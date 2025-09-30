Жаслан Мадиев назначен министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Фото: gov.kz

Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, - Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.





Напомним, он возглавлял Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с мая 2024.





Мадиев Жаслан Хасенович родился 13 июня 1983 года в Алматы. Окончил: Массачусетский технологический институт (MIT), бизнес-школу Слоуна, Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления, КазНУ имени аль-Фараби.





В разные годы работал экспертом центра стратегических разработок и анализа администрации президента РК, директором департамента казначейства АО "ФНБ "Самрук- Казына", заместителем председателя правления АО "Kazyna Capital Management" и АО "Банк развития Казахстана", заместителем директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка РК и советником премьер-министра РК. Также занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК и АО "Казахстан темiр жолы".





С октября 2020 года по январь 2022 года работал на должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.





С января по сентябрь 2022 года занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.





С октября 2022 года по май 2024 года занимал должность генерального менеджера Binance Kazakhstan.