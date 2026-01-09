Школы Алматы переведут на новый электронный журнал в середине учебного года

Фото: Управление образования города Алматы

Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление образования Алматы приняло решение перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года, сообщили в пресс-службе - Управление образования Алматы приняло решение перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года, сообщили в пресс-службе управления





Решению управления образования предшествовали комплексный анализ и пилотная апробация платформы в 15 школах мегаполиса, которые показали соответствие BilimClass всем необходимым требованиям. Перед переходом учителей бесплатно обучили работе с платформой, а служба поддержки сопровождает школы и оперативно реагирует на возникающие вопросы", - проинформировали в пресс-службе.





В управлении поясняют, что переход был специально запланирован на период зимних каникул, "чтобы он не отразился на учебном процессе": за это время учителей подготовили к работе с платформой.





Как рассказали в пресс-службе, BilimClass - электронный журнал, в который также входят система администрирования школы, обучающий контент, методический анализ и аналитика. Сегодня BilimClass используют 2,5 миллиона учеников и 350 тысяч учителей в 11 регионах Казахстана - Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Улытауской, Абайской, Кызылординской, Жетысуской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях. Реализацией платформы занимается ведущий казахстанский ИТ-холдинг Bilim Group, в состав которого входят такие проекты, как BilimLand, OnlineMektep, BilimKids, iTest, BilimUstaz, Kitap.kz, SmartNation.





Это полностью казахстанская разработка с бесплатным мобильным приложением и серверами, находящимися на территории Казахстана, которая гарантирует безопасность, конфиденциальность данных своих пользователей и строго соблюдает законодательство страны", - сообщили в управлении.





Отмечается, что родители и ученики получают бесплатное мобильное приложение BilimClass, полноценную информацию о расписании, посещаемости, успеваемости и домашних заданиях. Для педагогов на платформе есть календарно-тематическое планирование, функция дистанционных уроков, возможность добавлять свои уроки, интерактивные занятия, каталог СОР/СОЧ, чат и обратная связь с учениками.