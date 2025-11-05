04.11.2025, 09:24 5256
В Казахстане планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Соответствующий проект постановления правительства разработан Министерством здравоохранения в рамках реализации нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в силу с января 2026 года, уточнили в ведомстве.
Проектом предусматривается утверждение перечня медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС. Мера распространяется также на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию при орфанных и социально значимых заболеваниях", - пояснили в Минздраве.
Принятие постановления позволит:
- предоставлять медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС без учета НДС;
- освободить от налога лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких и социально значимых заболеваний;
- установить льготу по НДС на ввоз лекарственных средств до их реализации конечным потребителям.
Это решение направлено на поддержку пациентов и повышение доступности медицинской помощи. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций, расширить возможности для пациентов и создать благоприятные условия для отечественных фармацевтических компаний. При этом льготы не распространяются на частные медицинские организации, оказывающие услуги, не входящие в перечень ГОБМП, ОСМС или не относящиеся к лечению орфанных и социально значимых заболеваний, утвержденному уполномоченным органом", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, по данным Минздрава, для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
Ране сообщалось, что в Казахстане внедряют новый механизм получения льготных лекарств.
Напомним, новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС вступит в силу с 1 января.
новости по теме
31.10.2025, 13:56 21771
Программа "Миссия добро" по обмену опытом между казахстанскими и российскими медиками прошла в трех областях Казахстана
Фото: Россотрудничество
Рассказать друзьям
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана - Алматинской, Абайской и Жетысу в течение десяти дней проходили семинары и практические занятия Международной волонтерской программы "Миссия добро".
Программа ежегодно реализуется Россотрудничеством и ассоциацией "Добро.РФ". В Казахстане обмен опытом российских и казахстанских специалистов поддержала Национальная медицинская ассоциация. Послом программы в этом году выступила врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Иркутского городского перинатального центра имени Малиновского, главный внештатный специалист Минздрава РФ по неонатологии в Сибирском федеральном округе Светлана Ионушене.
Вместе с представительством Россотрудничества мы активно участвуем в программе "Миссия добро". В этот раз в центре внимания был развивающий уход за недоношенными детьми. Охрана материнства и детства - самый важный индикатор жизни в любой стране. И в Казахстане правительство уделяет этому особое внимание. Светлана Ионушене - признанный эксперт в области выхаживания недоношенных новорожденных, известный за рубежом, это человек, для которого профессия - дело всей жизни. Уверена, что эта встреча укрепила наше сотрудничество в сфере охраны материнства и детства. Мы не просто делились опытом, мы учились друг у друга. Каждая страна имеет свои уникальные подходы, решения, и когда мы объединяем усилия, получаем самый важный результат - здоровье ребенка", - сказала президент Национальной медицинской ассоциации РК Салтанат Мамырбекова.
В городе Есике встреча коллег прошла в многопрофильной межрайонной больнице, в Талдыкоргане и Семее - в областных перинатальных центрах. Для врачей и медицинских сестер неонатального профиля были организованы семинары и лекции по важнейшим направлениям их работы - уходу за недоношенными малышами.
Но самое главное, отметили организаторы, это практические занятия, на которых были опробованы новые и уже проверенные техники кормления и купания, обсуждалось значение физического контакта родителей с их малышом и многое другое.
Прежде всего, это был обмен опытом специалистов-неонатологов России и Казахстана. Любой роддом, перинатальный центр - это родовспомогательное учреждение, где происходит самое счастливое событие для любой семьи - рождение ребенка. И мы с коллегами обсуждали семейно-ориентированные стратегии в выхаживании недоношенных малышей. Ведь для того, чтобы дети росли, поправлялись, развивались, рядом должна быть семья, мама и папа, прежде всего, которые понимают, как они могут помочь малышу. Поэтому задачи форума состояли в знакомстве с опытом, обмене практиками выхаживания недоношенных детей, обсуждении семейно-ориентированных стратегий и их реализации, возможности улучшения технологий. В неонатологии очень много деталей, нюансов, которые нужно постоянно обсуждать. Все эти дни было очень много общения с коллегами. В Казахстане, как я увидела, очень много усилий вкладывается в развитие этих направлений медицины, очень заинтересованные доктора, очень грамотные медсестры! И мы вместе обсуждали сложных пациентов, прямо в палатах разбирали детали вместе с родителями.", - рассказала Светлана Ионушене.
Она также подчеркнула, что обычно обмен опытом в медицине на семинарах, конференциях предполагает участие врачей, в то время как с родителями и с самим ребенком больше общается средний медперсонал - медсестры, медбратья. Когда такие мероприятия направлены именно на теоретическое и практическое обучение среднего медицинского персонала, это дает ошеломительный эффект.
