортных средств, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники в преддверии повышения утилизационного сбора", - уточнили аналитики.
Между тем инфляция в Узбекистане замедлилась до 7,5% г/г в ноябре 2025 года после 7,8% г/г в октябре.
Наиболее выраженное снижение темпов роста цен в сегментах непродовольственных товаров и платных услугах. Например, в секторе услуг гостиниц и общепита инфляция составила 8,8% г/г после 9,6% г/г в октябре. Замедлению инфляции способствует относительно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РУ: основная ставка поддерживается на уровне 14%, а также укрепление обменного курса на 7,8% с начала года", - добавили в ЕАБР.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Медицина, образование, спорт: социальное развитие города Островца после запуска БелАЭС
Белорусская атомная электростанция продолжает развивать социальную инфраструктуру и совершенствовать подготовку кадров. Как сообщили на предприятии в рамках пресс-тура по приглашению Министерства энергетики Республики Беларусь, в организации действуют комплексные системы управления охраной труда, социальной и страховой защитой работников.
Социальные программы
Все сотрудники БелАЭС обеспечены арендным жильем. Одним из ключевых направлений социальной политики остаются реабилитационно-оздоровительные программы - персонал ежегодно проходит местную и выездную реабилитацию в санаториях энергетической отрасли. Программы обязательного медицинского страхования также являются стабильной частью социальной поддержки.
На станции функционирует лаборатория психофизиологического обеспечения. Специалисты лаборатории занимаются созданием комфортного психологического климата в коллективах и мониторингом психофизиологического состояния работников.
Корпоративные и спортивные инициативы
Руководство предприятия совместно с профсоюзной организацией поддерживает культурно-массовые и спортивные мероприятия. Среди наиболее востребованных - туристические слеты, "Дни здоровья", корпоративные соревнования. Работники станции регулярно становятся призерами отраслевых турниров. Организуются также экскурсии, поездки, посещения театров и спортивных матчей.
Подготовка персонала
Персонал станции проходит обучение в учебно-тренировочном центре БелАЭС. Центр отвечает за базовую подготовку, повышение квалификации и производственное обучение сотрудников. В УТЦ используются современные технические средства, в том числе локальные тренажеры и компьютерные обучающие системы.
Ключевым элементом подготовки является полномасштабный тренажер блочного щита управления, который позволяет моделировать различные режимы эксплуатации энергоблока и отрабатывать действия персонала в нестандартных ситуациях.
В учебном процессе задействованы 33 инструктора, обладающие значительным опытом работы на атомных станциях. С 2008 года по государственным и отраслевым программам подготовлено около 1000 специалистов, еще 600 - в рамках работ по сооружению станции. Ежегодно 400 сотрудников обучаются в сторонних учреждениях Беларуси и России, около 1500 - в УТЦ и подразделениях БелАЭС.
Аддитивные технологии формируют новый технологический уклад промышленности
Российская госкорпорация "Росатом" открыла в Беларуси первый зарубежный центр аддитивных технологий. В ходе пресс-тура на Белорусскую АЭС, организованного Министерством энергетики Республики Беларусь, журналистам рассказали о Центре аддитивных технологий в Минске.
Для "Росатома" это первый ЦАТ, созданный за рубежом. В его основе - опыт и экспертиза, накопленный в российской атомной отрасли: с 2020 года при непосредственном участии бизнес-направления "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома" были созданы три ЦАТ на предприятиях "Росатома", еще семь центров аддитивных технологий общего доступа открылись на базе образовательных учреждений в различных регионах России - от Белгорода до Хабаровска.
Центр оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting - SLM). Это среднегабаритный SLM-принтер RusMelt 300M, крупногабаритный RusMelt 600M - обе серийные установки созданы специалистами атомной отрасли с учетом требований со стороны заказчиков - ведущих представителей российской промышленности. Кроме того, ЦАТ оснащен установкой для печати песчанно-полимерных форм для литья российского производства, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером "Росатома". Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.
