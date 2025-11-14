13.11.2025, 19:39 6686
В Актобе выявили случаи заражения гонконгским гриппом
Рассказать друзьям
Актобе. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Актюбинцы обеспокоены простудой, которая протекает с высокой температурой и кашлем, сообщает "Диапазон".
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля подтвердили, что в городе есть случаи заражения гонконгским вирусом. Но этот штамм нельзя назвать новым.
На данный момент в области лабораторно выявлены и подтверждены случаи гриппа типа А (H3N2), так называемого гонконгского вируса. Это вирус сезонного подтипа, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период. Он не является новым, а относится к давно известным штаммам сезонного гриппа", - рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова.
По информации облздрава, в инфекционный стационар ежедневно госпитализируют 5 пациентов. А приемный покой больницы обслуживает по 20 пациентов в сутки.
На 135 койках в областной клинической инфекционной больнице с ОРВИ получают лечение 14 пациентов, в том числе детей - 11. Лабораторно подтверждено 11 случаев со штаммом H3N2", - сообщили в облздраве.
Ранее в Минздраве заявили, что перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается.
новости по теме
06.11.2025, 11:18 36671
Информацию о перегруженности инфекционных отделений прокомментировали в Минздраве
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается, заявили в Министерстве здравоохранения, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что инфекционные отделения переполнены.
В ведомстве подчеркнули, что еженедельно отслеживают эпидобстановку по гриппу и ОРВИ.
Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается - во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", - проинформировали в Минздраве.
По его данным, за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона, когда было зафиксировано 108 513 случаев.
С 1 сентября текущего года зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что в 1,2 раза ниже, чем годом ранее. Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет - 750 319 случаев. С начала сезона лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%)", - проинформировали в министерстве.
В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2793 пациента, в том числе 2433 с ОРВИ и 360 с пневмонией.
В рамках вакцинации против гриппа для уязвимых групп населения закуплено 2,1 млн доз вакцины, что позволяет охватить 11% населения при рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%. По состоянию на 29 октября привито 1 689 178 человек, вакцинация продолжается.
Также в министерстве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в мире.
По данным ВОЗ, в Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа - в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, в Испании и Норвегии зарегистрирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходятся на вирус типа А. В США активность вирусов остается низкой: на 38 неделе зафиксировано 27 случаев гриппа. В странах Азии (Катар, Сингапур) зарегистрированы локальные вспышки вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типа B", - сообщили в Минздраве.
В ведомстве призвали граждан своевременно проходить вакцинацию против гриппа, особенно представителей групп риска - детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
04.11.2025, 09:24 48476
В Казахстане планируют освободить от НДС медуслуги и лекарственные препараты в рамках ГОБМП и ОСМС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется освободить от налога на добавленную стоимость медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Соответствующий проект постановления правительства разработан Министерством здравоохранения в рамках реализации нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в силу с января 2026 года, уточнили в ведомстве.
Проектом предусматривается утверждение перечня медицинских услуг и лекарственных средств, реализация и импорт которых будут освобождены от НДС. Мера распространяется также на лечение, диагностику, профилактику и реабилитацию при орфанных и социально значимых заболеваниях", - пояснили в Минздраве.
Принятие постановления позволит:
- предоставлять медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС без учета НДС;
- освободить от налога лекарственные препараты, включая медикаменты для лечения редких и социально значимых заболеваний;
- установить льготу по НДС на ввоз лекарственных средств до их реализации конечным потребителям.
Это решение направлено на поддержку пациентов и повышение доступности медицинской помощи. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организаций, расширить возможности для пациентов и создать благоприятные условия для отечественных фармацевтических компаний. При этом льготы не распространяются на частные медицинские организации, оказывающие услуги, не входящие в перечень ГОБМП, ОСМС или не относящиеся к лечению орфанных и социально значимых заболеваний, утвержденному уполномоченным органом", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, по данным Минздрава, для оказания медицинских услуг, реализации лекарственных средств и медицинских изделий в частном секторе установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 и 10% с 2027 года.