21.10.2025, 20:31 52926
В Казахстане десятки онкобольных экстренно выписали из центра томотерапии после приказа Минздрава
Пациенты могут остаться без жизненно важного лечения
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 50 онкобольных, в том числе семеро детей, были экстренно выписаны из международного онкологического центра томотерапии "Үміт" в Астане.
Как сообщил директор центра Ержан Шаяхметов на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе 21 октября, это произошло после того, как Министерство здравоохранения Казахстана исключило технологию томотерапии из перечня высокотехнологичной медицинской помощи, входящей в гарантированный объем бесплатной медпомощи (ГОБМП).
Финансирование прекратилось с 1 октября. Нам сообщили 3 октября, и уже 6-го пришлось выписать пациентов. Более 50 человек проходили лечение по госзаказу, за счет фонда обязательного медицинского страхования. Некоторые недолеченные остались на платной основе. Двух маленьких детей - полутора и двух лет - мы пролечили бесплатно за счет учредителей", - рассказал Шаяхметов.
После приказа Минздрава пациенты, проходившие томотерапию, вынуждены искать альтернативные способы лечения. Однако, по словам специалистов, замена метода крайне нежелательна.
Нельзя просто перевести человека на другое оборудование - планы облучения индивидуальны и рассчитываются по несколько дней. Любое изменение дозировки или траектории луча может повлиять на эффективность терапии и риск осложнений", - пояснил заведующий отделением лучевой терапии ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева минздрава России Алексей Нечеснюк.
Кроме того, нововведение Минздрава предусматривает перевод пациентов с амбулаторного лечения в стационар. По словам специалистов, это создает дополнительный психологический дискомфорт.
Многие семьи теперь вынуждены искать средства на платное лечение. Стоимость курса томотерапии, по словам Шаяхметова, достигает 3-4 млн тенге, а за границей - в десятки раз выше.
В Минздраве утверждают, что технология томотерапии продолжает входить в перечень ГОБМП, но меняется форма оказания помощи - теперь она должна предоставляться в рамках дневного стационара под наблюдением врача радиационного онколога.
Однако специалисты подчеркивают: томотерапия - это уникальный метод, который невозможно воспроизвести на линейных ускорителях, предлагаемых Минздравом.
Медики и пациенты считают, что без пересмотра решения Минздрава десятки онкобольных могут остаться без жизненно важного лечения.
07.10.2025, 19:42 105231
Поликлиникам будут меньше платить из ФСМС за незастрахованных казахстанцев
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о текущем состоянии и проводимой модернизации системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
По словам министра, после запуска ОСМС среднегодовой темп прироста финансирования отрасли увеличился более чем в два раза, составив 23,8%, что стимулировало приток частных инвестиций. Она добавила, что к 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в отрасли.
По словам главы ведомства, рост финансирования напрямую повлиял на доступность медуслуг и условия труда медработников. За последние 7 лет расходы на одного жителя выросли в 2,6 раза (с 98 тыс. до 258 тыс. тенге), а средняя зарплата врачей - в 2,8 раза (со 159 тыс. до 442 тыс. тенге). Количество оказанных медуслуг увеличилось в 2,7 раза.
Акмарал Альназарова сообщила, что страховая модель стимулировала конкуренцию, увеличив долю частных поставщиков медуслуг до 63%. Одновременно с этим были повышены требования к медорганизациям и усилен контроль за качеством их услуг.
Кроме того, совершенствуется механизм оплаты. С 1 октября 2025 года для ПМСП вводится правило, по которому за прикрепленных незастрахованных граждан оплата будет составлять 90% от КПН, а при отсутствии фактов обращений граждан в течение года - 80%. По словам главы Минздрава, эти меры направлены на создание финансовых стимулов для обеспечения разворота системы к нуждам и потребностям граждан.
Ранее сообщалось, что Минздрав определил перечень мудуслуг, которые можно оплатить за счет пенсионных излишков.
07.10.2025, 10:45 108546
К 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в здравоохранении - Минздрав
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 2027 году средства обязательного социального медицинского страхования станут главным источником финансирования в структуре расходов здравоохранения. Об этом заявила в ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
После запуска ОСМС среднегодовой темп прироста отраслевого финансирования увеличился более чем в 2 раза и составил 21,2 %, что стимулировало приток инвестиций, в том числе частных... К 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в структуре расходов отрасли", - сказала министр.
