Информацию о перегруженности инфекционных отделений прокомментировали в Минздраве

В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%

Фото: unsplash.com

Рассказать друзьям

Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается, - Перегрузки инфекционных отделений в Казахстане не наблюдается, заявили в Министерстве здравоохранения, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что инфекционные отделения переполнены.





В ведомстве подчеркнули, что еженедельно отслеживают эпидобстановку по гриппу и ОРВИ.





Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается - во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", - проинформировали в Минздраве.





По его данным, за последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона, когда было зафиксировано 108 513 случаев.





С 1 сентября текущего года зарегистрировано 1 128 140 случаев ОРВИ, что в 1,2 раза ниже, чем годом ранее. Среди заболевших 66% составляют дети до 14 лет - 750 319 случаев. С начала сезона лабораторно подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 у детей. Также проведено 1456 лабораторных исследований на негриппозные вирусы, положительные результаты получены в 30% случаев. Наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%)", - проинформировали в министерстве.





В стационарах страны развернуто 7222 инфекционные койки, из которых сейчас занято 39%. Госпитализированы 2793 пациента, в том числе 2433 с ОРВИ и 360 с пневмонией.





В рамках вакцинации против гриппа для уязвимых групп населения закуплено 2,1 млн доз вакцины, что позволяет охватить 11% населения при рекомендуемом уровне ВОЗ не менее 10%. По состоянию на 29 октября привито 1 689 178 человек, вакцинация продолжается.





Также в министерстве прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в мире.





По данным ВОЗ, в Европе наблюдается рост активности вирусов гриппа - в шести странах уровень заболеваемости превысил базовую линию, в Испании и Норвегии зарегистрирована эпидемия. Из 129 случаев гриппа 98% приходятся на вирус типа А. В США активность вирусов остается низкой: на 38 неделе зафиксировано 27 случаев гриппа. В странах Азии (Катар, Сингапур) зарегистрированы локальные вспышки вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и типа B", - сообщили в Минздраве.





В ведомстве призвали граждан своевременно проходить вакцинацию против гриппа, особенно представителей групп риска - детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.





Напомним, в 2013 году приватизация детсадов в РК привела к безнадежному дефициту мест.





Как сообщила тогда депутат мажилиса Галина Баймаханова, одной из причин дефицита мест является приватизация объектов дошкольных учреждений в 1990-х годах.





К слову, в советское время было 364 детских дошкольных учреждений в Алматы. Очереди в садики были, но таких огромных, как сейчас, не было, потому что наравне с государственными работали ведомственные детские сады", - заявил она.





Отметим, жители Алматы также выступают за возврат зданий детсадов, которые были переданы в частную собственность либо в аренду. В частности, в здании детсада, где расположилась школа танца Б. Аюханова, также находятся частные организации, не имеющие никакого отношения к педагогической деятельности. При этом в ансамбле классического танца работает от силы 10-15 человек, тогда как работающий государственный детский сад в густонаселенном микрорайоне может обеспечить комфортное пребывание сотен детей данного микрорайона по государственным расценкам. Это снизит социальную напряженность, а кроме того, позволит детям получать и музыкальные, и танцевальные занятия, что не менее важно, считают местные жители.





Агентство Kazakhstan Today неоднократно сообщало о том, что десятки детсадов в Алматы заняты непрофильными организациями, используются не по назначению либо стоят полуразрушенными, в том числе более 20 зданий детсадов, по данным управления образования, находятся в коммунальной собственности, но арендуются частными и общественными организациями.





При этом зачастую в зданиях, которые по документам арендуются общественными фондами, на деле размещаются коммерческие организации. В частности, один из детских садов в районе "Казахфильма" занимает международный общественный фонд "Конгресс духовного согласия", возглавляемый сенатором Толегеном Мухамеджановым. В здании этого бывшего детсада находится ресторан "Империал".