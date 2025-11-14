В Актобе выявили случаи заражения гонконгским гриппом

В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается, заявили в Министерстве здравоохранения, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что инфекционные отделения переполнены.





В ведомстве подчеркнули, что еженедельно отслеживают эпидобстановку по гриппу и ОРВИ.





Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается - во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", - проинформировали в Минздраве.





По его данным, за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона, когда было зафиксировано 108 513 случаев.





С 1 сентября текущего года зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что в 1,2 раза ниже, чем годом ранее. Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет - 750 319 случаев. С начала сезона лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%)", - проинформировали в министерстве.





В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2793 пациента, в том числе 2433 с ОРВИ и 360 с пневмонией.





В рамках вакцинации против гриппа для уязвимых групп населения закуплено 2,1 млн доз вакцины, что позволяет охватить 11% населения при рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%. По состоянию на 29 октября привито 1 689 178 человек, вакцинация продолжается.





Также в министерстве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в мире.





По данным ВОЗ, в Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа - в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, в Испании и Норвегии зарегистрирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходятся на вирус типа А. В США активность вирусов остается низкой: на 38 неделе зафиксировано 27 случаев гриппа. В странах Азии (Катар, Сингапур) зарегистрированы локальные вспышки вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типа B", - сообщили в Минздраве.





В ведомстве призвали граждан своевременно проходить вакцинацию против гриппа, особенно представителей групп риска - детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.