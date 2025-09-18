17.09.2025, 11:41 85876
МАГАТЭ поддержит Казахстан на всех этапах строительства АЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ключевые вопросы реализации национальной программы развития атомной энергетики Казахстана, сообщает пресс-служба агентства.
Особое внимание уделено планам по строительству атомной электростанции, развитию инфраструктуры, а также использованию ядерных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении", - рассказали в ведомстве.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил последовательность и системность действий Казахстана и подтвердил готовность агентства оказать комплексную поддержку на всех этапах ядерной программы - от выбора площадки и подготовки к строительству до ввода объектов в эксплуатацию.
Отдельно стороны обсудили вопросы рационального использования урановых ресурсов, обеспечения стабильных поставок на мировой рынок и поиска баланса между национальными интересами и глобальными обязательствами. Казахстанская сторона сообщила о создании международного консорциума для строительства АЭС, реализации исследовательских проектов и запуске объекта по безопасному хранению высокообогащенного топлива.
Стороны договорились разработать совместную дорожную карту сотрудничества, которая предусматривает системное взаимодействие профильных департаментов МАГАТЭ и проведение миссий и мероприятий в 2025-2027 годах. В завершение встречи Казахстан официально пригласил Рафаэля Гросси посетить страну для продолжения диалога и углубления двустороннего взаимодействия", - говорится в информации.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
18.09.2025, 11:02 32831
Средняя зарплата в Казахстане к 2028 году составит свыше 600 тыс. тенге - Миннацэкономики
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост средней зарплаты в Казахстане к 2028 году до более 600 тыс. тенге.
Прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы представлен на сайте ведомства.
По данным МНЭ, средняя зарплата в Казахстане в 2028 году составит около 605 тыс. тенге. В 2025 году она составляет 423 тыс. тенге, в 2026 году поднимется до 501 тыс.
При этом МЗП (минимальная заработная плата. - Прим.ред.) до 2028 года останется на уровне 85 тыс. тенге.
Прожиточный минимум в среднесрочном периоде увеличится до 57 405 тенге.
Рост ВВП, по прогнозу, в 2025 году ожидается на уровне 6,0%, в 2026 году - на уровне 5,4%. Номинальный ВВП прогнозируется в объеме 161,9 трлн тенге.
Чистые поступления в Национальный фонд в 2026-2028 годах прогнозируются в объеме 2,4-2,6 трлн тенге.
Среднегодовая численность населения увеличится с 20,6 млн человек в 2026 году до 21 млн в 2028 году.
Напомним, годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана.
Ранее основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что в ближайшие годы Казахстану предстоит долгий период инфляции и ослабление национальной валюты.
В то же время в правительстве заверили, что до конца года в Казахстане не ожидается роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания.
17.09.2025, 18:25 66266
Новые инвестпроекты в приоритетных секторах экономики утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики утвердили на заседании инвестштаба в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.
В числе одобренных - инвестиционные инициативы компаний Khan Tengri BioPharma, Asyl Sugar, Carlsberg Central Asia, Fabe-Agro, а также Туркестанского хлопкового агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.
В частности, в агропромышленной сфере одобрен проект Asyl Sugar, который планирует строительство современного сахарного завода мощностью до 200 тысяч тонн сахара в год. Подчеркивается, что проект направлен на развитие глубокой переработки сахарной свеклы, импортозамещение и повышение уровня самообеспеченности страны по стратегическим продуктам питания. Общий объем инвестиций - 72 млрд тенге.
Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс реализует проект по глубокой переработке хлопка с производственной мощностью 121 тысячу тонн в год. Это позволит наладить полный цикл переработки сырья в текстильную продукцию, способствовать созданию новых рабочих мест и развитию легкой промышленности. Общий объем инвестиций составит 58 млрд тенге. Все эти проекты направлены на повышение продовольственной безопасности, развитие глубокой переработки сельхозпродукции, импортозамещение и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что свыше 200 инвестпроектов запустят в Казахстане для снижения импортозависимости АПК.
17.09.2025, 17:30 69756
Экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан возобновил Казахстан
Отгружено 8,8 тысячи тонн кашаганской нефти
Фото: КМГ
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан возобновила национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба компании.
13 сентября с порта Актау по направлению Баку - Тбилиси - Джейхан отгружено 8,8 тысячи тонн кашаганской нефти, следующая отгрузка предполагает 20 сентября", - говорится в сообщении.
По данным КМГ, объем транспортировки казахстанской нефти в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан за 8 месяцев 2025 года составил 0,9 млн тонн.
Ранее Бектенов обсудил с главой КТК вопросы транспортировки казахстанской нефти.
16.09.2025, 17:38 129391
Возможное повышение тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области: в КРЕМ сделали заявление
Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан сделали заявление в связи с распространившейся информацией о возможном повышении тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент агентства.
25 августа 2025 года от филиала АО "Алатау Жарык Компаниясы" - "ЭнергоСбыт" поступило официальное уведомление о предстоящем повышении тарифа на снабжение электрической энергии (...) Решение по тарифу будет приниматься исключительно на основе экономически обоснованных расчетов и документально подтвержденных данных с обязательным учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе", - заявили в комитете.
