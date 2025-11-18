Первую АЭС Казахстана назовут "Балқаш"

Услугу можно оформить только в онлайн-формате

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "НИТ".





Для прохождения онлайн-регистрации по месту жительства пользователю потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП) и номер, привязанный к его учетной записи (БМГ). Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн, что позволяет значительно сократить время получения услуги. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений Центров обслуживания населения.





Услуга предоставляется следующим категориям граждан:





• гражданам Республики Казахстан, включая собственников жилья;





• опекунам или законным представителям лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;





• родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.





Дети до 14 лет не подлежат самостоятельной регистрации по месту жительства. Согласно статье 16 Гражданского кодекса Республики Казахстан, местом жительства ребенка, не достигшего четырнадцати лет, признается место жительства его родителей или законных представителей.





Регистрация детей в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется их родителями или законными представителями. Опекуны граждан старше 18 лет, признанных судом недееспособными, также могут зарегистрировать своих подопечных по новому адресу проживания через портал eGov.kz.





Кроме того, обновления коснулись граждан, проживающих в государственном арендном жилье. Теперь арендатор такого жилья может зарегистрировать по месту жительства лиц, указанных в договоре найма. В случае если заявитель отсутствует в списке договора, система автоматически отклонит заявку.





При возникновении вопросов, связанных с регистрацией в государственном арендном жилье, рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган (Жилищно-коммунальное хозяйство) по месту нахождения жилья.





Если заявитель подает заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 для подтверждения действий. Собственник жилья должен подтвердить свое согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.





Как получить услугу онлайн через портал eGov.kz:





1. Авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел:





2. Гражданам - Гражданство, миграция и иммиграция - Прописка по месту жительства.





3. Нажмите кнопку "Заказать услугу онлайн".





4. Заполните электронную заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.





5. Ознакомиться с результатом оказания услуги можно в личном кабинете. Уведомление о статусе обработки заявки появится в разделе "История получения услуг".





Как пройти регистрацию через мобильное приложение eGov Mobile:





1. Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и откройте раздел "Госуслуги".





2. В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан".





3. Заполните необходимые данные и укажите причину регистрации.





4. Подпишите услугу любым из доступных способов.





5. Проверить статус заявки можно в разделе "Сообщения" → "История личного кабинета".





Исключение: регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются несовершеннолетние дети, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, осуществляется оффлайн - в отделениях Центров обслуживания населения.





Переход к онлайн-формату подтверждается положительной статистикой. С начала 2025 года услугой регистрации граждан по месту жительства в Казахстане в онлайн-формате воспользовались около 750 тысяч человек, что составляет более 70 процентов от общего количества оказаний услуги", - отметили в НИТ.