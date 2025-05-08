Президент выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы
Фото: Акорда
Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 7 мая 2025 года на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"), посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне.
Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов", - сказал президент Казахстана.
Он подчеркнул, что героические традиции казахского народа передаются от отца к сыну на протяжении веков.
Наша доблестная армия - оплот независимости страны. Казахстанские воины стойко защищают территориальную целостность государства, спокойствие и мирную жизнь граждан. Вооруженные силы Казахстана вносят вклад в поддержание международного мира и стабильности. Наши воины успешно участвуют в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Это свидетельствует о высоком доверии мирового сообщества к казахстанской армии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что повышение обороноспособности страны - приоритетная задача.
Мы взяли решительный курс на модернизацию Вооруженных сил и укрепление потенциала армии. Парламент принял соответствующий закон. Государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений гражданской защиты", - сказал глава государства.
Напомним, в Великой Отечественной войне более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев встали на защиту Родины. Каждый четвертый житель республики ушел на фронт. Девять из десяти пуль, выпущенных по врагу, были произведены в Казахстане. В Казахстан было эвакуировано более 220 фабрик и заводов. Более 500 казахстанцев получили звание Героя Советского Союза
В первые годы Независимости 12 ветеранов войны были удостоены звания "Халық қаһарманы".
В 2024 году Касым-Жомарт Токаев подписал закон о присвоении трем степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева. 110 казахстанцев стали полными кавалерами ордена "Даңқ".