Ране сообщалось, что в Казахстане внедряют новый механизм получения льготных лекарств.
Напомним, новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС вступит в силу с 1 января.
31.10.2025, 13:56 65376
Программа "Миссия добро" по обмену опытом между казахстанскими и российскими медиками прошла в трех областях Казахстана
Фото: Россотрудничество
Рассказать друзьям
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана - Алматинской, Абайской и Жетысу в течение десяти дней проходили семинары и практические занятия Международной волонтерской программы "Миссия добро".
Программа ежегодно реализуется Россотрудничеством и ассоциацией "Добро.РФ". В Казахстане обмен опытом российских и казахстанских специалистов поддержала Национальная медицинская ассоциация. Послом программы в этом году выступила врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Иркутского городского перинатального центра имени Малиновского, главный внештатный специалист Минздрава РФ по неонатологии в Сибирском федеральном округе Светлана Ионушене.
Вместе с представительством Россотрудничества мы активно участвуем в программе "Миссия добро". В этот раз в центре внимания был развивающий уход за недоношенными детьми. Охрана материнства и детства - самый важный индикатор жизни в любой стране. И в Казахстане правительство уделяет этому особое внимание. Светлана Ионушене - признанный эксперт в области выхаживания недоношенных новорожденных, известный за рубежом, это человек, для которого профессия - дело всей жизни. Уверена, что эта встреча укрепила наше сотрудничество в сфере охраны материнства и детства. Мы не просто делились опытом, мы учились друг у друга. Каждая страна имеет свои уникальные подходы, решения, и когда мы объединяем усилия, получаем самый важный результат - здоровье ребенка", - сказала президент Национальной медицинской ассоциации РК Салтанат Мамырбекова.
В городе Есике встреча коллег прошла в многопрофильной межрайонной больнице, в Талдыкоргане и Семее - в областных перинатальных центрах. Для врачей и медицинских сестер неонатального профиля были организованы семинары и лекции по важнейшим направлениям их работы - уходу за недоношенными малышами.
Но самое главное, отметили организаторы, это практические занятия, на которых были опробованы новые и уже проверенные техники кормления и купания, обсуждалось значение физического контакта родителей с их малышом и многое другое.
Прежде всего, это был обмен опытом специалистов-неонатологов России и Казахстана. Любой роддом, перинатальный центр - это родовспомогательное учреждение, где происходит самое счастливое событие для любой семьи - рождение ребенка. И мы с коллегами обсуждали семейно-ориентированные стратегии в выхаживании недоношенных малышей. Ведь для того, чтобы дети росли, поправлялись, развивались, рядом должна быть семья, мама и папа, прежде всего, которые понимают, как они могут помочь малышу. Поэтому задачи форума состояли в знакомстве с опытом, обмене практиками выхаживания недоношенных детей, обсуждении семейно-ориентированных стратегий и их реализации, возможности улучшения технологий. В неонатологии очень много деталей, нюансов, которые нужно постоянно обсуждать. Все эти дни было очень много общения с коллегами. В Казахстане, как я увидела, очень много усилий вкладывается в развитие этих направлений медицины, очень заинтересованные доктора, очень грамотные медсестры! И мы вместе обсуждали сложных пациентов, прямо в палатах разбирали детали вместе с родителями.", - рассказала Светлана Ионушене.
Она также подчеркнула, что обычно обмен опытом в медицине на семинарах, конференциях предполагает участие врачей, в то время как с родителями и с самим ребенком больше общается средний медперсонал - медсестры, медбратья. Когда такие мероприятия направлены именно на теоретическое и практическое обучение среднего медицинского персонала, это дает ошеломительный эффект.