После ввода второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС) по просьбе президента Республики Беларусь мы начали проработку новых проектов, в том числе по неядерным направлениям бизнеса, которые выросли из наших компетенций в атомной промышленности. Внедрение аддитивного производства обеспечивает переход к новому технологическому укладу. По сравнению с традиционными технологиями трехмерная печать позволяет изготавливать уникальные изделия сложной формы быстро и экономически эффективно по принципу безотходного производства. Создание центра аддитивных технологий было пунктом номер один в дорожной карте нашего сотрудничества с правительством Республики Беларусь, и этот проект мы смогли реализовать с опережением сроков. Все оборудование в центре полностью технологически независимо от третьих стран, более половины машин изготовлено в "Росатоме". Уверен, что экспортный потенциал центра позволит в скором времени выйти со своей продукцией и услугами на зарубежные рынки", - рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии открытия центра.
Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Трехмерная печать снижает массу изделий, оптимизирует затрачиваемые материалы и сокращает сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют оперативно перенастраивать параметры печати для изготовления изделий из различных материалов. Продукция 3D-печати находит применение в самых разных областях - от ядерных и космических технологий до медицины.
ООО "Центр аддитивных технологий РН" - совместное российско-белорусское предприятие, учрежденное для создание Республиканского центра аддитивных технологий в рамках реализации дорожной карты по сотрудничеству между госкорпорацией "Росатом" и правительством Республики Беларусь (утверждена в декабре 2023 года). На первоначальном этапе в 2025 году ЦАТ обеспечит 16 высококвалифицированных рабочих мест, к 2027 году планируется увеличить их число до 40.
Госкорпорация "Росатом" одной из первых в России приступила к разработке отечественного оборудования трехмерной печати. Бизнес-направление "Аддитивные технологии" (в структуре топливного дивизиона) предоставляет комплексное решение от разработки 3D-принтеров, комплектующих, материалов для печати, программного обеспечения, оказания сервисной поддержки и обучения персонала до оказания услуг по 3D-печати, а также создания центров аддитивных технологий на предприятии заказчика "под ключ".
Росатом" объединяет весь цикл аддитивного производства и обеспечивает российские производственные компании стратегических отраслей промышленности инновационным и надежным оборудованием, материалами и профессиональным сервисом для внедрения технологий аддитивного производства. Компания пре доставляет комплексное предложение по внедрению аддитивных технологий: печать по трем различным технологиям металлами, пластиками и песком, а также 3D-сканирование изделий, проведение НИОКР и технологических аудитов на предприятиях для индивидуального поиска оптимального направления внедрения аддитивных технологий.
Белорусская АЭС. Мировой уровень технологий, экологии, безопасности и эффективности
Белорусская атомная электростанция - современный энергетический комплекс, построенный по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения электрической мощностью около 2400 мегаватт. За счет эксплуатации Белорусской АЭС примерно на 7 млн тонн в год будут сокращаться выбросы углекислого газа. Общий объем выработки электроэнергии Белорусской АЭС составит около 17,74 млрд киловатт-часов электроэнергии в год и обеспечит до 40% внутренних потребностей страны. Это позволит сократить объемы потребляемого газа на 5 млрд кубометров в год. Особое внимание на предприятии уделяется вопросам безопасности, экологического контроля и международного взаимодействия.
В ходе пресс-тура на Белорусскую АЭС, организованном при содействии Министерства энергетики Республики Беларусь, руководители и сотрудники станции ответили на вопросы информационного агентства Kazakhstan Today.
Расскажите о системах мониторинга и управления безопасностью на Белорусской АЭС. В какой мере они соответствуют современным международным стандартам, включая рекомендации МАГАТЭ? Какие технологии и протоколы используются для предотвращения аварийных ситуаций и какие уроки были извлечены из мировых инцидентов в атомной энергетике?
- Оценка безопасности и проектных решений Белорусской АЭС выполнена с применением современных нормативных требований, учитывающих подходы и рекомендации МАГАТЭ. На предприятии ведется постоянная работа, направленная на поддержание и развитие достигнутого уровня безопасности.
Проект "АЭС-2006" с реактором ВВЭР-1200 включает комплекс активных и пассивных систем, способных обеспечить устойчивую работу энергоблоков даже в условиях внешних воздействий, аналогичных тем, что наблюдались на японской АЭС "Фукусима Дайичи". На этапе сооружения БелАЭС были проведены стресс-тесты для оценки готовности к подобным аварийным сценариям. Результаты этих проверок позволили внедрить дополнительные технические решения, повышающие устойчивость станции к теоретическим запроектным ситуациям.
