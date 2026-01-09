08.01.2026, 19:29 54611
Школы Алматы переведут на новый электронный журнал в середине учебного года
Фото: Управление образования города Алматы
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление образования Алматы приняло решение перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года, сообщили в пресс-службе управления.
Решению управления образования предшествовали комплексный анализ и пилотная апробация платформы в 15 школах мегаполиса, которые показали соответствие BilimClass всем необходимым требованиям. Перед переходом учителей бесплатно обучили работе с платформой, а служба поддержки сопровождает школы и оперативно реагирует на возникающие вопросы", - проинформировали в пресс-службе.
В управлении поясняют, что переход был специально запланирован на период зимних каникул, "чтобы он не отразился на учебном процессе": за это время учителей подготовили к работе с платформой.
Как рассказали в пресс-службе, BilimClass - электронный журнал, в который также входят система администрирования школы, обучающий контент, методический анализ и аналитика. Сегодня BilimClass используют 2,5 миллиона учеников и 350 тысяч учителей в 11 регионах Казахстана - Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Улытауской, Абайской, Кызылординской, Жетысуской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях. Реализацией платформы занимается ведущий казахстанский ИТ-холдинг Bilim Group, в состав которого входят такие проекты, как BilimLand, OnlineMektep, BilimKids, iTest, BilimUstaz, Kitap.kz, SmartNation.
Это полностью казахстанская разработка с бесплатным мобильным приложением и серверами, находящимися на территории Казахстана, которая гарантирует безопасность, конфиденциальность данных своих пользователей и строго соблюдает законодательство страны", - сообщили в управлении.
Отмечается, что родители и ученики получают бесплатное мобильное приложение BilimClass, полноценную информацию о расписании, посещаемости, успеваемости и домашних заданиях. Для педагогов на платформе есть календарно-тематическое планирование, функция дистанционных уроков, возможность добавлять свои уроки, интерактивные занятия, каталог СОР/СОЧ, чат и обратная связь с учениками.
09.01.2026, 12:08 7421
На участке автодороги Ушарал - Достык в области Жетысу ограничили движение автотранспорта
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 января 2026 года в 12.30 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал - Достык (84-164-й километр от поселка Коктума до станции Достык) в области Жетысу. Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Ориентировочное время открытия - 12 января 2026 года в 08.30", - уточнили в компании.
Отмечается, что ограничение вводится в связи с ухудшением погодных условий.
По данным Казгидромета, с 10 января на западе Казахстана, с 11 января на северо-западе, севере, в центре, с 12 января на востоке страны прогнозируются ночью снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. 11 января в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег. 10-12 января на юге, 12 января на юге и востоке страны - дождь. Также по республике ожидаются туман, порывистый ветер.
11 января на севере, в центре страны, 12 января на востоке страны днем температура воздуха прогнозируется в пределах -3, +3 °С.
09.01.2026, 09:33 14126
Что происходит с театром имени Ауэзова в Алматы
Фото: скриншот из видео Instagram/reporterkz
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реконструкция Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова в Алматы была начата в ноябре 2024 года, его планировали сдать в ноябре 2026 года. В настоящее время на объекте работы приостановлены из-за проблем с финансированием, сообщил депутат мажилиса Сергей Пономарев по итогам посещения объекта. Он отметил, что во время поездки в Алматы включил театр первым в список тревожных объектов.
В этом году театру имени Ауэзова исполняется 100 лет. Здание театра было построено в 1981 году, оно признано памятником архитектуры с уникальной 15-метровой люстрой, сделанной на заказ в Германии, "волшебным лесом" за кулисами, который дальше больше самого зала, сценой, оснащенной барабанным кругом для многослойных постановок, фойе, украшенным национальными орнаментами из разных пород дерева, фасадом облицованным ракушечником из Актау, а мрамором из Текели. Однако многие годы в театре не проводили ремонт, здание пришло в упадок. Начатая два года назад реконструкция компанией Bi group, которая обязалась все исторические элементы сохранить, уже год как заморожена. Требуемых 45 миллиардов тенге на реконструкцию в бюджете сейчас нет", - проинформировал Сергей Пономарев.
