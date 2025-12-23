22.12.2025, 15:09 9131
Казахстанские школьники отдохнут 10 дней на зимних каникулах
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьники отдохнут 10 дней - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года - на зимних каникулах, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Зимние каникулы в казахстанских школах продлятся 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств.
В частности, детям в свободное время рекомендуется:
- чтение книг;
- посещение познавательных экскурсий в музеи, выставочные залы, научные центры и к историческим памятникам;
- участие в спортивных играх, катание на коньках и лыжах;
- участие в благотворительных акциях и других мероприятиях.
В школах и организациях дополнительного образования рекомендуется проведение ряда образовательных, спортивных, культурных и творческих мероприятий. Одним из главных приоритетов остается обеспечение безопасности детей. В этой связи необходимо совместно с родителями уделить особое внимание профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, соблюдению правил внутреннего распорядка в школах, общественной безопасности детей, пожарной безопасности дома и кибербезопасности", - добавили в пресс-службе.
Напомним, новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
19.12.2025, 16:38 37551
С 22 декабря стартует прием заявок на январское ЕНТ
Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - в Казахстане 22 декабря стартует прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании, который продлится до 30 декабря, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.
Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля.
В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих групп образовательных программ в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", - напомнили в министерстве.
Отмечается, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.
В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий также не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов.
Время тестирования - 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Напомним, с 2027 года в Казахстане начнут тестировать новый формат ЕНТ.
17.12.2025, 14:22 62316
Новый формат ЕНТ начнут тестировать в Казахстане с 2027 года
С 2029 года последует его масштабирование
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Новый формат ЕНТ будут тестировать в Казахстане с 2027 по 2029 год. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова.
Кобенова рассказала, что Казахстан начал совместную работу с американской компанией, направленную на совершенствование ЕНТ.
Эта работа будет проходить поэтапно. С 2027 года - в пилотном режиме постепенно. Потом с 2029 года будет масштабирование", - сказала вице-министр.
Ранее Национальный центр тестирования РК опубликовал пороговые баллы ЕНТ на 2026 год.
Формат ЕНТ включает 5 предметов: 3 обязательных и 2 профильных.
В 2026 году абитуриентам необходимо набрать следующие пороговые баллы:
- математическая грамотность - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- грамотность чтения - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- история Казахстана - 20 заданий, пороговый балл - 5;
- 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
- 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.
27.11.2025, 14:40 219851
В Казахстане 250 тысяч школьников перевели на удаленку из-за роста случаев ОРВИ
На дистанционный формат переведены 11 812 классов
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что в Казахстане 250 тысяч школьников перевели на удаленку из-за роста случаев острой респираторной вирусной инфекции, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В частности, по его словам, на дистанционный формат переведены 11 812 классов в 13 регионах страны.
Всего в 903 школах ушли на удаленку порядка 250 тысяч детей. Со вчерашнего дня есть небольшая динамика", - заявил Тимур Султангазиев.
Он также рассказал, часто ли ОРВИ переходит в осложненную форму заболевания, пишет zakon.kz.
ОРВИ и грипп могут перейти в осложнения, очень опасное осложнение самого гриппа, он может осложниться в первую очередь пневмонией, особенно у детей маленького возраста до 5 лет. В этой связи родителям необходимо постоянно контролировать ситуацию, при необходимости приглашать медработников", - отметил Тимур Султангазиев.
Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникации рассказала, переведут ли школьников на онлайн-обучение из-за сезона гриппа и простуды.
27.11.2025, 12:18 221286
Филиал Челябинского университета в Костанае усилит подготовку кадров для экономики Казахстана
Отдельным положением предусматривается развитие партнерства филиала с казахстанскими предприятиями
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашение между Казахстаном и Россией о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Соглашение юридически закрепляет требования к учебному процессу филиала: содержание образовательных программ, языки и формы обучения, порядок итоговой аттестации, выдачу дипломов, условия лицензирования и аккредитации. Документ вводит более жесткие стандарты качества и прозрачные правила контроля за образовательной деятельностью", - заявил он.
Также, по словам руководителя аппарата сената, отдельным положением предусматривается развитие партнерства филиала с казахстанскими предприятиями для подготовки кадров, ориентированных на потребности национальной экономики.
Напомним, 9 российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане.
19.11.2025, 11:56 275061
Дипломы казахстанцев будут признавать в Китае, Японии и Южной Корее
Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, принятую под эгидой ЮНЕСКО 26 ноября 2011 года в городе Токио, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Документ направлен на упрощение процедуры признания дипломов, степеней, иных квалификаций и обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке, а также на расширение академической и профессиональной мобильности между странами региона (...) На сегодня сторонами Токийской конвенции являются 12 государств, включая Афганистан, Армению, Австралию, Китай, Фиджи, Святой Престол, Японию, Монголию, Новую Зеландию, Республику Корею, Россию и Турцию", - говорится в сообщении.
В частности, согласно конвенции, государства-участники обязуются признавать квалификации, выданные другими странами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах.
Кроме того, предусмотрено создание национальных информационных центров в каждом присоединившемся государстве который будет предоставлять информацию о высшем образовании, также будет обеспечиваться обмен достоверными данными о системах образования и аккредитованных вузах. В тоже время при ратификации Казахстан заявил оговорку по ряду статей, касающихся непризнания квалификаций, полученных по нетрадиционным моделям обучения или частичных учебных курсов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что призеры международных олимпиад смогут обучаться по программе "Болашак".
12.11.2025, 17:02 322301
Стали известны пороговые баллы на ЕНТ для поступления в вузы Казахстана в 2026 году
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр тестирования назвал пороговые баллы на Едином национальном тестировании для поступления в вузы Казахстана в 2026 году, передает корреспондент агентства.
В частности, по данным центра, в 2026 году абитуриентам необходимо набрать следующие пороговые баллы:
- математическая грамотность - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- грамотность чтения - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- история Казахстана - 20 заданий, пороговый балл - 5;
- 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
- 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.
Отмечается, что ЕНТ включает в себя 5 предметов, из которые 3 обязательных и 2 профильных.
Ранее в Миннауки назвали размер стипендий на 2025 год.
20.10.2025, 13:10 479651
Сроки осенних школьных каникул озвучило Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осенние каникулы для казахстанских школьников продлятся 7 календарных дней.
В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся с 27 октября по 2 ноября включительно", - сообщили в Министерстве просвещения РК.
Там рассказали, что на каникулах министерство разработало план мероприятий для активного досуга.
В их числе:
- мероприятие "Читаем книги на каникулах", которое пройдет в рамках реализации проекта "Детская библиотека";
- уроки безопасности "Буллингтен қорған";
- организация работы школьного театра.
Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности", - уточнили в министерстве.
18.09.2025, 12:57 715081
В Казахстане впервые утвердили стандарты внедрения ИИ в систему образования
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев совместным приказом утвердили концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы.
Единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании утверждены впервые и касаются этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.
Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create. Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ", - подчеркивается в информации.
По словам министра просвещения Гани Бейсембаева, подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования.
Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование AI в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком", - заявил министр.
Казахстан вошел в число первых стран, утвердивших собственный национальный подход в этой сфере, опираясь на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕС.
Внедрение искусственного интеллекта в образование это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана. Мы создаем условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность", - отметил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.
Напомним, с 2025-2026 учебного года в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика" внедрены элементы искусственного интеллекта. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - специальные курсы повышения квалификации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