Кроме того, БелАЭС прошла проверку Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG).
Европейские эксперты впервые применили наиболее строгие стандарты оценки безопасности новых энергоблоков. По итогам проверки дефицитов безопасности выявлено не было, а ряд проектных решений был отмечен как положительная практика, соответствующая лучшим международным стандартам.
Проводятся ли исследования и мониторинг воздействия на окружающую среду в районе Белорусской АЭС, чтобы оценить влияние на водные ресурсы, почву и атмосферу? Какие меры принимаются для минимизации воздействия станции на экосистему региона?
- Белорусская АЭС осуществляет постоянный радиационный мониторинг по пяти направлениям: излучение на местности, состояние атмосферы, водных объектов, почв, а также сельскохозяйственной, лесной и луговой растительности.
Система радиационного контроля включает два уровня: автоматизированный и лабораторный. За их работу отвечают две специализированные лаборатории - ЛАСКРО (лаборатория автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) и ЛРКОС (лаборатория радиационного контроля окружающей среды).
Автоматизированная система состоит из десяти постов радиационного контроля, установленных в окрестностях станции. Измерения проводятся непрерывно, а данные обновляются каждые 30 минут и публикуются на официальном сайте БелАЭС.
Результаты наблюдений подтверждают, что за время эксплуатации станции радиационный фон в регионе не изменился и соответствует "нулевому" уровню, зафиксированному до начала строительства.
Кроме того, на территории вокруг АЭС действуют контрольные участки для наблюдения за состоянием снежного покрова, водной растительности и почв, а также участки наблюдений за лесной и луговой растительностью. Информация о результатах лабораторного контроля регулярно публикуется на сайте станции.
Таким образом, экологическая безопасность Белорусской АЭС обеспечивается многоуровневой системой наблюдений и прозрачностью данных, доступных как специалистам, так и населению.
В рамках каких международных проектов или соглашений Белорусская АЭС проводит исследования, технические учения и обмен опытом с атомными станциями других стран?
- Белорусская АЭС активно сотрудничает с зарубежными партнерами в сфере обмена опытом, научно-технических исследований и повышения квалификации персонала.
Во-первых, взаимодействие с атомными станциями Российской Федерации осуществляется в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между АО "Концерн "Росэнергоатом" и ГП "Белорусская АЭС".
Во-вторых, предприятие является членом Московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных станций (ВАО АЭС). В рамках ежегодных рабочих планов организуются взаимные визиты и бенчмаркинги на действующих АЭС других стран.
Кроме того, БелАЭС принимает участие в проектах технической помощи МАГАТЭ. В настоящее время реализуется проект BYE2008 "Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации". Он включает семинары, учебные курсы и стажировки, направленные на обмен знаниями и внедрение лучших международных практик эксплуатации.
Что ждет казахстанцев в ноябре
Что ожидает казахстанцев в ноябре 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Начало второй четверти в школах
3 ноября школьники вернутся за парты. Во второй четверти их ждет 8 учебных недель. Осенние каникулы продлились 7 дней (с 27 октября по 2 ноября).
Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.
В Казахстане с ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг водоснабжения
С 1 ноября вступает в силу новая методика расчетов объемов услуг по водоснабжению и водоотведению, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства. Принятая методика не вводит новых платежей и не увеличивает размеры оплаты.
Как пояснили в министерстве, документ разработан, чтобы установить единые правила определения объемов воды, подаваемой и отводимой водоканалами. Оплата, как и прежде, рассчитывается по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности (между участками сетей, принадлежащих потребителям и водоканалу). Там, где счетчиков нет, применяется норма потребления, утверждаемая акиматами.
Для жильцов многоквартирных домов порядок расчета также остается прежним. Если в доме установлен общий прибор учета, а часть квартир не имеет индивидуальных счетчиков, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между участниками кондоминиума. Такой порядок действовал и раньше, он просто закреплен в обновленной методике для исключения разночтений.
Принятие данной методики не повлечет за собой увеличения оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения.
Методика не изменяет принципов оплаты. Она лишь делает систему более прозрачной. Где установлен счетчик - человек платит только за свое потребление, без счетчика - по утвержденной норме. Разница показаний между общедомовым и индивидуальными приборами - это общедомовые нужды, а не чья-то ошибка или штраф. Никаких скрытых начислений не будет. Такой порядок расчета разницы между показаниями приборов действовал и ранее", - подчеркнул председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов.