Она отметила, что за последние 7 лет медицинские расходы на 1 жителя выросли в 2,6 раза, с 98 тыс. тенге до 258 тыс. тенге. При этом средняя заработная плата медицинского персонала выросла почти в 2,5 раза, в том числе врачей в 2,8 раза - со 159 тыс. до 442 тыс. тенге.
Одним из главных достижений системы стала возможность реализовать ключевые принципы системы социального медицинского страхования, такие как "богатый платит за бедного, здоровый - за больного", которые обеспечивают должный уровень социальной справедливости и всеобщий доступ к медицинской помощи", - сообщила Альназарова.
Глава Минздрава проинформировала, что онкоскрининги со второго полугодия текущего года перенесены в пакет ГОБМП, что обеспечило доступ к онкоскринингам для свыше 300 тыс. незастрахованных уже в текущем году, а с 1 января 2026 года скрининги на ранее выявление заболеваний БСК, сахарного диабета, глаукомы, вирусных гепатитов будут предоставляться всем незастрахованным лицам целевой категории.
На старте реформ соотношение страхового пакета ОСМС и ГОБМП составляло 1 к 2. В июле текущего года президентом подписан закон, предусматривающий переход к страховой модели и поэтапный перенос обязательств с ГОБМП в ОСМС почти 700 млрд тенге к 2027 году. В результате доля ОСМС в совокупных расходах на медпомощь достигнет 66%", - уточнила министр.
По ее словам, пакет ОСМС станет основным в системе оказания медицинской помощи, объемы его финансирования вырастут на 70% к 2027 году.
Она напомнила, что сегодня государство вносит страховые взносы за 15 льготных категорий населения, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, лица с инвалидностью, безработные и другие категории населения, которые составляют свыше 11 млн казахстанцев или около 60% всего населения.
С 2026 года местные бюджеты дополнительно охватят малообеспеченных граждан системой медицинского страхования. Внедрена уплата взносов на ОСМС за граждан с низким уровнем дохода местными исполнительными органами по факту обращения этих граждан за медицинской помощью. Благодаря этим мерам, в 2026 году страхованием дополнительно будут охвачены около одного миллиона человек.
Около 1,5 млн из 2,4 млн остающихся незастрахованными относятся по классификации Минтруда к категории А и В. То есть более 60% незастрахованных граждан в 2026 году будет приходиться на население, имеющее долгосрочные активы и достаточные доходы. Акиматам следует продолжить работу по созданию мер для вовлечения незастрахованных лиц в систему ОСМС с активным применением всех доступных инструментов", - отметила Альназарова.
Кроме того, министр здравоохранения сообщила о том, что в декабре планируется запуск Единого хранилища медицинских данных, аккумулирующая в одном эталонном хранилище все медицинские данные. В результате в 2026 году граждане получат полноценный доступ к своим электронным паспортам здоровья.
Сначала следующего года мы планируем запуск проекта по децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения через частные аптечные организации. Проект повысит доступность лекарственных средств для населения и предоставит им возможность выбора необходимых препаратов", - добавила она.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что принятый в июле текущего года закон по совершенствованию системы ОСМС обеспечит поэтапный переход к Единому пакету медицинской помощи и страховой модели здравоохранения.
В целом в этом году на оказание медицинской помощи выделено 3 трлн тенге из госбюджета. С учетом таких значительных вложений Министерству здравоохранения необходимо обеспечить жесткий контроль за эффективным использованием средств и качеством медуслуг, в том числе за счет внедрения цифровых инструментов и элементов искусственного интеллекта", - сказал он.
Он поручил Минздраву совместно с Фондом социального медицинского страхования до конца текущего года завершить автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов фонда, перезагрузить цифровую платформу с внедрением удобных сервисов для граждан и медорганизаций.
29.09.2025, 18:23 137751
Условия для игр и обучения создадут пациентам в детских отделениях и стационарах
Министр здравоохранения подписала соответствующий приказ
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова подписала приказ, который предусматривает внесение изменений в стандарт организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях, передает корреспондент агентства.
Пациентам детских отделений в составе стационаров и многопрофильных детских стационаров создаются условия для игр, отдыха", - говорится в тексте документа.
Также при длительном пребывании детей школьного возраста создаются условия для непрерывного образования.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Казахстане на 28,5% подорожали услуги больниц.
25.09.2025, 17:10 156626
Сезон гриппа и простуды в Казахстане: переведут ли школьников на удаленку
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникации рассказала, переведут ли школьников на онлайн-обучения из-за сезона гриппа и простуды, передает корреспондент агентства.
Если уровень заболеваемости в классе будет превышать 30 процентов и более, то школа будет переводиться на онлайн-обучение", - пояснила она.