Он отметил, что сам принимал участие в строительстве театра.
Это огромное, сложнейшее здание, 30 500 квадратных метров. Ну и, конечно, цена реконструкции просто впечатляет: очень большая, 45 млрд тенге. Это после оптимизации", - сказал Сергей Пономарев.
По его словам, подрядчик в лице BI Group вложил порядка 7 млрд тенге, Министерство культуры не финансирует проект.
Депутат намерен по возращении в Астану поднять вопрос о завершении реконструкции объекта.
В Министерстве культуры и информации РК сообщили, что "работы по реконструкции объекта не приостановлены".
В настоящее время проект ожидает начала нового финансового года, после чего в установленном порядке будут выделены необходимые для продолжения работ средства. Ремонт объекта находится на постоянном контроле уполномоченных государственных органов. Реконструкция театра имени М. Ауэзова будет завершена в полном объеме с соблюдением всех требований к сохранению его исторической и культурной ценности", - заверили в ведомстве.
Стоит отметить, что реконструкция театра имени Ауэзова вызвала тревогу алматинцев. Жители города в соцсетях высказывали опасения, что после реконструкции здание превратится в безликий объект из стекла и бетона. В Министерстве культуры заявили, что театр сохранят в его историческом облике.
Общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.
За последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.
Осенью прошлого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".
Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.
Летом 2024 года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале 2025 года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
07.01.2026, 19:37 152076
Более 1,7 тысячи казахстанцев управляли авто с медицинскими противопоказаниями
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения РК выявлено 1787 водителей с медицинскими противопоказаниями к вождению, сообщили в ведомстве.
Проведен анализ 369 888 человек, состоящих на диспансерном учете. Как выяснилось, из них 273 819 гражданам водительские удостоверения ранее не выдавались. По оставшимся 96 069 лицам установлено, что у 41 677 водительские удостоверения на момент поступления данных уже были недействительными (аннулированными); у 54 392 - действующими", - проинформировали в министерстве.
Как рассказали в Минздраве, в судебные органы направлено 4540 исков, по итогам рассмотрения которых прекращено действие 1787 водительских удостоверений. Эти граждане не имели права управлять транспортным средством по причине медицинских противопоказаний.
Между информационными системами Минздрава и МВД уже обеспечена передача и обновление данных в режиме реального времени о гражданах, состоящих на психоневрологическом и наркологическом учете. Обмен осуществляется в автоматизированном формате и используется при рассмотрении вопросов допуска к вождению", - уточнили в министерстве.
19 августа в селе Бестерек Урджарского района Абайской области 55-летний водитель Toyota совершил наезд на группу детей у ворот дома: четверо несовершеннолетних погибли, еще двое были госпитализированы. Установлено, что мужчина с 2013 года состоял на диспансерном учете с диагнозом "эпилепсия" и потерял контроль над автомобилем из-за приступа. Виновного приговорили к 9 годам лишения свободы.
06.01.2026, 14:42 239356
Nestlé отзывает партии детского питания с рынка Казахстана из-за риска наличия токсина
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Нестле Фуд Казахстан" добровольно отзывает на территории Республики Казахстан ограниченное количество продукции детского питания из-за риска наличия в них токсина, сообщается в объявлении, опубликованном на сайте компании.
Как говорится в объявлении с рынка отзывают определенные партии сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания: NAN 1 OPTIPRO - партия 51500346AA, 51740346AC, 5150346AA, 52180346AA, 51740346BA, 52200346BA;
NAN 2 OPTIPRO - партия 51420017C5, 51670017C2, 52940017C2, 51680017A1, 5200167811, 5200167821, 5220167821, 5240167821, 5241167821, 5256167811; NAN кисломолочный - партия 51220017A2, 51230017A1; NAN безлактозный - партия 51400346AA; ALFARÉ Amino - партия 51050017Y2.
Данный отзыв осуществляется в качестве меры предосторожности и является частью мер по глобальному добровольному отзыву определенных партий продукции детского питания, осуществляемого компанией Nestlé в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина церулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика", - пояснили в компании.
В компании подчеркнули, что начали осуществлять мероприятия по добровольному отзыву ограниченного количества партий продукции детского питания, несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина церулида в пищевой продукции в Казахстане .