Таким образом, методика ничего не меняет для собственников жилья: она лишь закрепляет существующую практику, делает ее понятной и одинаковой для всех регионов страны. Плата за воду не вырастет, заверили в Минпромышленности.
Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в Кыргызстан и Узбекистан
Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) запускает два новых международных маршрута, соединяющих Астану с Бишкеком и Самаркандом, сообщили в КГА.
С 7 ноября 2025 года авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы Астана - Самарканд - Астана (2 раза в неделю - пятница и воскресенье), а с 10 ноября 2025 года - Астана - Бишкек - Астана (2 раза в неделю - понедельник и четверг).
Запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных
В ходе заседания правительства в июле премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности обеспечить запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных до 1 ноября текущего года.
За 2 года выросло в полтора раза число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане. Имеются факты нарушений. К примеру, только в мае текущего года в ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства. Это нужно своевременно пресекать. Требуется активное внедрение цифровых инструментов. Для систематизации и сквозного мониторинга передвижения мигрантов следует ускорить работу по внедрению ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре
Восемь ведущих стран ОПЕК+ сегодня по итогам встречи "восьмерки" приняли решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню октября).
По данным ОПЕК, страны смогут нарастить нефтедобычу в ноябре на следующее количество баррелей в сутки:
- Россия и Саудовская Аравия - на 41 тыс. каждая, квота составит 9,532 млн и 10,061 млн соответственно;
- Ирак - на 18 тыс, квота - 4,255 млн;
- ОАЭ - на 12 тыс, квота - 3,399 млн;
- Кувейт - на 10 тыс квота - 2,569 млн;
- Казахстан - на 7 тыс, квота - 1,563 млн;
- Оман - на 4 тыс, квота - 808 тыс;
- Алжир - на 4 тыс, квота - 967 тыс.
Учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной рядом стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения производства в ноябре составит 74 тыс. баррелей в сутки.
Очередная встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 2 ноября.
Международные мероприятия и госвизиты
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 ноября планирует принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне.
- 12 ноября состоится государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе визита ожидается подписание важных документов, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества.
Мы придаем очень важное значение этому событию. Считаем, что оно будет рубежным с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству и союзничеству. Казахстан и Россия в хорошем смысле слова обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и, в конце концов, дружбу. Показатели хорошие. К моему визиту в Россию мы подходим с высоким объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 млрд долларов. Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику. За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 млрд долларов, и только в прошлом году казахстанская экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. Есть и другие крупные проекты. Достаточно сказать, что уже реализованы 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов, и эта работа будет продолжаться", - сказал глава государства на встрече с президентом России.
- Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 27 ноября текущего года в Бишкеке.
Выходные и праздничные дни
В ноябре нет государственных праздников, поэтому казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 10 выходных и 20 рабочих дней. Для тех, кто работает шесть дней в неделю - 5 выходных и 25 рабочих дней.
Кроме того, в ноябре отмечается ряд профессиональных праздников:
Прогноз погоды на ноябрь
В течение первой недели ноября в большинстве регионов ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки - дождь с переходом в снег, в северной половине, в центре и на востоке страны преимущественно в виде снега, с метелью. В западных регионах осадки пройдут в самом начале месяца. Такие же погодные условия повторятся в отдельные дни второй и третьей декад, сообщает Казгидромет.
Порывистый ветер, гололед и туманы вероятны часто в течение ноября, а метели преимущественно - в северных, центральных и восточных регионах страны.
В первой декаде ноября на западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +2+7°С до -2-7°С, днем от +3+10°С до +10+18°С, в конце декады днем потеплеет до +15+25°С.
На севере, в центре и на востоке республики к середине декады похолодает ночью до -7-15°С, днем до -2-10°С, в конце декады температура повысится до слабоположительных значений, за исключением восточных регионов.
На юге и юго-востоке страны также произойдет смена погодных условий, столбики термометров опустятся ночью до 0-5°С, в горных районах до -13°С, днем до 0,+8°С, однако после 7 ноября заметно потеплеет до +5+15°С.
Во второй декаде ноября ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-5°С до -10-18°С, днем от 0,+5°С до 0,-8°С. В самые холодные периоды третьей декады температура воздуха понизится ночью до -15-20°С, днем до -3-10°С.
