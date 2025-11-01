Новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС вступит в силу с 1 января

Фото: Depositphotos

Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов разъяснили положения нового Налогового кодекса, принятого 18 июля 2025 года.





Одним из ключевых нововведений станет введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса.





Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:





добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;

обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);

условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.





Постановке на учет по НДС не подлежат:





государственные учреждения;

филиалы;

лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;

налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).





Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 тыс. МРП (2,6 млрд тенге).





Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.





Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения", - подчеркнули в комитете.





Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, с 2026 года не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.





Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.





Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года", - пояснили в КГД.





Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.





С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", - уточнили в ведомстве.







Ранее Все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.Ранее сообщалось , что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.





с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа". 16 октября стало известно, что "упрощенку" сохранят для большей части бизнеса. Правительство решило исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством. Кроме того,налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа".



