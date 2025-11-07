Почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, пояснили в Минздраве Эксклюзив КТ
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана в ответе на запрос информационного агентства Kazakhstan Today пояснило, почему на пенсионные излишки больше нельзя лечить зубы, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в ведомстве, ранее Минздрав утвердил перечень, состоящий из семи медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, в том числе стоматологические услуги.
Уполномоченным оператором по использованию единовременных пенсионных выплат АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" проведен анализ заявок, поданных на оплату стоматологических услуг. В ходе которого были зарегистрированы факты нецелевого использования пенсионных накоплений в части оказания стоматологических услуг", - заявили в министерстве.
Уточняется, что в связи с фактами нецелевого использования был разработан проект документа, который предполагает внесение дополнений и изменений в приказ "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение", предусматривающий исключение нормы по использованию пенсионных выплат на стоматологические услуги.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
Ранее заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса сообщил, что около 200 млрд тенге, незаконно выведенные из ЕНПФ под видом стоматологических услуг, возвращены в фонд не будут.
К гражданам мы претензий не предъявляем, они получили свои деньги, хоть и преждевременно. Но лица, непосредственно занимавшиеся незаконным выводом средств, будут привлечены к уголовной ответственности. В отношении группы лиц уже определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследуется", - сказал Женис Елемесов.
В начеле октсября Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд. Также недавно был задержан один из трех подозреваемых.
Между тем стоит отметить, что в настоящее время подавляющее большинство законопослушных граждан страдает от последствий незаконных действий группы лиц. Теперь многие люди, особенно пенсионеры, лишились единственного шанса получить качественное стоматологическое лечение. Для некоторых это не вопрос эстетики, а вопрос здоровья.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов.
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила она.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос "Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?"
По предварительным результатам опроса, 82% респондентов ответило: "Не согласен(а), граждане не должны отвечать за чужие незаконные действия", 7% выбрали ответ: "Согласен(а) с решением, зубы лечить не обязательно" и 11% ответили: "Мне все равно".
На основе предварительных результатов можно сделать вывод, что большинство респондентов хотело бы использовать свои пенсионные излишки для лечения зубов.