В западной половине, на юге и юго-востоке республики в течение второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -3-12°С до 0,+7°С, днем от +1+6°С до +8+18°С. В горных районах юго-востока страны в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5-15°С, днем до -1-6°С.
В целом температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской областей, на западе Атырауской, Мангистауской областей, на северо-востоке Костанайской области и на востоке области Абай).
Применение силы полицией к воспитанникам детдома в Баганашыле: результаты расследования до сих пор неизвестны Эксклюзив КТ
Прошло более двух месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны, передает корреспондент агентства.
Шокирующий инцидент произошел еще летом. Тогда общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. Стоит отметить, что на кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка". Однако результаты расследования до сих пор не были озвучены.
Накануне произошел еще один шокирующий инцидент с участием полицейского. На прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. В Алматинской области 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. На кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Позже ситуацию прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.
В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. ред.). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.
Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш также прокомментировал грубое обращение полицейского с 77-летней женщиной при выселении.
Само по себе выселение - это акт принудительного исполнения решения суда, который выполняют судебные исполнители в рамках Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", Гражданским процессуальным кодексом РК в части исполнения решений суда", - заявил специалист.
Он подчеркнул, что органы внутренних дел обязаны оказывать содействие судебному исполнителю при исполнении исполнительных документов, если исполнение связано с возможным сопротивлением должника, угрозой насилия или нарушением общественного порядка.
Соответственно, полиция не является стороной исполнительного производства и не осуществляет выселение самостоятельно, а привлекается только по официальному запросу судебного исполнителя: для обеспечения общественного порядка, предотвращения сопротивления должников, защиты судебного исполнителя от угрозы насилия", - пояснил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
При этом, отметил он, в силу пункта 2 статьи 60 Закона РК "О правоохранительной службе" запрещается применять специальные средства и боевые приемы борьбы в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.
С точки зрения принципов права, деятельность полиции должна строиться на принципах законности, гуманизма и соразмерности. Эти принципы закреплены не только в нашем национальном законодательстве, но и в международных нормах, ратифицированных Республикой Казахстан - в частности, в Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятом резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. В статье 3 данного Кодекса прямо регламентировано, что: "Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей", - заявил Петр Кодаш.
Таким образом, пояснил эксперт, гуманизм, уважение к человеческому достоинству и соблюдение принципа соразмерности должны оставаться ключевыми ориентирами в деятельности всех правоохранительных органов, особенно при взаимодействии с социально уязвимыми группами населения - пожилыми людьми, инвалидами и несовершеннолетними.
Любое применение физической силы должно быть исключительно вынужденным и минимально необходимым для достижения законной цели", - считает он.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
Тысячи британцев подали в суд на компанию J&J из-за предполагаемой связи присыпки с раком
Тысячи британцев подают в суд на американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson, утверждая, что она сознательно продавала в Великобритании детскую присыпку, содержащую загрязненный асбестом тальк, пишет theguardian.com.
Около 3000 человек заявили, что у них или у членов их семей развились формы рака яичников или мезотелиомы в результате использования детской присыпки Johnson's, и требуют возмещения ущерба в высоком суде Лондона.
Юристы группы заявили, что Johnson & Johnson, а также ее нынешние и бывшие дочерние компании Johnson & Johnson Management и Kenvue UK должны быть привлечены к ответственности, согласно судебным документам, поданным в четверг KP Law. Сумма претензий оценивается более чем в 1 млрд фунтов стерлингов.
Юристы утверждают, что J&J десятилетиями "скрывала" риск от общественности. Позже компания заменила тальк кукурузным крахмалом, но прекратила производство и продажу детской присыпки на основе талька в Великобритании и по всему миру только в 2023 году, через три года после прекращения продаж в США и Канаде.
J&J отрицает эти обвинения. Представитель Kenvue, бывшего подразделения J&J по охране здоровья потребителей, которое было выделено два года назад и отвечает за претензии, связанные с тальком, за пределами США и Канады, заявил, что тальк, используемый в детской присыпке, соответствует требованиям законодательства, не содержит асбеста и не вызывает рака.
Тальк - это природный минерал, который добывается из-под земли.