Потребителей, которые приобрели продукцию указанных партий, просят осуществить ее возврат в порядке, который будет определен ТОО "Нестле Фуд Казахстан" и доведен до информации потребителей.
Информация о процессе возврата и компенсации денежных средств потребителям будет также опубликована в ближайшее время. Если вам необходима консультация, пожалуйста, свяжитесь с круглосуточной службой поддержки потребителей: +8 800 080 55 44", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в октябре прошлого года около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк. Фармкомпанию обязали выплатить 40 миллионов долларов женщинам, которые заявили, что тальк стал причиной рака яичников.
05.01.2026, 19:55 274581
Жалобы казахстанцев на работу интернета прокомментировали в Министерстве ИИ
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК сообщили, что зафиксированные некоторыми пользователями "кратковременные сложности" с доступом к интернету не носили системного характера, передает корреспондент агентства.
В указанный период массовых неполадок в работе сетей операторов связи не зафиксировано, телекоммуникационная инфраструктура функционировала в штатном режиме", - проинформировали в министерстве.
По информации операторов связи, отдельные пользователи могли столкнуться с временным снижением качества доступа к интернету, что могло быть обусловлено рядом факторов, включая:
• повышенную или неравномерную нагрузку на базовые станции;
• особенности радиосреды и плотность застройки;
• одновременное использование сети большим числом абонентов;
• проведение плановых работ по модернизации сети, направленных на повышение ее устойчивости и качества.
Работа ключевых цифровых государственных сервисов и информационных систем продолжалась без сбоев. Интернет-доступ в целом по стране функционировал стабильно", - заверили в ведомстве.
Ранее в соцсетях казахстанцы отмечали сбои в работе мобильного интернета, в том числе возникали проблемы с доступом к сервисам банков.
04.01.2026, 11:28 339766
Авиарейсы задерживаются из-за непогоды в Астане и Алматы
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana проинформировала о задержках рейсов в Астане и Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает корреспондент агентства.
Продолжаются ротационные задержки рейсов, а также изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане", - говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее сообщалось о задержках рейсов из Алматы, выполняемых на самолетах семейства Airbus A320neo, в ночь с 3 на 4 января из-за ограничений на вылет при погодных условиях: переохлажденном тумане и видимости менее 150 метров.
Авиакомпания предпринимает все меры для восстановления расписания, в том числе задействует резервный самолет авиакомпании FlyArystan", - отметили в пресс-службе.
Граждан просят проверять статусы рейсов на сайте перед выездом в аэропорт.
03.01.2026, 09:00 395846
Первая в новом году магнитная буря началась на Земле
Явление носит планетарный характер
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.
Событие зарегистрировано 2 января около 1.00 времени Астаны и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер.
Прогноз на бурю был сформирован еще накануне - геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов. К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года", - рассказали специалисты.
Ученные напомнили, что в 2025 году первая магнитная буря была зарегистрирована уже первого января, ставшая в итоге одной из самых сильных в течение всего года.
На этот раз январь начался со значительно более умеренного события: текущий уровень составляет G1 (минимальный) с прогнозом на возможный рост до G2", - отметили в лаборатории.
По словам экспертов, прошлый год, в целом оказался исключительно активным в плане геомагнитных событий, обновив 10-летние, а по некоторым показателям и 20-летние рекорды.
Новый год изначально ожидался не сильно проще, и столь раннее начало добавляет веса этому сценарию", - добавили они.
02.01.2026, 15:32 446071
Семья из четырех человек пропала в Атырауской области
Жители села Жангельди выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись
Атырау. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области разыскиваются четверо жителей, члены одной семьи, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
25 декабря в полицию Атырауской области обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись", - проинформировали в полиции.
По данным ДП, сотрудниками правоохранительных органов принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения пропавших. Ориентированы полицейские из других регионов.
По имеющейся информации, супруги и двое их взрослых детей 33 и 35 лет могли направиться в южные регионы страны", - отметили в пресс-службе.
Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просят сообщить в полицию по номерам: 98-20-78, 98-20-88, +7 701 304 0012.