21.10.2025, 20:31 96271
В Казахстане десятки онкобольных экстренно выписали из центра томотерапии после приказа Минздрава
Пациенты могут остаться без жизненно важного лечения
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 50 онкобольных, в том числе семеро детей, были экстренно выписаны из международного онкологического центра томотерапии "Үміт" в Астане.
Как сообщил директор центра Ержан Шаяхметов на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе 21 октября, это произошло после того, как Министерство здравоохранения Казахстана исключило технологию томотерапии из перечня высокотехнологичной медицинской помощи, входящей в гарантированный объем бесплатной медпомощи (ГОБМП).
Финансирование прекратилось с 1 октября. Нам сообщили 3 октября, и уже 6-го пришлось выписать пациентов. Более 50 человек проходили лечение по госзаказу, за счет фонда обязательного медицинского страхования. Некоторые недолеченные остались на платной основе. Двух маленьких детей - полутора и двух лет - мы пролечили бесплатно за счет учредителей", - рассказал Шаяхметов.
После приказа Минздрава пациенты, проходившие томотерапию, вынуждены искать альтернативные способы лечения. Однако, по словам специалистов, замена метода крайне нежелательна.
Нельзя просто перевести человека на другое оборудование - планы облучения индивидуальны и рассчитываются по несколько дней. Любое изменение дозировки или траектории луча может повлиять на эффективность терапии и риск осложнений", - пояснил заведующий отделением лучевой терапии ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева минздрава России Алексей Нечеснюк.
Кроме того, нововведение Минздрава предусматривает перевод пациентов с амбулаторного лечения в стационар. По словам специалистов, это создает дополнительный психологический дискомфорт.
Многие семьи теперь вынуждены искать средства на платное лечение. Стоимость курса томотерапии, по словам Шаяхметова, достигает 3-4 млн тенге, а за границей - в десятки раз выше.
В Минздраве утверждают, что технология томотерапии продолжает входить в перечень ГОБМП, но меняется форма оказания помощи - теперь она должна предоставляться в рамках дневного стационара под наблюдением врача радиационного онколога.
Однако специалисты подчеркивают: томотерапия - это уникальный метод, который невозможно воспроизвести на линейных ускорителях, предлагаемых Минздравом.
Медики и пациенты считают, что без пересмотра решения Минздрава десятки онкобольных могут остаться без жизненно важного лечения.
07.10.2025, 19:42 148576
Поликлиникам будут меньше платить из ФСМС за незастрахованных казахстанцев
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о текущем состоянии и проводимой модернизации системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
По словам министра, после запуска ОСМС среднегодовой темп прироста финансирования отрасли увеличился более чем в два раза, составив 23,8%, что стимулировало приток частных инвестиций. Она добавила, что к 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в отрасли.
По словам главы ведомства, рост финансирования напрямую повлиял на доступность медуслуг и условия труда медработников. За последние 7 лет расходы на одного жителя выросли в 2,6 раза (с 98 тыс. до 258 тыс. тенге), а средняя зарплата врачей - в 2,8 раза (со 159 тыс. до 442 тыс. тенге). Количество оказанных медуслуг увеличилось в 2,7 раза.
Акмарал Альназарова сообщила, что страховая модель стимулировала конкуренцию, увеличив долю частных поставщиков медуслуг до 63%. Одновременно с этим были повышены требования к медорганизациям и усилен контроль за качеством их услуг.
Кроме того, совершенствуется механизм оплаты. С 1 октября 2025 года для ПМСП вводится правило, по которому за прикрепленных незастрахованных граждан оплата будет составлять 90% от КПН, а при отсутствии фактов обращений граждан в течение года - 80%. По словам главы Минздрава, эти меры направлены на создание финансовых стимулов для обеспечения разворота системы к нуждам и потребностям граждан.
Ранее сообщалось, что Минздрав определил перечень мудуслуг, которые можно оплатить за счет пенсионных излишков.