Майкл Роулинсон, представитель группы лиц, подавших иск, заявил в судебных документах, что "в мире существует очень мало коммерческих месторождений талька, которые не содержат асбеста, если таковые вообще имеются, и что все шахты, поставлявшие ответчикам тальк, содержали асбест".
По его словам, отчеты с таких шахт, а также собственные исследования группы и научная литература могли бы сообщить J&J о загрязнении асбестом.
Несмотря на это, компания "скрыла информацию, которая могла бы указывать на то, что детская присыпка была загрязнена асбестом", добавил Роулинсон.
Он сказал, что J&J "лоббировала регулирующие органы", чтобы обеспечить дальнейшую продажу своего продукта, и спонсировала исследования в попытке "преуменьшить опасность" для здоровья человека. Таким образом, J&J "действовала недобросовестно, чтобы защитить репутацию и потенциал детской присыпки для получения прибыли, а также репутацию, связанную с их именем", - заявил Роулинсон.
Мезотелиома, форма рака, которая, по данным Национальной службы здравоохранения, почти всегда вызывается воздействием асбеста, обычно образуется в легких после того, как люди вдыхают микроскопические минеральные волокна.
Он пояснил, что способ применения детской присыпки - выдавливание или встряхивание бутылочки - означает, что облака порошка висят в воздухе "в течение очень долгого времени после использования" и вдыхаются человеком, который его использует.
Джанет Фушилло которая является одной из участниц дела, рассказала, что она пользовалась детской присыпкой J&J с 1960-х годов, и семь лет назад у нее обнаружили рак яичников.
Я посыпала тальком себя и всех четверых своих детей … То, что я использовала тальк на своих детях, вызывает у меня большое беспокойство и гнев", - отметила женщина.
Патриция Энджелл рассказала, что ее муж Эдвард умер в 2006 году в возрасте 64 лет, через несколько недель после того, как у него обнаружили мезотелиому. Она описала его как "идеально подтянутого, здорового мужчину", который работал электриком и знал об асбесте.
Он приходил домой с работы, каждый день принимал душ и пользовался тальком от J&J … В отчете о вскрытии Эдварда упоминался тальк, а также штаммы асбеста, обнаруженные в загрязненном тальке", - сообщила Патриция Энджелл.
Она сказала, что у ее мужа "отняли" 19 лет жизни, а у ее детей отняли отца.
Между тем, в Индии из-за приема сиропа от кашля Coldriff умерли 20 детей. Пятеро детей госпитализированы в критическом состоянии в городе Нагпур, пишет БЕЛТА.
Правительство заявило, что владелец компании по производству сиропа будет арестован.
Раджендра Шукла, член Законодательного собрания штата Мадхья-Прадеш, сообщил, что погибли дети в Чхиндваре, Пандхурне и Бетуле. Он настоятельно рекомендовал следовать рекомендациям индийского правительства о недопустимости давать сироп от кашля детям младше четырех лет. Он также заявил, что вчера посетил Нагпур, где госпитализированы пятеро детей. Он встретился с семьями детей. По его словам, прилагаются все усилия для спасения детей.
Ранее, в 2022 году, в Узбекистане 18 детей скончались в результате применения сиропа Док-1 Макс из Индии. Как сообщала gazeta.ru, трагедия произошла в Самарканде. Сироп и таблетки Док-1 Макс назначали при ОРВИ. Лекарство было зарегистрировано на территории Узбекистана в 2012 году.
24.12.2025, 09:42 24.12.2025, 11:5513536Токаев посетил завод Tausogar в Астане 24.12.2025, 12:2211626Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству 24.12.2025, 12:399741Баялиев освобожден от должности завотделом мониторинга регионального развития АП 24.12.2025, 10:138366Подозреваемую в торговле человеческими органами украинку экстрадировали из Польши в Казахстан 18.12.2025, 18:00444616"КазТрансОйл" и "Транснефть" договорились о транспортировке казахстанской нефти через Россию 18.12.2025, 20:37407976Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным 17.12.2025, 14:49405786Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой 18.12.2025, 17:14398131В Казахстане создадут инфраструктуру для ИИ-прорыва: запуск платформы AI SuperCloud 18.12.2025, 16:39380446Инвестиции в будущее: мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Центральной Азии 05.12.2025, 14:50832416В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829251Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759096Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756006Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25752641В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
