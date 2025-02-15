14.02.2025, 14:14 10351
Двадцать медалей завоевали казахстанские атлеты на Азиаде-2025
Фото: ht.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Харбине завершились зимние Азиатские игры - 2025. По итогам соревнований в копилке сборной Казахстана находится 20 медалей.
По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых, сообщает Sports.kz.
Абсолютным лидером медального зачета стал Китай - 85 наград (32 золота, 27 серебряных и 26 бронзовых), следом расположились Южная Корея - 45 (16-15-14) и Япония - 37 (10-12-15).
Золото Азиады-2025 для Казахстана выиграли: мужские сборные по хоккею и шорт-треку, биатлонист Владислав Киреев и дуэт фристайлистов Роман Иванов, Шерзод Хаширбаев.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
Сухим разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею за золото Азиады-2025.
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14.02.2025, 17:40 7011
В Китае завершились IX Азиатские зимние игры
Фото: telegram/ QR Turizm jane sport ministrl?g?
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Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Харбине завершились Азиатские игры - 2025, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами", - проинформировали в комитете.
В частности, в активе спортсменов четыре золотые медали. Первыми стали биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике.
Отмечается, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая.
Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Что касается мужского хоккея, то наша сборная в пятый раз смогла выиграть Азиатские игры. Вторыми в Харбине стали Евгений Кошкин, женская и смешанная команды Казахстана по шорт-треку, казахстанские хоккеистки, лыжник Константин Борцов, женская сборная по лыжным гонкам, биатлонист Вадим Куралес, мужская команда по биатлону и фристайлисты в соревнованиях среди смешанных команд", - сообщили в НОК.
По данным комитета, сборная Казахстана завершила игры с семью бронзовыми медалями.
Их авторами стали Олжас Климин, конькобежки в командном спринте, фигурист Михаил Шайдоров, мужская команда Казахстана по лыжным гонкам, Аяна Жолдас, женская команда по фристайл-акробатике в синхронных прыжках и биатлонистки в эстафете", - добавили в пресс-службе.
Напомним, IX Зимние Азиатские игры стартовали 7 февраля на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в городе Харбин в Китае.
14.02.2025, 13:27 12226
Казахстан стал чемпионом Азиады-2025 по хоккею
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по хоккею на IX зимних Азиатских играх в Харбине одержала уверенную победу в финале, разгромив команду Японии со счетом 5:0, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
По одной шайбе в ворота противника забили Андрей Буяльский, Дмитрий Бреус и Роман Старченко. Кириллу Панюкову принадлежат два гола.
Ранее в полуфинале наши соотечественники обыграли хозяев турнира - сборную Китая (3:1), а на групповом этапе уверенно обыграли Китай (6:1), Японию, Тайвань, Южную Корею и разгромили Гонконг в четвертьфинале.
Триумф стал очередным подтверждением силы казахстанского хоккея и вернул нашу сборную на вершину Азиатских игр", - подчеркнули в министерстве.
Ранее женская сборная Казахстана по хоккею завоевала серебро Азиады.
14.02.2025, 09:49 16636
Женская команда Казахстана по хоккею завоевала серебряную медаль Азиатских игр
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по хоккею завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Харбине.
В решающем матче казахстанки одержали победу над Южной Кореей со счетом 3:0. Это позволило нашей сборной финишировать на втором месте", - сообщили в НОК Казахстана.
Напомним, сегодня в 11.00 состоится игра мужской сборной Казахстана с Японией за золотую медаль.
14 февраля - заключительный день Азиатских игр - 2025.
В активе сборной Казахстана: 3 золотые, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.
13.02.2025, 13:00 27811
Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Китай
Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана
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Харбин. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой одержала победу над китайской командой на IX зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
Казахстанки выиграли со счетом 2:1.
Во втором раунде нападающая Надежда Филимонова показала отличную игру и вывела команду вперед. Затем соперницам удалось сравнять счет. В решающем периоде победную шайбу в ворота забросила Александра Шегай", - сообщили в Минспорта.