07.10.2025, 10:45 151891
К 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в здравоохранении - Минздрав
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 2027 году средства обязательного социального медицинского страхования станут главным источником финансирования в структуре расходов здравоохранения. Об этом заявила в ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
После запуска ОСМС среднегодовой темп прироста отраслевого финансирования увеличился более чем в 2 раза и составил 21,2 %, что стимулировало приток инвестиций, в том числе частных... К 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в структуре расходов отрасли", - сказала министр.
Она отметила, что за последние 7 лет медицинские расходы на 1 жителя выросли в 2,6 раза, с 98 тыс. тенге до 258 тыс. тенге. При этом средняя заработная плата медицинского персонала выросла почти в 2,5 раза, в том числе врачей в 2,8 раза - со 159 тыс. до 442 тыс. тенге.
Одним из главных достижений системы стала возможность реализовать ключевые принципы системы социального медицинского страхования, такие как "богатый платит за бедного, здоровый - за больного", которые обеспечивают должный уровень социальной справедливости и всеобщий доступ к медицинской помощи", - сообщила Альназарова.
Глава Минздрава проинформировала, что онкоскрининги со второго полугодия текущего года перенесены в пакет ГОБМП, что обеспечило доступ к онкоскринингам для свыше 300 тыс. незастрахованных уже в текущем году, а с 1 января 2026 года скрининги на ранее выявление заболеваний БСК, сахарного диабета, глаукомы, вирусных гепатитов будут предоставляться всем незастрахованным лицам целевой категории.
На старте реформ соотношение страхового пакета ОСМС и ГОБМП составляло 1 к 2. В июле текущего года президентом подписан закон, предусматривающий переход к страховой модели и поэтапный перенос обязательств с ГОБМП в ОСМС почти 700 млрд тенге к 2027 году. В результате доля ОСМС в совокупных расходах на медпомощь достигнет 66%", - уточнила министр.
По ее словам, пакет ОСМС станет основным в системе оказания медицинской помощи, объемы его финансирования вырастут на 70% к 2027 году.
Она напомнила, что сегодня государство вносит страховые взносы за 15 льготных категорий населения, куда входят дети, беременные, пенсионеры, студенты, лица с инвалидностью, безработные и другие категории населения, которые составляют свыше 11 млн казахстанцев или около 60% всего населения.
С 2026 года местные бюджеты дополнительно охватят малообеспеченных граждан системой медицинского страхования. Внедрена уплата взносов на ОСМС за граждан с низким уровнем дохода местными исполнительными органами по факту обращения этих граждан за медицинской помощью. Благодаря этим мерам, в 2026 году страхованием дополнительно будут охвачены около одного миллиона человек.
Около 1,5 млн из 2,4 млн остающихся незастрахованными относятся по классификации Минтруда к категории А и В. То есть более 60% незастрахованных граждан в 2026 году будет приходиться на население, имеющее долгосрочные активы и достаточные доходы. Акиматам следует продолжить работу по созданию мер для вовлечения незастрахованных лиц в систему ОСМС с активным применением всех доступных инструментов", - отметила Альназарова.
Кроме того, министр здравоохранения сообщила о том, что в декабре планируется запуск Единого хранилища медицинских данных, аккумулирующая в одном эталонном хранилище все медицинские данные. В результате в 2026 году граждане получат полноценный доступ к своим электронным паспортам здоровья.
Сначала следующего года мы планируем запуск проекта по децентрализации амбулаторного лекарственного обеспечения через частные аптечные организации. Проект повысит доступность лекарственных средств для населения и предоставит им возможность выбора необходимых препаратов", - добавила она.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что принятый в июле текущего года закон по совершенствованию системы ОСМС обеспечит поэтапный переход к Единому пакету медицинской помощи и страховой модели здравоохранения.
В целом в этом году на оказание медицинской помощи выделено 3 трлн тенге из госбюджета. С учетом таких значительных вложений Министерству здравоохранения необходимо обеспечить жесткий контроль за эффективным использованием средств и качеством медуслуг, в том числе за счет внедрения цифровых инструментов и элементов искусственного интеллекта", - сказал он.
