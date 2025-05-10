В Алматы прошла акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка")
Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла патриотическая акция "Батырларға тағзым" (шествие "Бессмертного полка"), организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города, передает корреспондент агентства.
Мероприятие стало знаковым событием в рамках празднования 80-летия Великой Победы, объединив жителей города, пришедших отдать дань уважения и почтить память героев-казахстанцев - участников войны, тружеников тыла и всех, кто внес неоценимый вклад в Победу. Колонну участников акции "Батырларға тағзым" возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций", - сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов председатель РОО "Совет генералов РК" Бексултан Сарсеков подчеркнул важность преемственности поколений.
Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внес огромный вклад. На фронт было отправлено более миллиона двухсот тысяч наших бойцов - наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч. Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живем в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей", - заявил он.
По данным акимата, маршрут акции пролегал по улице Гоголя - от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии. В акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.
Участница акции, жительница Алматы Гаухар Жусупова рассказала о своем прадеде-фронтовике.
Мой прадед, Тлепов Калел Тлепович, родился в 1914 году в селе Чалобай Семипалатинской области. Когда началась война, он служил в составе 39-й танковой бригады, автоматчиком 1-й роты моторизованного батальона автоматчиков. Боевой путь его части пролегал от Севастополя через Волгоград и Днепр, вплоть до Будапешта, куда они дошли в 1945 году. За проявленную храбрость прадед был награжден медалью "За отвагу". Мы, дети, внуки, правнуки, помним и чтим память нашего аташки. Мы гордимся его подвигом, участвуя в акции "Батырларға тағзым", отдаем дань памяти аташке и всем тем, кто подарил нам мирное небо", - сказала Гаухар.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают 80-летие Великой Победы.