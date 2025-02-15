Двадцать медалей завоевали казахстанские атлеты на Азиаде-2025

В копилке сборной Казахстана 4 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей

Фото: ht.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

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Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Харбине завершились зимние Азиатские игры - 2025. По итогам соревнований в копилке сборной Казахстана находится 20 медалей.





По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых, сообщает Sports.kz





Абсолютным лидером медального зачета стал Китай - 85 наград (32 золота, 27 серебряных и 26 бронзовых), следом расположились Южная Корея - 45 (16-15-14) и Япония - 37 (10-12-15).





Золото Азиады-2025 для Казахстана выиграли: мужские сборные по хоккею и шорт-треку, биатлонист Владислав Киреев и дуэт фристайлистов Роман Иванов, Шерзод Хаширбаев.





Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.





Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).





Сухим разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею за золото Азиады-2025.