Завтра в решающем матче сойдутся Казахстан и Южная Корея.
Напомним, сегодня хоккеисты мужской сборной Казахстана вышли в финал Азиады, обыграв китайскую команду.
13.02.2025, 11:31 28991
Казахстанские биатлонисты завоевали серебряную медаль на Азиатских играх
Фото: НОК/Турар Казангапов
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Пекин. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по биатлону завоевала серебряную медаль на Азиатских играх в китайском городе Харбине, сообщает Союз биатлонистов РК.
Мужская команда Казахстана финишировала второй в эстафете. Квартет в составе Асета Дюсенова, Александра Мухина, Кирилла Бауэра и Владислава Киреева уступил золото сборной Японии и занял второе место. Бронзовую награду завоевала сборная Китая", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что это уже четвертая медаль казахстанских биатлонистов на IX зимних Азиатских играх.
Ранее в индивидуальных гонках Владислав Киреев стал чемпионом, а Вадим Куралес завоевал серебро. Также женская сборная Казахстана также вошла в тройку лучших в эстафете.
13.02.2025, 10:30 30616
Хоккеисты сборной Казахстана поборются за золото Азиады-2025
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по хоккею поборется за золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Об этом сообщает НОК Казахстана.
В полуфинале наши хоккеисты оказались сильнее сборной Китая. Матч завершился с счетом 3-1 в пользу казахстанцев.
Финал состоится завтра, 14 февраля.
Напомним, сегодня казахстанские биатлонистки завоевали бронзу на Азиатских играх. В активе сборной Казахстана 3 золотые, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.
13.02.2025, 08:44 32116
Казахстанские биатлонистки завоевали бронзу на Азиатских играх
Фото: Н?р?али Ж?ма?азы, Минтуризма и спорта РК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×6 км на зимних Азиатских играх в Харбине, сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Дарья Климина, Арина Крюкова, Ольга Полторанина и Елизавета Белецкая достойно выступили на сложной трассе, показав отличную скорость. Главными соперниками стали команды Китая и Южной Кореи, которые в этот раз оказались чуть быстрее. Но наши девушки боролись до конца и принесли Казахстану еще одну медаль", - говорится в сообщении.
Сегодня, 13 февраля, казахстанские спортсмены примут участие в следующих видах спорта:
Керлинг. Мужчины, женщины. Групповой раунд, мужская квалификация, полуфиналы
Кто: Гонконг - Казахстан; Казахстан - Гонконг
Начало: 06.00; 11.00; 16.00 (возможный полуфинал у женщин)
Биатлон. Эстафеты
Кто: Команды Казахстана
Начало: 07.00; 10.00
Хоккей с шайбой. Финальный раунд (женщины), полуфинал (мужчины)
Кто: Казахстан - Китай; Китай - Казахстан
Начало: 07.00; 11.00
Фигурное катание, мужчины и женщины. Произвольная программа
Кто: Михаил Шайдоров, Диас Джиренбаев, Софья Самоделкина, София Фарафонова
Начало: 10.00; 14.30
12.02.2025, 13:00 38771
Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр в Харбине
Фото: Нургали Жумагазы/пресс-служба НОК Казахстана
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Харбин. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские лыжники стали бронзовыми призерами Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Мужская команда показала третий результат в эстафете 4 по 7,5 километра. Медаль стране принесли Константин Борцов, Наиль Башмаков, Олжас Климин и Владислав Ковалев", - сообщили в комитете.
Первое место заняла сборная Китая. Серебряную медаль завоевали японцы.
Ранее в женской эстафете казахстанки поднялись на вторую ступень пьедестала.
Напомним, 8 февраля, серебро в лыжном спринте Казахстану принес Константин Борцов. 10 февраля еще один казахстанский лыжник - Олжас Климин - завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2025.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?