Также отмечается, что, по предварительному решению, в рамках рассматриваемого уведомления повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается.
Дополнительно информируем, что для социально уязвимых и малообеспеченных граждан сохраняется действие механизма жилищной помощи, реализуемого через местные исполнительные органы. Согласно установленным правилам, жилищная помощь предоставляется в случаях, когда совокупные коммунальные расходы семьи превышают 5% от общего дохода. В таком случае разница компенсируется за счет бюджета акиматов. Окончательное решение по результатам рассмотрения уведомления и представленных материалов будет принято не ранее 25 сентября 2025 года. До указанной даты продолжается работа по анализу представленных обоснований, а также учету предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных обсуждений", - добавили в пресс-службе.
Ранее в правительстве заявили, что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.
16.09.2025, 14:02 138876
В октябре АНПЗ закроется на плановый ремонт
Для стабильности на рынке ГСМ в период ремонта заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов продукции
Атырау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".
В рамках плановых работ проведут технические освидетельствования и экспертизы для оборудования. Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.
Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируются два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем", - отметили в КМГ.
В целом для выполнения работ будет привлечено 1880 специалистов и 62 единицы спецтехники.
С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ремонта, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции. За восемь месяцев 2025 года были перевыполнены планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).
В стратегические задачи развития АНПЗ входит увеличение годовой переработки до 6,1 млн тонн и продление межремонтного периода до 36 месяцев, добавили в пресс-службе нацкомпании.
16.09.2025, 13:18 141551
Годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе годовая инфляция в стране составила 12,2% (в июле - 11,8%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 17 регионах, а замедление - в 3, сообщает Национальный банк РК.
Цены на продовольственные товары в августе составили 11,7% в годовом выражении (в июле - 11,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (14,8%), а минимальный - в г. Алматы (8,7%). По итогам августа рост цен на непродовольственные товары составил 9,7% в годовом выражении (в июле - 9,5%). Максимальное значение зафиксировано в Абайской области (12,6%), минимальное - в Алматы (7,5%)", - говорится в сообщении.
Темп роста цен на платные услуги в августе ускорился до 15,3% в годовом выражении (в июле - 14,9%). Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Мангистауской области (9,8%).
В августе рост месячной инфляции по стране составил 1,0%.
Ранее основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что в ближайшие годы Казахстану предстоит долгий период инфляции и ослабление национальной валюты.
В то же время в правительстве заверили, что до конца года в Казахстане не ожидается роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания.
16.09.2025, 12:14 144711
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил свыше 16 млрд долларов США
Фото: Depositphotos
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-июле 2025 года составил 16 225,2 млн долларов США. Это на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В январе-июле 2025 года экспорт товаров составил 5525,7 млн долларов США (меньше на 11%), импорт - 10 699,5 млн долларов США (меньше на 1,7%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 88,9%, далее следуют Кыргызская Республика -7,2%, Республика Беларусь -3,8% и Республика Армения - 0,2%.
Основной удельный вес товаров по экспорту Республики Казахстан за январь-июль 2025 года приходится на такие товары, как: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (52,3%), медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5,2%), элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (3,9%), руды и концентраты медные (3,7%), ферросплавы (2,8%).
По импорту Республики Казахстан наибольший удельный вес приходится на следующие товары: автомобили легковые (4,4%), лекарственные средства (3,3%), кузова для моторных транспортных средств (2,3%), аппараты телефонные (2,1%), части и принадлежности моторных транспортных средств (2,1%).
Основными странами партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (21,6%), Китай (18,6%), Россия (10,2%), Нидерланды (7,4%), Турция (4,7%), Узбекистан (4,3%).
Основными странами партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Китай (29%), Россия (28,8%), Германия (4,8%), Республика Корея (3,7%), США (3,6%), Турция (2,5%).
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до $30 млрд.
15.09.2025, 18:14 141381
Из Нацфонда Казахстана инвестируют $1 млрд в высокотехнологичные сектора экономики
Нацбанк разработает соответствующую программу
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Национального фонда будет инвестировано до $1 млрд в высокотехнологичные сектора экономики, сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на заседании правительства.
В целях защиты прав инвесторов комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры будет преобразован в комитет по защите прав инвесторов. Будет принят закон "О банках". Основная его задача привлечь на рынок новых участников и обеспечить направление свободной ликвидности банков в экономический оборот, и в частности в реальный сектор экономики. В высокотехнологичные сектора экономики из Национального фонда будет инвестировано до $1 млрд. Для этого Национальным банком будет разработана соответствующая программа", - заявил Серик Жумангарин.
Также, по его словам, в рамках закона "Об особом статусе города Алатау" через особый режим управления будет создан новый центр деловой активности и инноваций Alatau City.
Данный город будет иметь уникальную финансовую модель, в том числе путем внедрения крипто-фиатных каналов с возможностью проведения оплаты с использованием криптоактивов. Для ускорения формирования полноценной экосистемы цифровых активов, совместно с Национальным банком планируется создать государственный фонд цифровых активов", - добавил заместитель премьер-министра.
Напомним, закон о банках в Казахстане будет принят до конца года.