Он поручил Минздраву совместно с Фондом социального медицинского страхования до конца текущего года завершить автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов фонда, перезагрузить цифровую платформу с внедрением удобных сервисов для граждан и медорганизаций.
29.09.2025, 18:23 181096
Условия для игр и обучения создадут пациентам в детских отделениях и стационарах
Министр здравоохранения подписала соответствующий приказ
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова подписала приказ, который предусматривает внесение изменений в стандарт организации оказания медицинской помощи в стационарных условиях, передает корреспондент агентства.
Пациентам детских отделений в составе стационаров и многопрофильных детских стационаров создаются условия для игр, отдыха", - говорится в тексте документа.
Также при длительном пребывании детей школьного возраста создаются условия для непрерывного образования.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Казахстане на 28,5% подорожали услуги больниц.
25.09.2025, 17:10 198131
Сезон гриппа и простуды в Казахстане: переведут ли школьников на удаленку
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова в ходе брифинга службы центральных коммуникации рассказала, переведут ли школьников на онлайн-обучения из-за сезона гриппа и простуды, передает корреспондент агентства.
Если уровень заболеваемости в классе будет превышать 30 процентов и более, то школа будет переводиться на онлайн-обучение", - пояснила она.
Как отметила в ходе брифинга Сархат Бейсенова, в сентябре этого года было зарегистрировано 293 344 случая ОРВИ. По сравнению с сентябрем прошлого года отмечается снижение в 1,6 раза. Случаи гриппа в этом эпидемиологическом сезоне не зарегистрированы.
В стране также ведется мониторинг циркуляции негриппозных вирусов. В сентябре исследовано 53 пробы, из них в 11 пробах установлен положительный результат, в том числе риновирус - 9, парагрипп - 1, аденовирус - 1.
В прошлом году в СМИ была широко распространена информация о метапневмовирусе, которая вызвала обеспокоенность общественности. На самом деле метапневмовирус - это не "новая страшная болезнь". Это один из вирусов из "семейства простудных", похожий на обычные ОРВИ и грипп, передающийся воздушно-капельным путем. Инкубационный период - 3-6 дней после заражения. Как правило, назначают симптоматическое лечение: обильное питье, жаропонижающие при температуре, покой", - добавила она.
Напомним, в феврале сообщалось, что в Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.11.2025, 08:48Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 09:27Десять микрорайонов Алматы осталась без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи16836Десять микрорайонов Алматы осталась без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи 14.11.2025, 09:4115891Казахстан ратифицировал соглашения с Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам 14.11.2025, 12:106336Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 14.11.2025, 12:315481Приток воды в Шардаринское водохранилище согласовали страны ЦА 07.11.2025, 15:23280771Казахстан и Китай перейдут к безлимитной системе выдачи разрешений на автоперевозки 10.11.2025, 19:35278666Globbing объявляет о создании "Министерства Черной Пятницы" в Казахстане 07.11.2025, 17:35Аэропорт Алматы и китайская компания договорились о развитии логистической и транспортной инфраструктуры274656Аэропорт Алматы и китайская компания договорились о развитии логистической и транспортной инфраструктуры 10.11.2025, 18:01268671Пожар в алматинском детдоме: когда здание восстановят 11.11.2025, 13:01254906Свыше $70 млн инвестиций привлекли в геологоразведку в Казахстане 20.10.2025, 17:35419586Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени413681Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 20.10.2025, 16:50Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм383516Жители домов по проспекту Аль-Фараби выступили против строительства жилого комплекса и бизнес-центра, указывая на нарушения градостроительных и экологических норм 20.10.2025, 16:10365621Пользователи Kcell вновь жалуются на проблемы с интернетом и отправкой SMS в России 30.10.2025, 16:20Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей362011Не будет инвестиций - не будет развития экономики: премьер-министр поручил акимам наказать замов за недостижение показателей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?