Как отметила в ходе брифинга Сархат Бейсенова, в сентябре этого года было зарегистрировано 293 344 случая ОРВИ. По сравнению с сентябрем прошлого года отмечается снижение в 1,6 раза. Случаи гриппа в этом эпидемиологическом сезоне не зарегистрированы.
В стране также ведется мониторинг циркуляции негриппозных вирусов. В сентябре исследовано 53 пробы, из них в 11 пробах установлен положительный результат, в том числе риновирус - 9, парагрипп - 1, аденовирус - 1.
В прошлом году в СМИ была широко распространена информация о метапневмовирусе, которая вызвала обеспокоенность общественности. На самом деле метапневмовирус - это не "новая страшная болезнь". Это один из вирусов из "семейства простудных", похожий на обычные ОРВИ и грипп, передающийся воздушно-капельным путем. Инкубационный период - 3-6 дней после заражения. Как правило, назначают симптоматическое лечение: обильное питье, жаропонижающие при температуре, покой", - добавила она.
Напомним, в феврале сообщалось, что в Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает.
01.09.2025, 19:32 230866
В Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам
Кампания проходит с 1 сентября по 1 ноября
Рассказать друзьям
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября по 1 ноября в Казахстане проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В соответствии с правилами прикрепления в этот период граждане могут выбирать или менять поликлинику в пределах одной административно-территориальной единицы. Тем, кто подаст заявку на прикрепление в этот период, смогут оказать легкую помощь в новой поликлинике с 1 января 2026 года при наличии прочного соглашения с Фондом медицинского страхования.
В поликлинике могут прикрепиться граждане Казахстана; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК (при наличии вида на жительство); трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.
Прикрепиться можно через портал eGov.kz (услуги доступны онлайн, срок рассмотрения - 1 рабочий день); в выбранной поликлинике подать заявление лично.
В ведомстве подчеркнули, что открепление от прежней поликлиники производится автоматически.
Гражданам рекомендуется прикрепляться в пределах шаговой доступности (15-20 минут пешком). Это важно для оказания медпомощи на дому. В целом прикрепление доступно в пределах своего населенного пункта.
Ранее сообщалось, что с момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в 3 раза, что позволило расширить доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам.
22.08.2025, 11:49 260711
Людей с нарушением слуха в Казахстане обеспечат слуховыми аппаратами
Меры касаются пациентов, не имеющих инвалидности
Рассказать друзьям
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана внесла дополнения в приказ "Об утверждении стандарта организации оказания оториноларингологической и сурдологической помощи в Республике Казахстан", теперь граждан с нарушением слуха будут обеспечивать слуховыми аппаратами за счет государства.
Согласно документу, обеспечение слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность, осуществляется местными исполнительными органами.
Местные органы государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют закуп медицинских изделий для обеспечения слухопротезной помощи по медицинским показаниям лицам, не имеющим инвалидность", - говорится в приказе.
Документом также предусмотрено, что замена слуховых аппаратов, в том числе аппаратов костного проведения, осуществляется по истечении 4 лет с момента их установки за счет средств местного бюджета в кабинете слухопротезирования, выдавшего их.
Замена речевых (аудио) процессоров к имплантам среднего уха и костного проведения осуществляется один раз в 5 лет за счет средств местного бюджета.
Ранее в Минздраве заверили, что лечение диабета останется доступным для всех казахстанцев.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.11.2025, 10:14Рекордный урожай зерновых и масличных собрали в Казахстане 04.11.2025, 11:5769676ForteBank получил одобрение регулятора на покупку Home Credit Bank и дочерней HomeITTech 04.11.2025, 12:2167096Многомиллиардные долги перед фермерами будут закрыты только в следующем году - МСХ 04.11.2025, 13:4261926В Минсельхозе цены на мясо считают приемлемыми 04.11.2025, 14:3458071Досье на всех налогоплательщиков планируют сформировать в Казахстане 30.10.2025, 16:20Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей360446Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей 30.10.2025, 15:33356501В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта второй АЭС - Токаев 30.10.2025, 14:16354501За 4 года объем инвестиций в Кызылординскую область вырос на 233% 31.10.2025, 16:10332966Алматинцы написали заявление в полицию из-за вырубки здоровых деревьев в роще Баума 31.10.2025, 19:40320876Общественники просят Токаева вмешаться в расследование гибели 12-летнего мальчика из Саймасая 09.10.2025, 19:07525991Ланьчжоуская корпорация LS: история одного из крупнейших предприятий машиностроения в Китае 14.10.2025, 07:27421896В Пекине стартовал Международный фестиваль света в районе Чаоян 20.10.2025, 17:35418011Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени412086Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм381661Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?